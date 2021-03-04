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Тюменская область
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В Тюменской области в 2021 году построят 30 соцобъектов
В Тюменской области в 2021 году построят 30 соцобъектов
В Тюменской области в этом году будут введены в строй 30 объектов социального назначения, сообщил начальник главного управления строительства Тюменской области... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T10:27
2021-03-04T10:27
тюменская область
общество
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ТЮМЕНЬ, 4 мар - РИА Новости. В Тюменской области в этом году будут введены в строй 30 объектов социального назначения, сообщил начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.По его словам, все программы, которые реализуются в регионе, будь то национальные проекты или региональные программы, например, по замене ветхих зданий школ на современные – программы долгосрочные и нацелены на развитие области, на позитивные изменения в жизни жителей региона.По информации главного управления строительства Тюменской области, в рамках национального проекта "Демография" в этом году будут введены в эксплуатацию пять детских садов - четыре детских сада в Тюмени и один в Голышмановском городском округе, в селе Евсино.С 2019 года в Тюменской области по национальному проекту "Демография" были построены десять детских садов. Социальные объекты возводились как в новых микрорайонах, так и в зонах существующей застройки, и в сельских поселениях.
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общество

В Тюменской области в 2021 году построят 30 соцобъектов

10:27 04.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ТЮМЕНЬ, 4 мар - РИА Новости. В Тюменской области в этом году будут введены в строй 30 объектов социального назначения, сообщил начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.
"Тренд в регионе по поводу строительства соцобъектов задан очень серьезный. Если в 2020 году на территории области введены в строй 20 объектов социального значения, то в 2021 году будет введены уже 30 объектов. Это не только школы и детские сады, но и объекты спорта, культуры и здравоохранения", - сказал Перевалов.
По его словам, все программы, которые реализуются в регионе, будь то национальные проекты или региональные программы, например, по замене ветхих зданий школ на современные – программы долгосрочные и нацелены на развитие области, на позитивные изменения в жизни жителей региона.
По информации главного управления строительства Тюменской области, в рамках национального проекта "Демография" в этом году будут введены в эксплуатацию пять детских садов - четыре детских сада в Тюмени и один в Голышмановском городском округе, в селе Евсино.
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С 2019 года в Тюменской области по национальному проекту "Демография" были построены десять детских садов. Социальные объекты возводились как в новых микрорайонах, так и в зонах существующей застройки, и в сельских поселениях.
 
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