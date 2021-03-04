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Суд оставил в СИЗО мужчину, распылившего газ в лицо силовику в Москве
Суд оставил в СИЗО мужчину, распылившего газ в лицо силовику в Москве
Мосгорсуд признал законным арест уроженца Луганской области Павла Грин-Романова, который на несогласованной акции 31 января распылил газовый баллончик на... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T13:41
2021-03-04T13:41
омон россии
следственный комитет россии (ск рф)
московский городской суд
луганская область
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест уроженца Луганской области Павла Грин-Романова, который на несогласованной акции 31 января распылил газовый баллончик на правоохранителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Московский городской суд оставил без изменения постановление Пресненского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 2 апреля в отношении Грин-Романова П.С.", - сказала собеседница агентства.Согласно ранее опубликованному СК РФ видео, Грин-Романов на этапе следствия признался, что близ станции метро "Комсомольская" "достал из кармана куртки баллончик с перцовым газом и распылил его в сторону сотрудника ОМОНа", в чем "полностью раскаивается". Вину, по словам фигуранта, он признает полностью.Расследование его дела уже завершено, материалы поступили в суд.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.Только по Москве было зарегистрировано несколько тысяч административных дел, связанных с незаконными акциями: 1,2 тысячи человек были арестованы, 2,5 тысячи – оштрафованы. Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям, по которым также прошли задержания.
https://ria.ru/20210224/maryasov-1598850899.html
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омон россии, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд, луганская область, москва, происшествия

Суд оставил в СИЗО мужчину, распылившего газ в лицо силовику в Москве

13:41 04.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест уроженца Луганской области Павла Грин-Романова, который на несогласованной акции 31 января распылил газовый баллончик на правоохранителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Московский городской суд оставил без изменения постановление Пресненского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 2 апреля в отношении Грин-Романова П.С.", - сказала собеседница агентства.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 22:38
Суд вынес решение по делу о блокировании дорог на незаконной акции
Согласно ранее опубликованному СК РФ видео, Грин-Романов на этапе следствия признался, что близ станции метро "Комсомольская" "достал из кармана куртки баллончик с перцовым газом и распылил его в сторону сотрудника ОМОНа", в чем "полностью раскаивается". Вину, по словам фигуранта, он признает полностью.
Расследование его дела уже завершено, материалы поступили в суд.
Несанкционированная акция протеста сторонников А. Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 18:11
Мосгорсуд подсчитал число арестованных на незаконных акциях
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
Только по Москве было зарегистрировано несколько тысяч административных дел, связанных с незаконными акциями: 1,2 тысячи человек были арестованы, 2,5 тысячи – оштрафованы. Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям, по которым также прошли задержания.
 
ОМОН РоссииСледственный комитет России (СК РФ)Московский городской судЛуганская областьМоскваПроисшествия
 
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