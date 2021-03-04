https://ria.ru/20210304/sud-1599908763.html

Суд оставил в СИЗО мужчину, распылившего газ в лицо силовику в Москве

Суд оставил в СИЗО мужчину, распылившего газ в лицо силовику в Москве

Мосгорсуд признал законным арест уроженца Луганской области Павла Грин-Романова, который на несогласованной акции 31 января распылил газовый баллончик на... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T13:41

2021-03-04T13:41

2021-03-04T13:41

омон россии

следственный комитет россии (ск рф)

московский городской суд

луганская область

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест уроженца Луганской области Павла Грин-Романова, который на несогласованной акции 31 января распылил газовый баллончик на правоохранителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Московский городской суд оставил без изменения постановление Пресненского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 2 апреля в отношении Грин-Романова П.С.", - сказала собеседница агентства.Согласно ранее опубликованному СК РФ видео, Грин-Романов на этапе следствия признался, что близ станции метро "Комсомольская" "достал из кармана куртки баллончик с перцовым газом и распылил его в сторону сотрудника ОМОНа", в чем "полностью раскаивается". Вину, по словам фигуранта, он признает полностью.Расследование его дела уже завершено, материалы поступили в суд.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.Только по Москве было зарегистрировано несколько тысяч административных дел, связанных с незаконными акциями: 1,2 тысячи человек были арестованы, 2,5 тысячи – оштрафованы. Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям, по которым также прошли задержания.

https://ria.ru/20210224/maryasov-1598850899.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210224/aktsii-1598823973.html

луганская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омон россии, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд, луганская область, москва, происшествия