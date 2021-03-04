Жительницу Кировской области будут судить за заживо сожженного приятеля
10:20 04.03.2021 (обновлено: 11:14 04.03.2021)
Жительницу Кировской области будут судить за заживо сожженного приятеля
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар — РИА Новости. Жительница Кировской области, обвиняемая в жестоком убийстве своего знакомого, которого она сожгла заживо, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Четвертого июля 2020 года в полицию позвонила женщина и сообщила, что в доме, расположенном в садовом обществе Орловского района, произошел пожар, в тот момент там мог находиться мужчина. При разборе завалов после пожара обнаружили тело мужчины. Было установлено, что к его смерти и пожару причастна его знакомая, которая и звонила в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью) и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба).
"По версии следствия, с 3 на 4 июля 35-летняя обвиняемая и ее 33-летний знакомый распивали спиртные напитки и поссорились. После того, как мужчина уснул, женщина связала его, облила дом бензином и подожгла. В результате происшествия дом сгорел полностью, мужчина погиб", - - говорится в сообщении регионального СУСК.
Женщина была заключена под стражу. Установлено, что она уже была ранее судима за совершение тяжкого преступления.
"В ходе следствия вину в совершенном преступлении она признала. Расследование уголовного дела завершено, с утвержденным прокуратурой Кировской области обвинительным заключением направлено в суд", - отмечается в сообщении.