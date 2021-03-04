В Иркутской области ответчик зарезал истца после заседания суда

"Мужчины вышли из здания городского суда после обжалования решения по гражданскому делу о возмещении морального вреда. На улице между ними произошел конфликт, в ходе которого ответчик по гражданскому делу нанес истцу множественные ножевые ранения в область грудной клетки. Мужчина скончался на месте преступления", - говорится в сообщении.