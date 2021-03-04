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Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта
Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта и поблагодарил за профессионализм и целеустремленность. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T13:28
2021-03-04T13:28
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта и поблагодарил за профессионализм и целеустремленность.Открывая селекторное совещание в военном ведомстве, министр отметил, что на сегодняшний день в Вооружённых силах проходят службу почти 40 тысяч женщин, в том числе более 4 тысяч офицеров.Глава военного ведомства добавил, что женщины достойно выполняют возложенные на них обязанности и при этом добиваются значительных успехов.
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сергей шойгу, безопасность

Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта

13:28 04.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта и поблагодарил за профессионализм и целеустремленность.
Открывая селекторное совещание в военном ведомстве, министр отметил, что на сегодняшний день в Вооружённых силах проходят службу почти 40 тысяч женщин, в том числе более 4 тысяч офицеров.
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на заседании круглого стола в рамках совместного проекта РФПИ и Российского исторического общества - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
11:23
Нарышкин отметил роль женщин в российской разведке
"От имени руководства министерства обороны благодарю вас за профессионализм, целеустремленность, исполнительность, собранность и аккуратность", - сказал министр.
Глава военного ведомства добавил, что женщины достойно выполняют возложенные на них обязанности и при этом добиваются значительных успехов.
"Только в прошлом году 302 из них получили государственные награды, в том числе 31 - боевые. Почти 9 тысяч отмечены ведомственными наградами", - уточнил Шойгу.
 
Сергей ШойгуБезопасность
 
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