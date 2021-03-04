https://ria.ru/20210304/sklady-1599898868.html

Пензенские власти предложат открыть в Китае склады с российским брендом

Пензенские власти предложат открыть в Китае склады с российским брендом

Власти Пензенской области выйдут в правительство РФ с инициативой об открытии в Китае на территории Харбинской бондовой зоны централизованных складов под... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T12:56

2021-03-04T12:56

2021-03-04T12:56

пензенская область

иван белозерцев

хэйлунцзян

китай

пензенская область

экономика

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ПЕНЗА, 4 мар - РИА Новости. Власти Пензенской области выйдут в правительство РФ с инициативой об открытии в Китае на территории Харбинской бондовой зоны централизованных складов под брендом "Сделано в России", заявил губернатор Иван Белозерцев."Считаю необходимым правительству Пензенской области выйти с инициативой в правительство РФ для открытия на территории Харбинской бондовой зоны централизованных складов под брендом "Сделано в России", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Белозерцева, сказанные в четверг во время оглашения инвестиционного послания главы региона.Губернатор призвал участников внешнеэкономической деятельности к активизации работы в Китае, отметив, что между правительством Пензенской области и народным правительством провинции Хэйлунцзян идут переговоры о разработке комплексной программы развития межрегионального торгово-экономического сотрудничества, которая предусматривает организацию встречных поставок китайской и российской продукции с использованием регулярного железнодорожного контейнерного поезда по прямым маршрутам Пенза-Харбин-Пенза.Белозерцев добавил, что крупнейший агропромышленный холдинг и один из ведущих производителей сельскохозяйственной продукции в России - группа компаний "РусГрейн" - продолжает экспортные поставки растительного масла из Пензенской области в Китай.

https://ria.ru/20210304/investory-1599896806.html

https://ria.ru/20210224/torgovlya-1598841241.html

хэйлунцзян

китай

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван белозерцев, хэйлунцзян, китай, пензенская область, экономика