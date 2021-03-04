https://ria.ru/20210304/slovakiya-1599846794.html

Премьер Словакии пошутил об обмене части Украины на "Спутник V"

Премьер Словакии пошутил об обмене части Украины на "Спутник V"

Премьер-министр Словакии Игорь Матович пошутил об условиях поставки в страну российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", что вызывало скандал на Украине. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T01:17

2021-03-04T01:17

2021-03-04T01:17

игорь матович

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

дмитрий кулеба

словакия

украина

в мире

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Игорь Матович пошутил об условиях поставки в страну российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", что вызывало скандал на Украине.Во время интервью на Radio Expres у премьера Словакии спросили, что тот пообещал России в обмен на вакцину "Спутник V". Матович в шутку ответил, что договорился о передаче Закарпатской Украины. При этом он сразу же указал, что никто никаких условий не выдвигал.Реакция КиеваМинистерство иностранных дел страны потребовало официальных извинений от словацкого премьера. Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, слова Матовича, "напрямую затрагивающие территориальную целостность Украины", являются "категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу" двусторонних отношений. Также МИД вызвал временного поверенного в делах Словакии в Киеве Матуша Корбе, выразив протест из-за "некорректных высказываний" премьера.Посол Украины в Словакии Юрий Мушка сообщил в Facebook, что посетил министерство иностранных дел страны, где также "выразил обеспокоенность" из-за высказываний Матовича.В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко отреагировал на шутку Матовича. "Пусть обменяет на несколько регионов Словакии", — написал он в своем Twitter.При этом Кулеба выразил мнение, что премьер Словакии своими "некорректными высказываниями" портит очень дружеские и искренние отношения между странами.Закупка российской вакцины СловакиейПервая партия вакцины "Спутник V" была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице на востоке Словакии. Как сообщил на пресс-конференции в аэропорту премьер Матович, было принято решение о закупке вакцины "Спутник V", не дожидаясь ее регистрации в ЕС, поскольку, по словам премьера, "времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан".По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, с начала пандемии в Словакии выявили 314 359 заразившихся коронавирусом, умерло 7 489 человек.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. Применение вакцины одобрено более чем в 30 странах.

https://ria.ru/20200226/1565240813.html

https://ria.ru/20201212/ukraina-1588930041.html

https://ria.ru/20210303/vaktsina-1599803684.html

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игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, дмитрий кулеба, словакия, украина, в мире