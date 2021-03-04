https://ria.ru/20210304/ssha-1599883717.html

Эксперт рассказал, как США создают себе непобедимого противника

Эксперт рассказал, как США создают себе непобедимого противника

США, регулярно объявляя Россию и Китай главными угрозами безопасности, подталкивают Москву и Пекин на объединение в полноценный военный союз – такое мнение в... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T11:44

2021-03-04T11:44

2021-03-04T12:09

россия

константин сивков

министерство обороны сша

джо байден

сша

политика

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. США, регулярно объявляя Россию и Китай главными угрозами безопасности, подталкивают Москву и Пекин на объединение в полноценный военный союз – такое мнение в беседе с РИА Новости выразил доктор военных наук Константин Сивков.Ранее Белый дом распространил переходные положения стратегии национальной безопасности, в которых РФ и КНР названы "главными угрозами". Согласно документу, Пекин и Москва "серьезно инвестировали в усилия, направленные на сдерживание преимуществ США" и на то, чтобы помешать им защищать свои интересы и союзников по всему миру.Согласно мнению эксперта, сочетание демографического и экономического потенциала Китая с научным и военным потенциалом России представляют "термоядерную смесь", которой США и Европа противопоставить ничего не смогут.По мысли Сивкова, современная политика Вашингтона свидетельствует о снизившимся уровне элит, принимающих ключевые решения в США. Эксперт напомнил, что предыдущие поколения американских политиков стремились, наоборот, рассорить Москву и Пекин, чтобы не допустить появление "нового непобедимого противника"."Проводимый США курс свидетельствует о достаточно низком интеллектуальном потенциале современных американских элит. Если бы там сегодня принимали решения фигуры уровня Генри Киссинджера и Збигнева Бжезинского, то политика США была бы куда умнее. У тех даже хватило ума рассорить СССР и КНР, нынешний истеблишмент, наоборот толкает Москву в объятия Пекина, не просчитывая губительные для себя последствия", - полагает эксперт.

https://ria.ru/20210302/zakharova-1599679065.html

https://ria.ru/20210218/voyna-1597894475.html

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россия, константин сивков, министерство обороны сша, джо байден, сша, политика