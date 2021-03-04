https://ria.ru/20210304/slovakiya-1599919211.html

Премьер Словакии призвал определиться, нужен ли стране "Спутник V"

Премьер Словакии призвал определиться, нужен ли стране "Спутник V"

Премьер Словакии Игорь Матович в связи с острыми спорами в правящей коалиции из-за российской вакцины от коронавируса "Спутник V" предложил политикам и СМИ как... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T14:35

2021-03-04T14:35

2021-03-04T14:35

распространение коронавируса

игорь матович

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

словакия

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ПРАГА, 4 мар – РИА Новости. Премьер Словакии Игорь Матович в связи с острыми спорами в правящей коалиции из-за российской вакцины от коронавируса "Спутник V" предложил политикам и СМИ как можно скорее высказать свое мнение на эту тему, а также сообщил, что производители этой вакцины готовы в случае необходимости без каких-либо санкций отменить контракт.В понедельник в Словакию была доставлена первая партия вакцин "Спутник V", договоренность об их поставках с российской стороной была достигнута лично премьером, который своевременно не поставил об этом в известность партнеров по правящей коалиции. Вице-премьеры и лидеры двух из четырех входящих в коалицию партий, Рихард Сулик (партия "Свобода и солидарность") и Вероника Ремишова (партия "За людей"), заявили в среду, что в связи с последними действиями премьера они не исключают реорганизацию правительства, а также обсудили тему с президентом республики Зузаной Чапутовой."Вчера вечером я получил от производителей вакцины "Спутник V" официальное предложение, что в ситуации, когда вакцина в Словакии стала предметом такой ненависти, что коалиционные партнеры угрожают распадом правительства, они готовы еще сегодня отменить договор об обеспечении (поставок в Словакию) 2 миллионов вакцин", - написал Матович в Twitter.По словам премьера, производители заявили, что отмена договора возможна без каких-либо санкций в отношении Словакии, а предназначенные для жителей республики вакцины с удовольствием "разберут" другие 40 стран, заинтересованных в "Спутнике V"."Лично я их (производителей) понимаю, если бы оказался на их месте, мне тоже было бы неприятно, что лекарство, сохраняющее жизни, кто-то использовал бы для политической борьбы. Тем более, когда 40 стран просят об ускоренных поставках (вакцины)", - добавил Матович.В связи с этим премьер обратился к коллегам с просьбой в течение четверга высказать свое мнение о возникшей ситуации, а также попросил СМИ дать возможность высказаться на эту тему своим читателям."Ваше мнение? Моё? Это (отказ от вакцины) было бы самой большой ошибкой, какую мы могли бы совершить", - подчеркнул в заключении Матович.В середине февраля во время обсуждения в правительстве по инициативе Матовича вопроса о закупке российской вакцины вето на положительное решение наложила как лидер одной из составляющих правящую коалицию партий вице-премьер Ремишова, аргументируя свою позицию тем, что "Спутник V" не прошел регистрацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 40 странах.РФПИ ранее заявлял, что подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС 29 января через процедуру постепенной экспертизы (rolling review) и имеет подтверждение, что заявка была принята, скорость ее одобрения определяется европейским регулятором.

словакия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, словакия, в мире