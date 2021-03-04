https://ria.ru/20210304/ssha-1599844167.html
США заявили о приверженности контролю над вооружениями
США заявили о приверженности контролю над вооружениями
США привержены контролю над вооружениями и новым договоренностям, говорится в переходных положениях стратегии национальной безопасности, которые распространил... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T00:11
2021-03-04T00:11
2021-03-04T00:11
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. США привержены контролю над вооружениями и новым договоренностям, говорится в переходных положениях стратегии национальной безопасности, которые распространил Белый дом."Там, где возможно, мы будем также добиваться новых договоренностей по контролю над вооружениями. Мы примем меры, чтобы сократить роль ядерного оружия в нашей стратегии национальной безопасности, но в то же время обеспечим, чтобы стратегическое сдерживание оставалось безопасным, прочным и эффективным, и чтобы наши обязательства по сдерживанию перед нашими партнерами оставались крепкими и заслуживающими доверия", - говорится в стратегическом документе.
https://ria.ru/20210303/ugroza-1599843625.html
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