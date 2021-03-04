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https://ria.ru/20210304/sanktsii-1599886943.html
В Крыму объяснили американские санкции против России бессилием
В Крыму объяснили американские санкции против России бессилием
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что санкции США в отношении России продиктованы бессилием, и призвал американские власти не мешать... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T12:01
2021-03-04T12:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что санкции США в отношении России продиктованы бессилием, и призвал американские власти не мешать строить счастливый Крым.Ранее президент США Джо Байден продлил еще на год – до марта 2022 года - санкционный режим США против РФ, введенный в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму."Крым живет уже семь лет в санкционной политике. Они нам санкции, а Крым движется вперед. Они нам санкции, а у нас Крымский мост построен, они нам санкции, а у нас трасса "Таврида", они нам санкции, а мы завершаем вопрос строительства новых детских садов и ликвидации очередей, они нам санкции, а у нас развиваются сельские территории. Их санкции от бессилия, что они ничего не могут сделать с Россией и Крымом. Вот от бессилия они и бесятся, пугая нас санкциями", - сказал РИА Новости Фикс.По его словам, Россию и крымчан не запугать санкциями."Одно только просим, не мешайте нам строить счастливую жизнь, не мешайте нам строить счастливый Крым", - сказал вице-спикер.Режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает введение санкций в отношении той или иной страны, продлевается правительством США на регулярной основе. Соответствующий режим в отношении России был введен рядом президентских указов в марте 2014 года из-за событий в Крыму и на востоке Украины, после чего Вашингтон инициировал кампанию по введению санкций против Москвы.
https://ria.ru/20210304/sanktsii-1599877325.html
https://ria.ru/20210304/sderzhivanie-1599886272.html
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ефим фикс, джо байден, москва, вашингтон (город), сша, в мире

В Крыму объяснили американские санкции против России бессилием

12:01 04.03.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что санкции США в отношении России продиктованы бессилием, и призвал американские власти не мешать строить счастливый Крым.
Ранее президент США Джо Байден продлил еще на год – до марта 2022 года - санкционный режим США против РФ, введенный в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
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РБК: США выдвинули России условие для избежания новых санкций
"Крым живет уже семь лет в санкционной политике. Они нам санкции, а Крым движется вперед. Они нам санкции, а у нас Крымский мост построен, они нам санкции, а у нас трасса "Таврида", они нам санкции, а мы завершаем вопрос строительства новых детских садов и ликвидации очередей, они нам санкции, а у нас развиваются сельские территории. Их санкции от бессилия, что они ничего не могут сделать с Россией и Крымом. Вот от бессилия они и бесятся, пугая нас санкциями", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, Россию и крымчан не запугать санкциями.
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"Одно только просим, не мешайте нам строить счастливую жизнь, не мешайте нам строить счастливый Крым", - сказал вице-спикер.
Режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает введение санкций в отношении той или иной страны, продлевается правительством США на регулярной основе. Соответствующий режим в отношении России был введен рядом президентских указов в марте 2014 года из-за событий в Крыму и на востоке Украины, после чего Вашингтон инициировал кампанию по введению санкций против Москвы.
 
Ефим ФиксДжо БайденМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
 
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