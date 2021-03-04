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https://ria.ru/20210304/shayk-1599763984.html
Ирина Шейк рассказала, как воспитывает дочь с Брэдли Купером
Ирина Шейк рассказала, как воспитывает дочь с Брэдли Купером
Ирина Шейк в интервью изданию ELLE рассказала, как воспитывает трехлетнюю дочь Лею вместе с ее отцом — голливудским актером Брэдли Купером, с которым... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T06:51
2021-03-04T06:51
шоубиз
стиль жизни
шоу-бизнес
ирина шейк
знаменитости
звезды
брэдли купер
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ирина Шейк в интервью изданию ELLE рассказала, как воспитывает трехлетнюю дочь Лею вместе с ее отцом — голливудским актером Брэдли Купером, с которым супермодель рассталась в 2019-м году. По словам Шейк, из звезды "Мальчишника в Вегасе", "Мой парень — псих" и других картин, получился "самый удивительный папа". Супермодель также высказалась по поводу статей в таблоидах о ней. По словам Ирины, она спокойно реагирует на такие материалы и даже не читает их. "Я слишком занята воспитанием ребенка. Если они хотят писать статьи обо мне — пусть. Они делают свою работу. Я же сосредотачиваюсь на своей жизни и своих друзьях. Остальное —просто шум", — подчеркнула она.
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стиль жизни, шоу-бизнес, ирина шейк, знаменитости, звезды, брэдли купер

Ирина Шейк рассказала, как воспитывает дочь с Брэдли Купером

06:51 04.03.2021
 
© AP Photo / Invision /Jordan StraussБрэдли Купер и Ирина Шейк на 76-ой ежегодной премии "Золотой глобус"
Брэдли Купер и Ирина Шейк на 76-ой ежегодной премии Золотой глобус - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© AP Photo / Invision /Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ирина Шейк в интервью изданию ELLE рассказала, как воспитывает трехлетнюю дочь Лею вместе с ее отцом — голливудским актером Брэдли Купером, с которым супермодель рассталась в 2019-м году.
По словам Шейк, из звезды "Мальчишника в Вегасе", "Мой парень — псих" и других картин, получился "самый удивительный папа".

"Никогда не понимала термин "совместное воспитание". Но когда я нахожусь со своей дочерью, то в этот момент я — на сто процентов мать, а когда Лея со своим отцом, то он на полностью ее отец. Совместное воспитание — это тоже воспитание", — прокомментировала супермодель.

Супермодель также высказалась по поводу статей в таблоидах о ней. По словам Ирины, она спокойно реагирует на такие материалы и даже не читает их.
"Я слишком занята воспитанием ребенка. Если они хотят писать статьи обо мне — пусть. Они делают свою работу. Я же сосредотачиваюсь на своей жизни и своих друзьях. Остальное —просто шум", — подчеркнула она.
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ШоубизСтиль жизниШоу-бизнесИрина ШейкЗнаменитостизвездыБрэдли Купер
 
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