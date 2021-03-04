https://ria.ru/20210304/syktyvkar-1599889687.html

В Сыктывкаре прошли задержания по делу о ячейке "Свидетелей Иеговы"*

В Сыктывкаре прошли задержания по делу о ячейке "Свидетелей Иеговы"*

В Сыктывкаре состоялись задержания и обыски по делу о конспиративной ячейке "Свидетелей Иеговы"*, по которому проходят пять фигурантов и более 10 свидетелей,... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T12:19

2021-03-04T12:19

2021-03-04T12:24

свидетели иеговы

следственный комитет россии (ск рф)

сыктывкар

происшествия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Сыктывкаре состоялись задержания и обыски по делу о конспиративной ячейке "Свидетелей Иеговы"*, по которому проходят пять фигурантов и более 10 свидетелей, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении пяти жителей города Сыктывкара, которые подозреваются в организации и участии в деятельности экстремистской организации (ст.282.2 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2017-2021 годах фигуранты дела активно пытались продолжать деятельность "Свидетелей Иеговы"* и вовлекать новых участников. В частности, они руководили работой организации, координировали ее, проводили собрания членов, собирали средства.Сообщается, что один из фигурантов помещен под стражу, двое - под домашний арест, а еще двум избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении."По уголовному делу проведены обыски по местам жительства фигурантов и иных предполагаемых участников запрещенной организации. В качестве свидетелей допрошено более 10 лиц", - добавили в СК.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201125/iegova-1586238593.html

https://ria.ru/20201015/legoyda-1579986551.html

сыктывкар

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свидетели иеговы, следственный комитет россии (ск рф), сыктывкар, происшествия