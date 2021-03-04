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https://ria.ru/20210304/spasenie-1599857869.html
На Сахалине с оторвавшейся льдины сняли 12 рыбаков
На Сахалине с оторвавшейся льдины сняли 12 рыбаков
Сахалинские спасатели эвакуировали на берег 12 рыбаков-любителей, которых уносило в Охотское море на отколовшейся льдине, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T08:53
2021-03-04T12:07
хорошие новости
охотское море
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мар — РИА Новости. Сахалинские спасатели эвакуировали на берег 12 рыбаков-любителей, которых уносило в Охотское море на отколовшейся льдине, сообщили в региональном главке МЧС.ЧП произошло в 16 километрах от села Охотское Корсаковского района. Рыбаки оказались отрезанными от суши из-за образовавшейся во льду трещины шириной 15 метров. На помощь им выдвинулись сотрудники центра ГИМС МЧС по Сахалинской области и спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова — всего пять человек с двумя снегоходами и судном на воздушной подушке.Спасательная операция осложнялась метелью и плохой видимостью, но к 15:30 по местному времени (07:30 мск) всех рыбаков удалось доставить на берег.
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охотское море, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

На Сахалине с оторвавшейся льдины сняли 12 рыбаков

08:53 04.03.2021 (обновлено: 12:07 04.03.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской областиСотрудники и спецтехника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России
Сотрудники и спецтехника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мар — РИА Новости. Сахалинские спасатели эвакуировали на берег 12 рыбаков-любителей, которых уносило в Охотское море на отколовшейся льдине, сообщили в региональном главке МЧС.
ЧП произошло в 16 километрах от села Охотское Корсаковского района. Рыбаки оказались отрезанными от суши из-за образовавшейся во льду трещины шириной 15 метров.
На помощь им выдвинулись сотрудники центра ГИМС МЧС по Сахалинской области и спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова — всего пять человек с двумя снегоходами и судном на воздушной подушке.
Спасательная операция осложнялась метелью и плохой видимостью, но к 15:30 по местному времени (07:30 мск) всех рыбаков удалось доставить на берег.
Жерлица - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
2 января, 13:33
МЧС напомнило, какой толщины должен быть лед для безопасной рыбалки
 
Хорошие новостиОхотское мореСахалинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
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