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Премьер Словакии призвал определиться, нужен ли стране "Спутник V"
Премьер Словакии призвал определиться, нужен ли стране "Спутник V"
Премьер Словакии Игорь Матович в связи с острыми спорами в правящей коалиции из-за российской вакцины от коронавируса "Спутник V" предложил политикам и СМИ как... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T14:35
2021-03-04T14:35
2021-03-04T14:35
распространение коронавируса
игорь матович
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
словакия
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ПРАГА, 4 мар – РИА Новости. Премьер Словакии Игорь Матович в связи с острыми спорами в правящей коалиции из-за российской вакцины от коронавируса "Спутник V" предложил политикам и СМИ как можно скорее высказать свое мнение на эту тему, а также сообщил, что производители этой вакцины готовы в случае необходимости без каких-либо санкций отменить контракт.В понедельник в Словакию была доставлена первая партия вакцин "Спутник V", договоренность об их поставках с российской стороной была достигнута лично премьером, который своевременно не поставил об этом в известность партнеров по правящей коалиции. Вице-премьеры и лидеры двух из четырех входящих в коалицию партий, Рихард Сулик (партия "Свобода и солидарность") и Вероника Ремишова (партия "За людей"), заявили в среду, что в связи с последними действиями премьера они не исключают реорганизацию правительства, а также обсудили тему с президентом республики Зузаной Чапутовой."Вчера вечером я получил от производителей вакцины "Спутник V" официальное предложение, что в ситуации, когда вакцина в Словакии стала предметом такой ненависти, что коалиционные партнеры угрожают распадом правительства, они готовы еще сегодня отменить договор об обеспечении (поставок в Словакию) 2 миллионов вакцин", - написал Матович в Twitter.По словам премьера, производители заявили, что отмена договора возможна без каких-либо санкций в отношении Словакии, а предназначенные для жителей республики вакцины с удовольствием "разберут" другие 40 стран, заинтересованных в "Спутнике V"."Лично я их (производителей) понимаю, если бы оказался на их месте, мне тоже было бы неприятно, что лекарство, сохраняющее жизни, кто-то использовал бы для политической борьбы. Тем более, когда 40 стран просят об ускоренных поставках (вакцины)", - добавил Матович.В связи с этим премьер обратился к коллегам с просьбой в течение четверга высказать свое мнение о возникшей ситуации, а также попросил СМИ дать возможность высказаться на эту тему своим читателям."Ваше мнение? Моё? Это (отказ от вакцины) было бы самой большой ошибкой, какую мы могли бы совершить", - подчеркнул в заключении Матович.В середине февраля во время обсуждения в правительстве по инициативе Матовича вопроса о закупке российской вакцины вето на положительное решение наложила как лидер одной из составляющих правящую коалицию партий вице-премьер Ремишова, аргументируя свою позицию тем, что "Спутник V" не прошел регистрацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 40 странах.РФПИ ранее заявлял, что подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС 29 января через процедуру постепенной экспертизы (rolling review) и имеет подтверждение, что заявка была принята, скорость ее одобрения определяется европейским регулятором.
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РИА Новости
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игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, словакия, в мире
ПРАГА, 4 мар – РИА Новости.
Премьер Словакии Игорь Матович
в связи с острыми спорами в правящей коалиции из-за российской вакцины от коронавируса "Спутник V
" предложил политикам и СМИ как можно скорее высказать свое мнение на эту тему, а также сообщил, что производители этой вакцины готовы в случае необходимости без каких-либо санкций отменить контракт.
В понедельник в Словакию
была доставлена первая партия вакцин "Спутник V", договоренность об их поставках с российской стороной была достигнута лично премьером, который своевременно не поставил об этом в известность партнеров по правящей коалиции. Вице-премьеры и лидеры двух из четырех входящих в коалицию партий, Рихард Сулик (партия "Свобода и солидарность") и Вероника Ремишова (партия "За людей"), заявили в среду, что в связи с последними действиями премьера они не исключают реорганизацию правительства, а также обсудили тему с президентом республики Зузаной Чапутовой.
"Вчера вечером я получил от производителей вакцины "Спутник V" официальное предложение, что в ситуации, когда вакцина в Словакии стала предметом такой ненависти, что коалиционные партнеры угрожают распадом правительства, они готовы еще сегодня отменить договор об обеспечении (поставок в Словакию) 2 миллионов вакцин", - написал Матович в Twitter.
По словам премьера, производители заявили, что отмена договора возможна без каких-либо санкций в отношении Словакии, а предназначенные для жителей республики вакцины с удовольствием "разберут" другие 40 стран, заинтересованных в "Спутнике V".
"Лично я их (производителей) понимаю, если бы оказался на их месте, мне тоже было бы неприятно, что лекарство, сохраняющее жизни, кто-то использовал бы для политической борьбы. Тем более, когда 40 стран просят об ускоренных поставках (вакцины)", - добавил Матович.
В связи с этим премьер обратился к коллегам с просьбой в течение четверга высказать свое мнение о возникшей ситуации, а также попросил СМИ дать возможность высказаться на эту тему своим читателям.
"Ваше мнение? Моё? Это (отказ от вакцины) было бы самой большой ошибкой, какую мы могли бы совершить", - подчеркнул в заключении Матович.
В середине февраля во время обсуждения в правительстве по инициативе Матовича вопроса о закупке российской вакцины вето на положительное решение наложила как лидер одной из составляющих правящую коалицию партий вице-премьер Ремишова, аргументируя свою позицию тем, что "Спутник V" не прошел регистрацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).
Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 40 странах.
РФПИ
ранее заявлял, что подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС 29 января через процедуру постепенной экспертизы (rolling review) и имеет подтверждение, что заявка была принята, скорость ее одобрения определяется европейским регулятором.