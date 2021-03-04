https://ria.ru/20210304/temperatura--1599930756.html
Врачи назвали лучший препарат для снижения температуры
Врачи назвали лучший препарат для снижения температуры
Врачи из испанского университета Наварры рассказали, какой препарат лучше применять для снижения температуры. Об этом пишет 20 minutos. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:27
2021-03-04T15:27
2021-03-04T15:27
наварра
мадрид (город)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/59/1548245981_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_086828151e27609aa334f0c43591c274.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Врачи из испанского университета Наварры рассказали, какой препарат лучше применять для снижения температуры. Об этом пишет 20 minutos.Эксперты выяснили, что в случае повышенной температуры чаще всего используют такие средства, как парацетамол и ибупрофен. Однако они отмечают, что эти препараты обладают разными свойствами, и советуют принимать их в зависимости от симптомов.Врачи заявили, что в отличие от ибупрофена парацетамол не обладает противовоспалительными свойствами.Так, специалисты пояснили, что ибупрофен относится к группе нестероидных препаратов, чье действие направлено на подавление синтеза простагландинов – веществ, ответственных за воспалительную реакцию и боль. По данным Официальной коллегии фармацевтов Мадрида, этот препарат показан при боли от легкой до умеренной интенсивности, такой как мигрень, для симптоматического лечения лихорадки, ревматических состояний или для облегчения симптомов при неревматических заболеваниях.Что касается парацетамола, то врачи назвали его идеальным лекарством для лечения легкой и умеренной боли, сопровождающейся лихорадкой, например, при гриппоподобных заболеваниях.Эксперты отметили, что парацетамол не вызывает побочных эффектов в сравнении с ибупрофеном, однако при передозировке возможно поражение других органов, например, печени.Таким образом, специалисты приходят к выводу, что оба лекарства безопасны для человеческого организма, но, если температура сопровождается воспалением и сильной болью, рекомендуется отдавать предпочтению ибупрофену.
https://ria.ru/20210201/organizm-1595429431.html
https://ria.ru/20210221/gripp-1598458363.html
наварра
мадрид (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/154824/59/1548245981_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_703d74799bf75f08847afffb44b62016.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наварра, мадрид (город), общество
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Врачи из испанского университета Наварры
рассказали, какой препарат лучше применять для снижения температуры. Об этом пишет 20 minutos.
Эксперты выяснили, что в случае повышенной температуры чаще всего используют такие средства, как парацетамол и ибупрофен. Однако они отмечают, что эти препараты обладают разными свойствами, и советуют принимать их в зависимости от симптомов.
Врачи заявили, что в отличие от ибупрофена парацетамол не обладает противовоспалительными свойствами.
Так, специалисты пояснили, что ибупрофен относится к группе нестероидных препаратов, чье действие направлено на подавление синтеза простагландинов – веществ, ответственных за воспалительную реакцию и боль.
"Ибупрофен можно использовать для лечения легкой или умеренной боли, вызванной различными причинами, а также высокой температуры", - добавили в фармакологической компании Cinfa Laboratories.
По данным Официальной коллегии фармацевтов Мадрида
, этот препарат показан при боли от легкой до умеренной интенсивности, такой как мигрень, для симптоматического лечения лихорадки, ревматических состояний или для облегчения симптомов при неревматических заболеваниях.
Что касается парацетамола, то врачи назвали его идеальным лекарством для лечения легкой и умеренной боли, сопровождающейся лихорадкой, например, при гриппоподобных заболеваниях.
Эксперты отметили, что парацетамол не вызывает побочных эффектов в сравнении с ибупрофеном, однако при передозировке возможно поражение других органов, например, печени.
Таким образом, специалисты приходят к выводу, что оба лекарства безопасны для человеческого организма, но, если температура сопровождается воспалением и сильной болью, рекомендуется отдавать предпочтению ибупрофену.