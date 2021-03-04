https://ria.ru/20210304/starship-1599848793.html
Ракета Starship от SpaceX совершила посадку после двух неудачных попыток
Ракета Starship от SpaceX совершила посадку после двух неудачных попыток
Прототип разрабатываемого компанией SpaceX для дальних космических полетов аппарата Starship, запущенный с площадки в округе Камерон в американском Техасе,... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T02:36
2021-03-04T02:36
2021-03-04T02:42
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Прототип разрабатываемого компанией SpaceX для дальних космических полетов аппарата Starship, запущенный с площадки в округе Камерон в американском Техасе, впервые совершил успешную посадку после двух неудачных попыток ранее.Прототип SN10 в ходе испытательного полета поднялся в воздух на высоту около 10 километров, предположительно, произвел перемещение топлива, выполнил разворот, контролируемое снижение, повторно запустил двигатели перед посадкой и успешно совершил посадку.SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.Это уже третий запуск Starship на высоту более 10 километров. Ранее запуски проводились 10 декабря и 3 февраля, тогда ракеты взорвались и разрушились при посадке, однако испытания все равно были признаны успешными, так как главной целью была не посадка, а проверка поведения ракеты в воздухе: разворотов, управляемости при планировании к земной поверхности, работоспособности систем. Глава компании Илон Маск еще до старта оценивал вероятность успешной посадки при первом запуске только как одну треть.
https://ria.ru/20210212/spacex-1597241938.html
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