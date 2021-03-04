https://ria.ru/20210304/stroyka-1599868577.html

В Тюменской области в 2021 году построят 30 соцобъектов

В Тюменской области в 2021 году построят 30 соцобъектов

В Тюменской области в этом году будут введены в строй 30 объектов социального назначения, сообщил начальник главного управления строительства Тюменской области... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T10:27

2021-03-04T10:27

2021-03-04T10:27

тюменская область

общество

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ТЮМЕНЬ, 4 мар - РИА Новости. В Тюменской области в этом году будут введены в строй 30 объектов социального назначения, сообщил начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.По его словам, все программы, которые реализуются в регионе, будь то национальные проекты или региональные программы, например, по замене ветхих зданий школ на современные – программы долгосрочные и нацелены на развитие области, на позитивные изменения в жизни жителей региона.По информации главного управления строительства Тюменской области, в рамках национального проекта "Демография" в этом году будут введены в эксплуатацию пять детских садов - четыре детских сада в Тюмени и один в Голышмановском городском округе, в селе Евсино.С 2019 года в Тюменской области по национальному проекту "Демография" были построены десять детских садов. Социальные объекты возводились как в новых микрорайонах, так и в зонах существующей застройки, и в сельских поселениях.

https://ria.ru/20210303/podderzhka-1599767150.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество