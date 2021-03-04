https://ria.ru/20210304/shtamm-1599918763.html

На Украине зафиксировали британский штамм коронавируса

На Украине зафиксировали британский штамм коронавируса

Два случая "британского" штамма коронавируса официально подтвердили на Украине, его обнаружили у пациентов в Ивано-Франковске, сообщает сайт "Сегодня" со... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T14:30

2021-03-04T14:30

2021-03-04T14:30

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

ивано-франковск

здоровье - общество

украина

в мире

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КИЕВ, 4 мар – РИА Новости. Два случая "британского" штамма коронавируса официально подтвердили на Украине, его обнаружили у пациентов в Ивано-Франковске, сообщает сайт "Сегодня" со ссылкой на Институт эпидемиологии и инфекционных болезней."На Украине уже официально подтвердили два случая так называемого британского штамма коронавируса. Новый штамм обнаружили у двух больных из Ивано-Франковска", - говорится в сообщении.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 1 374 762 человек, выздоровели 1 186 873 заболевших, летальных случаев – 26 591.

https://ria.ru/20210303/shtamm-1599820788.html

ивано-франковск

украина

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коронавирус covid-19, коронавирусы, ивано-франковск, здоровье - общество, украина, в мире