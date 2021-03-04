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В Сыктывкаре прошли задержания по делу о ячейке "Свидетелей Иеговы"*
В Сыктывкаре прошли задержания по делу о ячейке "Свидетелей Иеговы"*
В Сыктывкаре состоялись задержания и обыски по делу о конспиративной ячейке "Свидетелей Иеговы"*, по которому проходят пять фигурантов и более 10 свидетелей,... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T12:19
2021-03-04T12:24
свидетели иеговы
следственный комитет россии (ск рф)
сыктывкар
происшествия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Сыктывкаре состоялись задержания и обыски по делу о конспиративной ячейке "Свидетелей Иеговы"*, по которому проходят пять фигурантов и более 10 свидетелей, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении пяти жителей города Сыктывкара, которые подозреваются в организации и участии в деятельности экстремистской организации (ст.282.2 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2017-2021 годах фигуранты дела активно пытались продолжать деятельность "Свидетелей Иеговы"* и вовлекать новых участников. В частности, они руководили работой организации, координировали ее, проводили собрания членов, собирали средства.Сообщается, что один из фигурантов помещен под стражу, двое - под домашний арест, а еще двум избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении."По уголовному делу проведены обыски по местам жительства фигурантов и иных предполагаемых участников запрещенной организации. В качестве свидетелей допрошено более 10 лиц", - добавили в СК.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20201125/iegova-1586238593.html
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свидетели иеговы, следственный комитет россии (ск рф), сыктывкар, происшествия

В Сыктывкаре прошли задержания по делу о ячейке "Свидетелей Иеговы"*

12:19 04.03.2021 (обновлено: 12:24 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Сыктывкаре состоялись задержания и обыски по делу о конспиративной ячейке "Свидетелей Иеговы"*, по которому проходят пять фигурантов и более 10 свидетелей, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении пяти жителей города Сыктывкара, которые подозреваются в организации и участии в деятельности экстремистской организации (ст.282.2 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября 2020, 12:45
Песков прокомментировал обыски у "Свидетелей Иеговы"*
По данным следствия, в 2017-2021 годах фигуранты дела активно пытались продолжать деятельность "Свидетелей Иеговы"* и вовлекать новых участников. В частности, они руководили работой организации, координировали ее, проводили собрания членов, собирали средства.
Сообщается, что один из фигурантов помещен под стражу, двое - под домашний арест, а еще двум избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
"По уголовному делу проведены обыски по местам жительства фигурантов и иных предполагаемых участников запрещенной организации. В качестве свидетелей допрошено более 10 лиц", - добавили в СК.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября 2020, 17:48Религия и мировоззрение
Легойда о "Свидетелях Иеговы"*: надо больше пояснять, почему их запрещают
 
Свидетели ИеговыСледственный комитет России (СК РФ)СыктывкарПроисшествия
 
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