https://ria.ru/20210304/selkhozpredpriyatiya-1599850498.html

В Хабаровском крае рассказали о поддержке сельхозпредприятий в 2021 году

В Хабаровском крае рассказали о поддержке сельхозпредприятий в 2021 году

Сельхозпредприятия Хабаровского края получат на развитие в текущем году более 700 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов, сообщает РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T04:02

2021-03-04T04:02

2021-03-04T04:02

хабаровский край

хабаровский край

экономика

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ХАБАРОВСК, 4 мар — РИА Новости. Сельхозпредприятия Хабаровского края получат на развитие в текущем году более 700 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов, сообщает РИА Новости минсельхоз региона.Он отметил, что среди ключевых задач, которые намечены на предстоящий сельскохозяйственный год - эффективное и рациональное проведение посевной кампании, сохранение плодородия почв, увеличение урожайности сельхоз культур.По информации профильного министерства, в крае доступна система страхования с господдержкой. Предприятия оплачивают только 50% стоимости полиса, остальную половину суммы при заключении договора страховщику переводит региональный минсельхоз.Кроме того, для поддержки фермеров и сельхозпредприятий региона увеличена ставка субсидии на поддержку собственного производства молока с 6,5 до 12 рублей. Число сельхозтоваропроизводителей края, обратившихся за данной субсидией, увеличилось за счёт сокращения бюрократических формальностей для получения выплаты.В регионе возрождена государственная поддержка тепличного овощеводства. В декабре 2020 года между тремя сельхозтоваропроизводителями края распределено 17,5 миллиона рублей средств на покупку технологического оборудования. Для возобновления племенной работы создана и начала работу АНО "Хабаровскплемсервис". Правительствам края оказана господдержка на приобретение 34 единиц новой сельхозтехники 14 производителям края, общая сумма выплаченных субсидий составила 51,1 миллиона рублей.В 2020 году выданы гранты КФХ на сумму 175,8 миллиона рублей по трем направлениям: на создание семейных ферм (3); на реализацию "Агростартапа" (8); на создание животноводческих ферм молочного направления (5). На базе АНО "КСФ" создана машинно-тракторная станция, оснащенная новыми специализированными сельскохозяйственными машинами, для восстановления и вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых краевых земель (пашни).По распоряжению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва, на 60% увеличена компенсация из бюджета сельхозпредприятиям и гражданам за ущерб, причинённый африканской чумой свиней, с эпидемией которой регион столкнулся в августе 2020 года. Также разработан нормативно правовой акт, позволяющий краевым хлебопёкам получать субсидии из федерального бюджета. За каждую тонну выпускаемой продукции они получат по 2 тысячи рублей, что должно сдержать рост цен на хлеб для населения.Также, по поручению Дегтярева увеличены объемы поставок на внутренний рынок "Доступной рыбы". В 2020 году жителям края было реализовано и частично передано безвозмездно 730 тонн мороженой и охлажденной рыбной продукции – это в 1,6 раза больше, чем годом ранее. В этот объем вошли 510 тонн лососевых и 5,75 тысячи банок консервов. В текущем году программа будет продолжена.Как сообщает краевой минсельхоз, в рамках профильной госпрограммы реализованы проекты по благоустройству сельских территорий. Субсидия в размере 63,1 миллиона рублей предоставлена сельским и городским поселениям из 13 муниципальных районов края на реализацию 51 проекта. Число получателей - более 152 тысяч человек. Проведены обустройство мест отдыха, пешеходных дорожек, детских игровых площадок и спортивных сооружений, ремонт домов культуры, устройство уличного освещения и водоснабжения. "У нас в селах проживает более 230 тысяч человек, поэтому поддержка бизнеса на селе – это еще и очень важный социальный вопрос", - заключил Шкурин.

https://ria.ru/20210301/khabarovskiy-kray-1599423968.html

https://ria.ru/20210301/plan-1599418448.html

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хабаровский край, экономика