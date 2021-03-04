https://ria.ru/20210304/ssha-1599913082.html

Лавров оценил вероятность развития взаимодействия с США при Байдене

Лавров оценил вероятность развития взаимодействия с США при Байдене

РФ не рассчитывает на серьезные изменения в двусторонних отношениях с США после прихода администрации президента Джо Байдена, но Москва остается открытой к... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T14:05

2021-03-04T14:05

2021-03-04T14:05

россия

сергей лавров

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. РФ не рассчитывает на серьезные изменения в двусторонних отношениях с США после прихода администрации президента Джо Байдена, но Москва остается открытой к честному и взаимоуважительному диалогу с Вашингтоном, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Лавров выразил надежду, что в США "все-таки придет осознание того, что сложнейшие современные проблемы – от контроля над вооружениями и урегулирования региональных кризисов до пандемии коронавируса – можно решать, лишь обеспечив объединение или хотя бы сопряжение усилий и потенциалов ведущих мировых игроков"."В этом смысле устойчивое и предсказуемое сотрудничество России и США как гарантов международной стабильности отвечает взаимным интересам и потребностям всего мирового сообщества", - добавил министр.

https://ria.ru/20210304/ugroza-1599867026.html

россия

сша

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2021

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россия, сергей лавров, джо байден, сша, в мире