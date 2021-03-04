https://ria.ru/20210304/sud-1599867471.html

Жительницу Кировской области будут судить за заживо сожженного приятеля

Жительницу Кировской области будут судить за заживо сожженного приятеля

Жительница Кировской области, обвиняемая в жестоком убийстве своего знакомого, которого она сожгла заживо, предстанет перед судом, сообщает региональное... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T10:20

2021-03-04T10:20

2021-03-04T11:14

следственный комитет россии (ск рф)

кировская область

орловский район

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар — РИА Новости. Жительница Кировской области, обвиняемая в жестоком убийстве своего знакомого, которого она сожгла заживо, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Четвертого июля 2020 года в полицию позвонила женщина и сообщила, что в доме, расположенном в садовом обществе Орловского района, произошел пожар, в тот момент там мог находиться мужчина. При разборе завалов после пожара обнаружили тело мужчины. Было установлено, что к его смерти и пожару причастна его знакомая, которая и звонила в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью) и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба).Женщина была заключена под стражу. Установлено, что она уже была ранее судима за совершение тяжкого преступления.

https://ria.ru/20210304/ubiystvo-1599863961.html

https://ria.ru/20210119/podrostki-1593645065.html

кировская область

орловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), кировская область, орловский район, происшествия