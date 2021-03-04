Лавров оценил вероятность развития взаимодействия с США при Байдене
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. РФ не рассчитывает на серьезные изменения в двусторонних отношениях с США после прихода администрации президента Джо Байдена, но Москва остается открытой к честному и взаимоуважительному диалогу с Вашингтоном, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Как представляется, рассчитывать на серьезные изменения во всем комплексе двусторонних отношений после прихода администрации Байдена вряд ли стоит. Перспективы развития взаимодействия зависят не только от нас, но и от американской стороны. Мы всегда открыты к честному, взаимоуважительному диалогу, основанному на балансе интересов и нацеленному на поиск компромиссов. К сожалению, в последние годы США идут по другому пути, причем вне зависимости от внутриполитических раскладов и от того, кто находится во главе Белого дома", - сказал Лавров в интервью журналу "Русская мысль".
Лавров выразил надежду, что в США "все-таки придет осознание того, что сложнейшие современные проблемы – от контроля над вооружениями и урегулирования региональных кризисов до пандемии коронавируса – можно решать, лишь обеспечив объединение или хотя бы сопряжение усилий и потенциалов ведущих мировых игроков".
"В этом смысле устойчивое и предсказуемое сотрудничество России и США как гарантов международной стабильности отвечает взаимным интересам и потребностям всего мирового сообщества", - добавил министр.