Эксперт рассказал, как США создают себе непобедимого противника
11:44 04.03.2021 (обновлено: 12:09 04.03.2021)
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. США, регулярно объявляя Россию и Китай главными угрозами безопасности, подталкивают Москву и Пекин на объединение в полноценный военный союз – такое мнение в беседе с РИА Новости выразил доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее Белый дом распространил переходные положения стратегии национальной безопасности, в которых РФ и КНР названы "главными угрозами". Согласно документу, Пекин и Москва "серьезно инвестировали в усилия, направленные на сдерживание преимуществ США" и на то, чтобы помешать им защищать свои интересы и союзников по всему миру.
"В положениях этого документа нет ничего нового – это то, что говорил в предвыборный период Джо Байден, это то, что, кстати, многократно говорил Дональд Трамп, не говоря уже о представителях Пентагона. Такая стратегия будет способствовать консолидации России и Китая, что может вылиться в создание полноценного военного блока. По сравнению с этой силой даже Варшавский блок покажется пигмеем – таким образом США своими руками создают такого противника, с которым им никогда не справиться", - сказал Сивков.
Согласно мнению эксперта, сочетание демографического и экономического потенциала Китая с научным и военным потенциалом России представляют "термоядерную смесь", которой США и Европа противопоставить ничего не смогут.
"Такая политика Вашингтона губительна прежде всего для него самого. Экономически Китай превосходит США, а скоро будет превосходить еще и Европу, в то же время Россия в сырьевом плане независима и может предоставить все необходимое КНР, коммуникационно мы связаны в монолитную массу, контролируя "сердце Земли", - отметил собеседник агентства.
По мысли Сивкова, современная политика Вашингтона свидетельствует о снизившимся уровне элит, принимающих ключевые решения в США. Эксперт напомнил, что предыдущие поколения американских политиков стремились, наоборот, рассорить Москву и Пекин, чтобы не допустить появление "нового непобедимого противника".
"Проводимый США курс свидетельствует о достаточно низком интеллектуальном потенциале современных американских элит. Если бы там сегодня принимали решения фигуры уровня Генри Киссинджера и Збигнева Бжезинского, то политика США была бы куда умнее. У тех даже хватило ума рассорить СССР и КНР, нынешний истеблишмент, наоборот толкает Москву в объятия Пекина, не просчитывая губительные для себя последствия", - полагает эксперт.
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