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Илон Маск прокомментировал испытание Starship
Илон Маск прокомментировал испытание Starship
Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выразил надежду на дальнейший успех прототипов кораблей Starship, несмотря на третий... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T04:51
2021-03-04T10:29
илон маск
космос - риа наука
spacex
сша
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выразил надежду на дальнейший успех прототипов кораблей Starship, несмотря на третий подряд взрыв.В четверг прототип разрабатываемого компанией SpaceX для дальних космических полетов аппарата Starship, запущенный с площадки в округе Камерон в Техасе, совершил успешную посадку, однако спустя несколько минут взорвался."Starship SN10 приземлился целым и невредимым!" - написал Маск в Twitter."Команда SpaceX делает огромную работу! Однажды настоящим мерилом успехом будет то, что полеты Starship станут обычным явлением", - ответил предприниматель на комментарии под своим постом.Прототип SN10 в ходе испытательного полета в четверг поднялся в воздух на высоту около 10 километров, предположительно, произвел перемещение топлива, выполнил разворот, контролируемое снижение, повторно запустил двигатели перед посадкой и успешно совершил посадку.Это уже третий запуск Starship на высоту более 10 километров. Ранее запуски проводились 10 декабря и 3 февраля, тогда ракеты взорвались и разрушились при посадке, однако испытания все равно были признаны успешными, так как главной целью была не посадка, а проверка поведения ракеты в воздухе: разворотов, управляемости при планировании к земной поверхности, работоспособности систем. Маск еще до старта оценивал вероятность успешной посадки при первом запуске только как одну треть.SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.
https://ria.ru/20210223/spacex-1598624505.html
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РИА Новости
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4.7
96
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Взлет, посадка и взрыв прототипа корабля Starship от SpaceX
Прототип корабля Starship компании SpaceX, запущенный с площадки в округе Камерон в Техасе, взорвался через несколько минут после посадки.
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илон маск, космос - риа наука, spacex, сша

Илон Маск прокомментировал испытание Starship

04:51 04.03.2021 (обновлено: 10:29 04.03.2021)
 
© REUTERS / Mike BlakeГенеральный директор Tesla Илон Маск
Генеральный директор Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© REUTERS / Mike Blake
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выразил надежду на дальнейший успех прототипов кораблей Starship, несмотря на третий подряд взрыв.
В четверг прототип разрабатываемого компанией SpaceX для дальних космических полетов аппарата Starship, запущенный с площадки в округе Камерон в Техасе, совершил успешную посадку, однако спустя несколько минут взорвался.
"Starship SN10 приземлился целым и невредимым!" - написал Маск в Twitter.
"Команда SpaceX делает огромную работу! Однажды настоящим мерилом успехом будет то, что полеты Starship станут обычным явлением", - ответил предприниматель на комментарии под своим постом.
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Прототип SN10 в ходе испытательного полета в четверг поднялся в воздух на высоту около 10 километров, предположительно, произвел перемещение топлива, выполнил разворот, контролируемое снижение, повторно запустил двигатели перед посадкой и успешно совершил посадку.
Это уже третий запуск Starship на высоту более 10 километров. Ранее запуски проводились 10 декабря и 3 февраля, тогда ракеты взорвались и разрушились при посадке, однако испытания все равно были признаны успешными, так как главной целью была не посадка, а проверка поведения ракеты в воздухе: разворотов, управляемости при планировании к земной поверхности, работоспособности систем. Маск еще до старта оценивал вероятность успешной посадки при первом запуске только как одну треть.
SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.
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