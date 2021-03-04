https://ria.ru/20210304/sputnik-1599887782.html

Евросоюз начал экспертизу вакцины "Спутник V"

Евросоюз начал экспертизу вакцины "Спутник V"

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало последовательную экспертизу регистрационного досье вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T12:07

2021-03-04T12:07

2021-03-04T13:32

распространение коронавируса

россия

словакия

венгрия

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало последовательную экспертизу регистрационного досье вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Решение приняли с учетом результатов лабораторных и клинических исследований на взрослых. "Спутник V" входит в тройку мировых препаратов для профилактики коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Его уже зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 миллиарда человек. Венгрия и Словакия одобрили применение "Спутника V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации со стороны EMA. Разработчики вакцины — НИЦЭМ имени Гамалеи и РФПИ — сотрудничают с национальными регуляторами по всему миру и предоставляют все необходимые данные о клинических исследованиях, подчеркнули в фонде.Создатели препарата в его аккаунте в Twitter заявили, что с нетерпением ждут инспекторов EMA на производствах. "Мы вместе боремся с коронавирусом и, только оставив политику в стороне, мы сможем победить пандемию!" — говорится в публикации.Подача заявкиРФПИ подал заявку на регистрацию "Спутника V" в ЕС 29 января через процедуру постепенной экспертизы (rolling review). В Фонде неоднократно подчеркивали, что готовы предоставить ЕМА всю необходимую информацию.В начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие его высокую эффективность и безопасность: препарат полностью защищает от тяжелого течения COVID-19.Опросы показывают, что "Спутник V" — одна из наиболее желанных вакцин в Европе. Например, жители Австрии относятся к ней с большим доверием, чем к разработке AstraZeneca, следует из данных Института менеджмента и экономических исследований Австрии (IMWF Austria).В случае выдачи условного регистрационного удостоверения и одобрения со стороны Еврокомиссии российскую вакцину смогут централизованно поставлять в ЕС. Евросоюз еще до появление первых одобренных препаратов принял решение об их централизованной закупке. ЕМА поясняло РИА Новости, что процедура одобрения новых вакцин и лекарств против коронавируса была серьезно ускорена с началом пандемии, но все равно занимает несколько месяцев.Шесть контрактовСейчас на рынке Евросоюза авторизованы три препарата: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты с Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac.Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации на рынке ЕС, J&J сделала это 16 февраля. CureVac, в свою очередь, 12 февраля отправила запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы rolling review. Всего европейские страны благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ более чем к 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе будут привиты около 70% жителей.

https://ria.ru/20210301/sputnik-1599513260.html

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словакия

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россия, словакия, венгрия, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций