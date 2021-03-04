https://ria.ru/20210304/spasenie-1599857869.html

На Сахалине с оторвавшейся льдины сняли 12 рыбаков

На Сахалине с оторвавшейся льдины сняли 12 рыбаков

Сахалинские спасатели эвакуировали на берег 12 рыбаков-любителей, которых уносило в Охотское море на отколовшейся льдине, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T08:53

2021-03-04T08:53

2021-03-04T12:07

хорошие новости

охотское море

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мар — РИА Новости. Сахалинские спасатели эвакуировали на берег 12 рыбаков-любителей, которых уносило в Охотское море на отколовшейся льдине, сообщили в региональном главке МЧС.ЧП произошло в 16 километрах от села Охотское Корсаковского района. Рыбаки оказались отрезанными от суши из-за образовавшейся во льду трещины шириной 15 метров. На помощь им выдвинулись сотрудники центра ГИМС МЧС по Сахалинской области и спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова — всего пять человек с двумя снегоходами и судном на воздушной подушке.Спасательная операция осложнялась метелью и плохой видимостью, но к 15:30 по местному времени (07:30 мск) всех рыбаков удалось доставить на берег.

https://ria.ru/20210102/rybalka-1591819583.html

охотское море

сахалин

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охотское море, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия