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Пензенская область
Пензенская область
https://ria.ru/20210304/sklady-1599898868.html
Пензенские власти предложат открыть в Китае склады с российским брендом
Пензенские власти предложат открыть в Китае склады с российским брендом
Власти Пензенской области выйдут в правительство РФ с инициативой об открытии в Китае на территории Харбинской бондовой зоны централизованных складов под... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T12:56
2021-03-04T12:56
пензенская область
иван белозерцев
хэйлунцзян
китай
пензенская область
экономика
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ПЕНЗА, 4 мар - РИА Новости. Власти Пензенской области выйдут в правительство РФ с инициативой об открытии в Китае на территории Харбинской бондовой зоны централизованных складов под брендом "Сделано в России", заявил губернатор Иван Белозерцев."Считаю необходимым правительству Пензенской области выйти с инициативой в правительство РФ для открытия на территории Харбинской бондовой зоны централизованных складов под брендом "Сделано в России", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Белозерцева, сказанные в четверг во время оглашения инвестиционного послания главы региона.Губернатор призвал участников внешнеэкономической деятельности к активизации работы в Китае, отметив, что между правительством Пензенской области и народным правительством провинции Хэйлунцзян идут переговоры о разработке комплексной программы развития межрегионального торгово-экономического сотрудничества, которая предусматривает организацию встречных поставок китайской и российской продукции с использованием регулярного железнодорожного контейнерного поезда по прямым маршрутам Пенза-Харбин-Пенза.Белозерцев добавил, что крупнейший агропромышленный холдинг и один из ведущих производителей сельскохозяйственной продукции в России - группа компаний "РусГрейн" - продолжает экспортные поставки растительного масла из Пензенской области в Китай.
https://ria.ru/20210304/investory-1599896806.html
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иван белозерцев, хэйлунцзян, китай, пензенская область, экономика

Пензенские власти предложат открыть в Китае склады с российским брендом

12:56 04.03.2021
 
© Фото : Правительство Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : Правительство Пензенской области
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ПЕНЗА, 4 мар - РИА Новости. Власти Пензенской области выйдут в правительство РФ с инициативой об открытии в Китае на территории Харбинской бондовой зоны централизованных складов под брендом "Сделано в России", заявил губернатор Иван Белозерцев.
"Считаю необходимым правительству Пензенской области выйти с инициативой в правительство РФ для открытия на территории Харбинской бондовой зоны централизованных складов под брендом "Сделано в России", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Белозерцева, сказанные в четверг во время оглашения инвестиционного послания главы региона.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
12:51Пензенская область
Инвесторы в Пензенской области реализуют проекты на 90 миллиардов рублей
Губернатор призвал участников внешнеэкономической деятельности к активизации работы в Китае, отметив, что между правительством Пензенской области и народным правительством провинции Хэйлунцзян идут переговоры о разработке комплексной программы развития межрегионального торгово-экономического сотрудничества, которая предусматривает организацию встречных поставок китайской и российской продукции с использованием регулярного железнодорожного контейнерного поезда по прямым маршрутам Пенза-Харбин-Пенза.
Белозерцев добавил, что крупнейший агропромышленный холдинг и один из ведущих производителей сельскохозяйственной продукции в России - группа компаний "РусГрейн" - продолжает экспортные поставки растительного масла из Пензенской области в Китай.
Пенза - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 20:25Пензенская область
Внешнеторговый оборот Пензенской области вырос на четверть в 2020 году
 
Пензенская областьИван БелозерцевХэйлунцзянКитайПензенская областьЭкономика
 
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