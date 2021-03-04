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Захарова рассказала о политике Запада по сдерживанию России
Захарова рассказала о политике Запада по сдерживанию России
Санкции Запада - это часть политики сдерживания по отношению к России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:58
2021-03-04T11:58
мария захарова
евросоюз
сша
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Санкции Запада - это часть политики сдерживания по отношению к России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Глобально мы видим процесс политики сдерживания в отношении нашей страны со стороны коллективного Запада во главе с США. У этого подхода есть различные формы реализации, различные методологии, это и односторонние санкции, это и политическое давление, и вмешательство во внутренние дела, и кампании дезинформации", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва".Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.
https://ria.ru/20210304/sanktsii-1599877325.html
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мария захарова, евросоюз, сша, в мире

Захарова рассказала о политике Запада по сдерживанию России

11:58 04.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Санкции Запада - это часть политики сдерживания по отношению к России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Глобально мы видим процесс политики сдерживания в отношении нашей страны со стороны коллективного Запада во главе с США. У этого подхода есть различные формы реализации, различные методологии, это и односторонние санкции, это и политическое давление, и вмешательство во внутренние дела, и кампании дезинформации", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
11:08
РБК: США выдвинули России условие для избежания новых санкций
 
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