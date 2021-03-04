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Эксперт рассказал, как США создают себе непобедимого противника
Эксперт рассказал, как США создают себе непобедимого противника
США, регулярно объявляя Россию и Китай главными угрозами безопасности, подталкивают Москву и Пекин на объединение в полноценный военный союз – такое мнение в... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:44
2021-03-04T12:09
россия
константин сивков
министерство обороны сша
джо байден
сша
политика
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. США, регулярно объявляя Россию и Китай главными угрозами безопасности, подталкивают Москву и Пекин на объединение в полноценный военный союз – такое мнение в беседе с РИА Новости выразил доктор военных наук Константин Сивков.Ранее Белый дом распространил переходные положения стратегии национальной безопасности, в которых РФ и КНР названы "главными угрозами". Согласно документу, Пекин и Москва "серьезно инвестировали в усилия, направленные на сдерживание преимуществ США" и на то, чтобы помешать им защищать свои интересы и союзников по всему миру.Согласно мнению эксперта, сочетание демографического и экономического потенциала Китая с научным и военным потенциалом России представляют "термоядерную смесь", которой США и Европа противопоставить ничего не смогут.По мысли Сивкова, современная политика Вашингтона свидетельствует о снизившимся уровне элит, принимающих ключевые решения в США. Эксперт напомнил, что предыдущие поколения американских политиков стремились, наоборот, рассорить Москву и Пекин, чтобы не допустить появление "нового непобедимого противника"."Проводимый США курс свидетельствует о достаточно низком интеллектуальном потенциале современных американских элит. Если бы там сегодня принимали решения фигуры уровня Генри Киссинджера и Збигнева Бжезинского, то политика США была бы куда умнее. У тех даже хватило ума рассорить СССР и КНР, нынешний истеблишмент, наоборот толкает Москву в объятия Пекина, не просчитывая губительные для себя последствия", - полагает эксперт.
https://ria.ru/20210302/zakharova-1599679065.html
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россия, константин сивков, министерство обороны сша, джо байден, сша, политика

Эксперт рассказал, как США создают себе непобедимого противника

11:44 04.03.2021 (обновлено: 12:09 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМонумент Вашингтона
Монумент Вашингтона - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. США, регулярно объявляя Россию и Китай главными угрозами безопасности, подталкивают Москву и Пекин на объединение в полноценный военный союз – такое мнение в беседе с РИА Новости выразил доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее Белый дом распространил переходные положения стратегии национальной безопасности, в которых РФ и КНР названы "главными угрозами". Согласно документу, Пекин и Москва "серьезно инвестировали в усилия, направленные на сдерживание преимуществ США" и на то, чтобы помешать им защищать свои интересы и союзников по всему миру.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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"В положениях этого документа нет ничего нового – это то, что говорил в предвыборный период Джо Байден, это то, что, кстати, многократно говорил Дональд Трамп, не говоря уже о представителях Пентагона. Такая стратегия будет способствовать консолидации России и Китая, что может вылиться в создание полноценного военного блока. По сравнению с этой силой даже Варшавский блок покажется пигмеем – таким образом США своими руками создают такого противника, с которым им никогда не справиться", - сказал Сивков.
Согласно мнению эксперта, сочетание демографического и экономического потенциала Китая с научным и военным потенциалом России представляют "термоядерную смесь", которой США и Европа противопоставить ничего не смогут.
"Такая политика Вашингтона губительна прежде всего для него самого. Экономически Китай превосходит США, а скоро будет превосходить еще и Европу, в то же время Россия в сырьевом плане независима и может предоставить все необходимое КНР, коммуникационно мы связаны в монолитную массу, контролируя "сердце Земли", - отметил собеседник агентства.
По мысли Сивкова, современная политика Вашингтона свидетельствует о снизившимся уровне элит, принимающих ключевые решения в США. Эксперт напомнил, что предыдущие поколения американских политиков стремились, наоборот, рассорить Москву и Пекин, чтобы не допустить появление "нового непобедимого противника".
"Проводимый США курс свидетельствует о достаточно низком интеллектуальном потенциале современных американских элит. Если бы там сегодня принимали решения фигуры уровня Генри Киссинджера и Збигнева Бжезинского, то политика США была бы куда умнее. У тех даже хватило ума рассорить СССР и КНР, нынешний истеблишмент, наоборот толкает Москву в объятия Пекина, не просчитывая губительные для себя последствия", - полагает эксперт.
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РоссияКонстантин СивковМинистерство обороны СШАДжо БайденСШАПолитика
 
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