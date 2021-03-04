https://ria.ru/20210304/shayk-1599763984.html

Ирина Шейк рассказала, как воспитывает дочь с Брэдли Купером

Ирина Шейк рассказала, как воспитывает дочь с Брэдли Купером

Ирина Шейк в интервью изданию ELLE рассказала, как воспитывает трехлетнюю дочь Лею вместе с ее отцом — голливудским актером Брэдли Купером, с которым... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T06:51

2021-03-04T06:51

2021-03-04T06:51

шоубиз

стиль жизни

шоу-бизнес

ирина шейк

знаменитости

звезды

брэдли купер

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ирина Шейк в интервью изданию ELLE рассказала, как воспитывает трехлетнюю дочь Лею вместе с ее отцом — голливудским актером Брэдли Купером, с которым супермодель рассталась в 2019-м году. По словам Шейк, из звезды "Мальчишника в Вегасе", "Мой парень — псих" и других картин, получился "самый удивительный папа". Супермодель также высказалась по поводу статей в таблоидах о ней. По словам Ирины, она спокойно реагирует на такие материалы и даже не читает их. "Я слишком занята воспитанием ребенка. Если они хотят писать статьи обо мне — пусть. Они делают свою работу. Я же сосредотачиваюсь на своей жизни и своих друзьях. Остальное —просто шум", — подчеркнула она.

https://ria.ru/20210225/shayk-1598813409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, шоу-бизнес, ирина шейк, знаменитости, звезды, брэдли купер