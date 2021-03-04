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США заявили о приверженности контролю над вооружениями
США заявили о приверженности контролю над вооружениями
США привержены контролю над вооружениями и новым договоренностям, говорится в переходных положениях стратегии национальной безопасности, которые распространил... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T00:11
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сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. США привержены контролю над вооружениями и новым договоренностям, говорится в переходных положениях стратегии национальной безопасности, которые распространил Белый дом."Там, где возможно, мы будем также добиваться новых договоренностей по контролю над вооружениями. Мы примем меры, чтобы сократить роль ядерного оружия в нашей стратегии национальной безопасности, но в то же время обеспечим, чтобы стратегическое сдерживание оставалось безопасным, прочным и эффективным, и чтобы наши обязательства по сдерживанию перед нашими партнерами оставались крепкими и заслуживающими доверия", - говорится в стратегическом документе.
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сша, в мире

США заявили о приверженности контролю над вооружениями

00:11 04.03.2021
 
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. США привержены контролю над вооружениями и новым договоренностям, говорится в переходных положениях стратегии национальной безопасности, которые распространил Белый дом.
"Мы отведем угрозу дорогостоящих гонок вооружений и восстановим наш авторитет как лидера в контроле над вооружениями. Поэтому мы действовали быстро, продлив договор СНВ-3 с Россией", - говорится в 24-страничном документе, который распространил Белый дом.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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"Там, где возможно, мы будем также добиваться новых договоренностей по контролю над вооружениями. Мы примем меры, чтобы сократить роль ядерного оружия в нашей стратегии национальной безопасности, но в то же время обеспечим, чтобы стратегическое сдерживание оставалось безопасным, прочным и эффективным, и чтобы наши обязательства по сдерживанию перед нашими партнерами оставались крепкими и заслуживающими доверия", - говорится в стратегическом документе.
 
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