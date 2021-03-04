https://ria.ru/20210304/starship-1599851101.html

Илон Маск прокомментировал испытание Starship

Илон Маск прокомментировал испытание Starship

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выразил надежду на дальнейший успех прототипов кораблей Starship, несмотря на третий... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T04:51

2021-03-04T04:51

2021-03-04T10:29

илон маск

космос - риа наука

spacex

сша

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выразил надежду на дальнейший успех прототипов кораблей Starship, несмотря на третий подряд взрыв.В четверг прототип разрабатываемого компанией SpaceX для дальних космических полетов аппарата Starship, запущенный с площадки в округе Камерон в Техасе, совершил успешную посадку, однако спустя несколько минут взорвался."Starship SN10 приземлился целым и невредимым!" - написал Маск в Twitter."Команда SpaceX делает огромную работу! Однажды настоящим мерилом успехом будет то, что полеты Starship станут обычным явлением", - ответил предприниматель на комментарии под своим постом.Прототип SN10 в ходе испытательного полета в четверг поднялся в воздух на высоту около 10 километров, предположительно, произвел перемещение топлива, выполнил разворот, контролируемое снижение, повторно запустил двигатели перед посадкой и успешно совершил посадку.Это уже третий запуск Starship на высоту более 10 километров. Ранее запуски проводились 10 декабря и 3 февраля, тогда ракеты взорвались и разрушились при посадке, однако испытания все равно были признаны успешными, так как главной целью была не посадка, а проверка поведения ракеты в воздухе: разворотов, управляемости при планировании к земной поверхности, работоспособности систем. Маск еще до старта оценивал вероятность успешной посадки при первом запуске только как одну треть.SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.

https://ria.ru/20210223/spacex-1598624505.html

https://ria.ru/20210212/spacex-1597241938.html

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Взлет, посадка и взрыв прототипа корабля Starship от SpaceX Прототип корабля Starship компании SpaceX, запущенный с площадки в округе Камерон в Техасе, взорвался через несколько минут после посадки. 2021-03-04T04:51 true PT2M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, космос - риа наука, spacex, сша