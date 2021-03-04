https://ria.ru/20210304/treschiny-1599978438.html

Причину появления трещины на МКС выяснят с помощью стружки

Причину появления трещины на МКС выяснят с помощью стружки

Причину образования трещины в российском модуле "Звезда" Международной космической станции (МКС), приведшую к утечке воздуха, поможет установить стружка,... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T18:38

2021-03-04T18:38

2021-03-04T18:56

наука

сергей кудь-сверчков

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Причину образования трещины в российском модуле "Звезда" Международной космической станции (МКС), приведшую к утечке воздуха, поможет установить стружка, которую после засверливания концов трещины доставят на Землю для анализа специалистами, заявил заместитель руководителя полетом российского сегмента станции Юрий Гидзенко.В четверг космонавт Сергей Рыжиков засверлил концы трещины в промежуточной камере модуля "Звезда", чтобы исключить ее удлинение. При этом Сергей Кудь-Сверчков собрал стружку пылесосом."Образцы металлической стружки, которая... появится после сверления, это все будет передано на Землю. Помимо тех материалов, которые уже сейчас у нас есть на Земле, - данные с вихретоковых приборов, фотографии с микроскопа - это все будет анализироваться и дальше будут сделаны выводы", - сказал Гидзенко в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что "никаких больших вибронагрузочных колебаний" промежуточная камера "Звезды" в космосе не испытывает, а стыковки пилотируемых и грузовых кораблей, которые происходят на расположенный на ней узел, "очень аккуратные, мягкие и не вызывают каких-то ударных воздействий".Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины в промежуточной камере "Звезды".Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20210304/mks-1599971665.html

https://ria.ru/20210304/mks-1599928622.html

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сергей кудь-сверчков, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука