Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210304/treschiny-1599978438.html
Причину появления трещины на МКС выяснят с помощью стружки
Причину появления трещины на МКС выяснят с помощью стружки
Причину образования трещины в российском модуле "Звезда" Международной космической станции (МКС), приведшую к утечке воздуха, поможет установить стружка,... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T18:38
2021-03-04T18:56
наука
сергей кудь-сверчков
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590042993_4:0:3646:2048_1920x0_80_0_0_3a045179a1dab1a47f24db1e128b6043.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Причину образования трещины в российском модуле "Звезда" Международной космической станции (МКС), приведшую к утечке воздуха, поможет установить стружка, которую после засверливания концов трещины доставят на Землю для анализа специалистами, заявил заместитель руководителя полетом российского сегмента станции Юрий Гидзенко.В четверг космонавт Сергей Рыжиков засверлил концы трещины в промежуточной камере модуля "Звезда", чтобы исключить ее удлинение. При этом Сергей Кудь-Сверчков собрал стружку пылесосом."Образцы металлической стружки, которая... появится после сверления, это все будет передано на Землю. Помимо тех материалов, которые уже сейчас у нас есть на Земле, - данные с вихретоковых приборов, фотографии с микроскопа - это все будет анализироваться и дальше будут сделаны выводы", - сказал Гидзенко в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что "никаких больших вибронагрузочных колебаний" промежуточная камера "Звезды" в космосе не испытывает, а стыковки пилотируемых и грузовых кораблей, которые происходят на расположенный на ней узел, "очень аккуратные, мягкие и не вызывают каких-то ударных воздействий".Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины в промежуточной камере "Звезды".Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
https://ria.ru/20210304/mks-1599971665.html
https://ria.ru/20210304/mks-1599928622.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590042993_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cd68ea096beb492ce0530b52e8f91f83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей кудь-сверчков, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Причину появления трещины на МКС выяснят с помощью стружки

18:38 04.03.2021 (обновлено: 18:56 04.03.2021)
 
© Фото : РоскосмосКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Причину образования трещины в российском модуле "Звезда" Международной космической станции (МКС), приведшую к утечке воздуха, поможет установить стружка, которую после засверливания концов трещины доставят на Землю для анализа специалистами, заявил заместитель руководителя полетом российского сегмента станции Юрий Гидзенко.
В четверг космонавт Сергей Рыжиков засверлил концы трещины в промежуточной камере модуля "Звезда", чтобы исключить ее удлинение. При этом Сергей Кудь-Сверчков собрал стружку пылесосом.
Международная космическая станция пролетает над циклоном - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
Вчера, 18:07
На МКС оценили влияние трещин на продление работы станции
"Образцы металлической стружки, которая... появится после сверления, это все будет передано на Землю. Помимо тех материалов, которые уже сейчас у нас есть на Земле, - данные с вихретоковых приборов, фотографии с микроскопа - это все будет анализироваться и дальше будут сделаны выводы", - сказал Гидзенко в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что "никаких больших вибронагрузочных колебаний" промежуточная камера "Звезды" в космосе не испытывает, а стыковки пилотируемых и грузовых кораблей, которые происходят на расположенный на ней узел, "очень аккуратные, мягкие и не вызывают каких-то ударных воздействий".
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины в промежуточной камере "Звезды".
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
Вчера, 15:17Хочу стать космонавтом
Российский космонавт засверлил первую трещину на МКС
Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
Сейчас на МКС помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
 
НаукаСергей Кудь-СверчковСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27Антонов обозначил приоритеты России в отношениях с США
05:21Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
05:04Эксперты рассказали, как не устать от длительной поездки на автомобиле
04:24Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом Путина
04:11Лор рассказал, как правильно лечить насморк
03:58Названы самые популярные российские писательницы
03:49Эвакуированным жителям Новой Зеландии разрешили вернуться домой
03:44Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным"
03:35Коренные народы Эквадора ведут переговоры о поставках "Спутник V"
03:28Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать продукты к Масленице
03:26Метеозависимым людям дали простой совет в период "барической пилы"
03:15Исследование показало, какие необычные вакансии интересуют россиянок
03:09В ВПК рассказали о пользе новой брони для российских боевых машин
02:41Американские медики выявили кожный побочный эффект у вакцины Moderna
02:23Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал
02:22Климкин испугался, что Закарпатье станет "вторым Крымом"
02:16Консультант рассказал, как накопить денег на достойную пенсию в России
02:16Аналитик спрогнозировал начало роста ставок по вкладам
02:13Bloomberg сообщил об "экстремальном шаге" в новых санкциях против России
01:46Депутат Рады Кива призвал украинцев готовиться к голоду
Лента новостейМолния