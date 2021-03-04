https://ria.ru/20210304/skripal-1599844641.html

Посольство РФ: Британия продолжает использовать инцидент со Скрипалями

Посольство РФ: Британия продолжает использовать инцидент со Скрипалями

Британские власти продолжают использовать инцидент со Скрипалями для "намеренной порчи" отношений с Россией, говорится в комментарии российского посольства в... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T00:23

2021-03-04T00:23

2021-03-04T07:19

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в мире

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ЛОНДОН, 4 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские власти продолжают использовать инцидент со Скрипалями для "намеренной порчи" отношений с Россией, говорится в комментарии российского посольства в Великобритании.Посольство констатирует, что спустя три года после инцидента о произошедшем по-прежнему известно немного, а обвинение в адрес в применении химического оружия на территории Соединенного Королевства до сих пор не подкреплено ни фактами, ни доказательствами."Отказ британских властей задействовать доступные правовые механизмы, раскрыть конкретные обстоятельства инцидента и результаты расследования с наибольшей вероятностью свидетельствует о шаткости и неубедительности их версии случившегося в Солсбери. Другого объяснения мы не видим", - отмечает посольство.Дипломаты напомнили, что в распоряжении посольства по-прежнему нет каких-либо внятных официальных данных о местонахождении и самочувствии Сергея и Юлии Скрипалей, которые являются российскими гражданами."Нам, как и британской общественности, предлагаются всплывающие в СМИ "вбросы" о том, что эти люди "живы и находятся в безопасном месте". Это российские граждане. Непредоставление сведений о них является нарушением обязательств Лондона по международным и двусторонним профильным соглашениям и – шире – общепризнанных норм дипломатических отношений. Наши требования предоставить исчерпывающую информацию и консульский доступ к Сергею и Юлии Скрипалям остаются в силе", - заявили в посольстве.Дипломаты привели параллели между инцидентом со Скрипалями и инцидентом с блогером Алексеем Навальным, а также с так называемым "делом Литвиненко"."Дело Скрипалей"В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что по "делу Скрипалей" в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам России, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.Борис Джонсон, занимая пост главы МИД Британии, обвинял Россию в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории Минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности России к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.Инцидент с НавальнымНавального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Россия тогда направляла Германии запросы о правовой помощи, но ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/nebenzya-1584224941.html

https://ria.ru/20201202/razgovor-1587335475.html

https://ria.ru/20210302/navalnyy-1599657032.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201024/skripali-1581319946.html

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россия, сергей скрипаль, великобритания, в мире