Ирина Шейк рассказала, как воспитывает дочь с Брэдли Купером
© AP Photo / Invision /Jordan StraussБрэдли Купер и Ирина Шейк на 76-ой ежегодной премии "Золотой глобус"
© AP Photo / Invision /Jordan Strauss
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ирина Шейк в интервью изданию ELLE рассказала, как воспитывает трехлетнюю дочь Лею вместе с ее отцом — голливудским актером Брэдли Купером, с которым супермодель рассталась в 2019-м году.
По словам Шейк, из звезды "Мальчишника в Вегасе", "Мой парень — псих" и других картин, получился "самый удивительный папа".
"Никогда не понимала термин "совместное воспитание". Но когда я нахожусь со своей дочерью, то в этот момент я — на сто процентов мать, а когда Лея со своим отцом, то он на полностью ее отец. Совместное воспитание — это тоже воспитание", — прокомментировала супермодель.
Супермодель также высказалась по поводу статей в таблоидах о ней. По словам Ирины, она спокойно реагирует на такие материалы и даже не читает их.
"Я слишком занята воспитанием ребенка. Если они хотят писать статьи обо мне — пусть. Они делают свою работу. Я же сосредотачиваюсь на своей жизни и своих друзьях. Остальное —просто шум", — подчеркнула она.