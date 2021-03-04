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В Иркутской области ответчик зарезал истца после заседания суда
В Иркутской области ответчик зарезал истца после заседания суда
Возле здания Братского городского суда после завершения процесса о причинении морального вреда ответчик, проигравший дело, убил истца, ведется расследование,... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T12:53
2021-03-04T12:53
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 4 мар – РИА Новости. Возле здания Братского городского суда после завершения процесса о причинении морального вреда ответчик, проигравший дело, убил истца, ведется расследование, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.Убийство 61-летнего мужчины произошло 3 марта на автомобильной стоянке возле здания Братского городского суда.После совершения убийства злоумышленник вернулся в суд, где сдался сотрудникам правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
https://ria.ru/20210301/ubiystvo-1599467137.html
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иркутская область, происшествия

В Иркутской области ответчик зарезал истца после заседания суда

12:53 04.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи в витрине подарков в Госдуме
Молоточек судьи в витрине подарков в Госдуме - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ИРКУТСК, 4 мар – РИА Новости. Возле здания Братского городского суда после завершения процесса о причинении морального вреда ответчик, проигравший дело, убил истца, ведется расследование, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Убийство 61-летнего мужчины произошло 3 марта на автомобильной стоянке возле здания Братского городского суда.
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"Мужчины вышли из здания городского суда после обжалования решения по гражданскому делу о возмещении морального вреда. На улице между ними произошел конфликт, в ходе которого ответчик по гражданскому делу нанес истцу множественные ножевые ранения в область грудной клетки. Мужчина скончался на месте преступления", - говорится в сообщении.
После совершения убийства злоумышленник вернулся в суд, где сдался сотрудникам правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
 
Иркутская областьПроисшествия
 
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