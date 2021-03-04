Причину появления трещины на МКС выяснят с помощью стружки
18:38 04.03.2021 (обновлено: 18:56 04.03.2021)
© Фото : РоскосмосКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Причину образования трещины в российском модуле "Звезда" Международной космической станции (МКС), приведшую к утечке воздуха, поможет установить стружка, которую после засверливания концов трещины доставят на Землю для анализа специалистами, заявил заместитель руководителя полетом российского сегмента станции Юрий Гидзенко.
В четверг космонавт Сергей Рыжиков засверлил концы трещины в промежуточной камере модуля "Звезда", чтобы исключить ее удлинение. При этом Сергей Кудь-Сверчков собрал стружку пылесосом.
"Образцы металлической стружки, которая... появится после сверления, это все будет передано на Землю. Помимо тех материалов, которые уже сейчас у нас есть на Земле, - данные с вихретоковых приборов, фотографии с микроскопа - это все будет анализироваться и дальше будут сделаны выводы", - сказал Гидзенко в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что "никаких больших вибронагрузочных колебаний" промежуточная камера "Звезды" в космосе не испытывает, а стыковки пилотируемых и грузовых кораблей, которые происходят на расположенный на ней узел, "очень аккуратные, мягкие и не вызывают каких-то ударных воздействий".
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины в промежуточной камере "Звезды".
Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
Сейчас на МКС помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.