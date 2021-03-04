https://ria.ru/20210304/shoygu-1599905008.html

Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта

Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта и поблагодарил за профессионализм и целеустремленность. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T13:28

2021-03-04T13:28

2021-03-04T13:28

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта и поблагодарил за профессионализм и целеустремленность.Открывая селекторное совещание в военном ведомстве, министр отметил, что на сегодняшний день в Вооружённых силах проходят службу почти 40 тысяч женщин, в том числе более 4 тысяч офицеров.Глава военного ведомства добавил, что женщины достойно выполняют возложенные на них обязанности и при этом добиваются значительных успехов.

https://ria.ru/20210304/rabota-1599880174.html

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2021

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сергей шойгу, безопасность