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Прототип корабля Starship SpaceX Илона Маска взорвался после посадки
Прототип корабля Starship SpaceX Илона Маска взорвался после посадки
Прототип корабля Starship SN10 компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска взорвался спустя несколько минут после посадки. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T05:14
2021-03-04T10:29
илон маск
космос - риа наука
spacex
техас
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Прототип корабля Starship SN10 компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска взорвался спустя несколько минут после посадки.В трансляции компании говорится, что причиной взрыва стал "избыток ракетного топлива". Момент взрыва запечатлен на видео.В ходе испытательного полета прототип Starship поднялся в воздух с площадки в Техасе на высоту около 10 тысяч метров, после чего выполнил разворот, контролируемое снижение, повторно запустил двигатели перед посадкой и успешно приземлился.Перед этим запуск прототипа корабля был отложен на небольшое время из-за проблемы с двигателем.Реакция МаскаПосле взрыва SN10 Маск выразил надежду на дальнейший успех прототипов, несмотря на третью подряд неудачу. "Starship SN10 приземлился целым и невредимым!" - написал предприниматель в Twitter.По его словам, команда SpaceX проделывает огромную работу."Однажды настоящим мерилом успеха будет то, что полеты Starship станут обычным явлением", - ответил Маск на комментарии под своим постом.Разработка SpaceXКомпания разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Их общая высота составит 122 метра, и обе части рассчитаны на повторное использование. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс. Местом запуска и посадки определены Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида и космодром в деревне Бока-Чика.Одним из принципиальных отличий Starship станет метод посадки. При возвращении аппарат будет планировать вниз с помощью оперения – двух нижних и двух головных стабилизаторов – и только ближе к поверхности он перевернется и совершит посадку.Ранее запуски проводились 10 декабря и 3 февраля, тогда ракеты взорвались и разрушились при посадке, однако испытания все равно были признаны успешными, так как главной целью была не посадка, а проверка поведения ракеты в воздухе.
https://ria.ru/20210223/spacex-1598624505.html
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Взлет, посадка и взрыв прототипа корабля Starship от SpaceX
Прототип корабля Starship компании SpaceX, запущенный с площадки в округе Камерон в Техасе, взорвался через несколько минут после посадки.
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илон маск, космос - риа наука, spacex, техас

Прототип корабля Starship SpaceX Илона Маска взорвался после посадки

05:14 04.03.2021 (обновлено: 10:29 04.03.2021)
 
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Прототип корабля Starship SN10 компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска взорвался спустя несколько минут после посадки.
В трансляции компании говорится, что причиной взрыва стал "избыток ракетного топлива". Момент взрыва запечатлен на видео.
В ходе испытательного полета прототип Starship поднялся в воздух с площадки в Техасе на высоту около 10 тысяч метров, после чего выполнил разворот, контролируемое снижение, повторно запустил двигатели перед посадкой и успешно приземлился.
Перед этим запуск прототипа корабля был отложен на небольшое время из-за проблемы с двигателем.
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Реакция Маска

После взрыва SN10 Маск выразил надежду на дальнейший успех прототипов, несмотря на третью подряд неудачу. "Starship SN10 приземлился целым и невредимым!" - написал предприниматель в Twitter.
По его словам, команда SpaceX проделывает огромную работу.
"Однажды настоящим мерилом успеха будет то, что полеты Starship станут обычным явлением", - ответил Маск на комментарии под своим постом.

Разработка SpaceX

Компания разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Их общая высота составит 122 метра, и обе части рассчитаны на повторное использование. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс. Местом запуска и посадки определены Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида и космодром в деревне Бока-Чика.
Одним из принципиальных отличий Starship станет метод посадки. При возвращении аппарат будет планировать вниз с помощью оперения – двух нижних и двух головных стабилизаторов – и только ближе к поверхности он перевернется и совершит посадку.
Ранее запуски проводились 10 декабря и 3 февраля, тогда ракеты взорвались и разрушились при посадке, однако испытания все равно были признаны успешными, так как главной целью была не посадка, а проверка поведения ракеты в воздухе.
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