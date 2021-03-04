https://ria.ru/20210304/starship-1599848908.html
Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки
Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки
Прототип корабля Starship SN10 компании SpaceX, запущенный с площадки в округе Камерон в Техасе, взорвался через несколько минут после посадки. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T02:40
2021-03-04T02:40
2021-03-04T12:18
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Прототип корабля Starship SN10 компании SpaceX, запущенный с площадки в округе Камерон в Техасе, взорвался через несколько минут после посадки.Как сообщалось в трансляции, это произошло из-за "избытка ракетного топлива".Перед этим SN10 поднялся в воздух на высоту около десяти километров, выполнил разворот, контролируемое снижение, повторно запустил двигатели и успешно приземлился.Основатель SpaceX Илон Маск, комментируя в твиттере результаты испытаний, отметил, что корабль "приземлился целым и невредимым", а также выразил надежду на дальнейшие успешные полеты.SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship, чтобы доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.Это уже третий запуск Starship на высоту более десяти километров. Ранее 10 декабря и 3 февраля ракеты взорвались и разрушились при посадке, но испытания все равно признали успешными, так как главной целью было не приземление, а проверка поведения в воздухе: разворотов, управляемости при планировании, работоспособности систем. Маск еще до старта оценивал вероятность успешной посадки при первом запуске как один к трем.
https://ria.ru/20210129/mask-1595164974.html
https://ria.ru/20210223/spacex-1598624505.html
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Взлет, посадка и взрыв прототипа корабля Starship от SpaceX
Прототип корабля Starship компании SpaceX, запущенный с площадки в округе Камерон в Техасе, взорвался через несколько минут после посадки.
2021-03-04T02:40
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