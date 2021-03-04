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На Украине зафиксировали британский штамм коронавируса
На Украине зафиксировали британский штамм коронавируса
Два случая "британского" штамма коронавируса официально подтвердили на Украине, его обнаружили у пациентов в Ивано-Франковске, сообщает сайт "Сегодня" со... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T14:30
2021-03-04T14:30
2021-03-04T14:30
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КИЕВ, 4 мар – РИА Новости. Два случая "британского" штамма коронавируса официально подтвердили на Украине, его обнаружили у пациентов в Ивано-Франковске, сообщает сайт "Сегодня" со ссылкой на Институт эпидемиологии и инфекционных болезней."На Украине уже официально подтвердили два случая так называемого британского штамма коронавируса. Новый штамм обнаружили у двух больных из Ивано-Франковска", - говорится в сообщении.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 1 374 762 человек, выздоровели 1 186 873 заболевших, летальных случаев – 26 591.
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