Суд оставил в СИЗО мужчину, распылившего газ в лицо силовику в Москве
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест уроженца Луганской области Павла Грин-Романова, который на несогласованной акции 31 января распылил газовый баллончик на правоохранителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Московский городской суд оставил без изменения постановление Пресненского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 2 апреля в отношении Грин-Романова П.С.", - сказала собеседница агентства.
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Согласно ранее опубликованному СК РФ видео, Грин-Романов на этапе следствия признался, что близ станции метро "Комсомольская" "достал из кармана куртки баллончик с перцовым газом и распылил его в сторону сотрудника ОМОНа", в чем "полностью раскаивается". Вину, по словам фигуранта, он признает полностью.
Расследование его дела уже завершено, материалы поступили в суд.
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Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
Только по Москве было зарегистрировано несколько тысяч административных дел, связанных с незаконными акциями: 1,2 тысячи человек были арестованы, 2,5 тысячи – оштрафованы. Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям, по которым также прошли задержания.