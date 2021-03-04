https://ria.ru/20210304/sanktsii-1599886943.html

В Крыму объяснили американские санкции против России бессилием

В Крыму объяснили американские санкции против России бессилием

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что санкции США в отношении России продиктованы бессилием, и призвал американские власти не мешать... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T12:01

2021-03-04T12:01

2021-03-04T12:01

ефим фикс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что санкции США в отношении России продиктованы бессилием, и призвал американские власти не мешать строить счастливый Крым.Ранее президент США Джо Байден продлил еще на год – до марта 2022 года - санкционный режим США против РФ, введенный в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму."Крым живет уже семь лет в санкционной политике. Они нам санкции, а Крым движется вперед. Они нам санкции, а у нас Крымский мост построен, они нам санкции, а у нас трасса "Таврида", они нам санкции, а мы завершаем вопрос строительства новых детских садов и ликвидации очередей, они нам санкции, а у нас развиваются сельские территории. Их санкции от бессилия, что они ничего не могут сделать с Россией и Крымом. Вот от бессилия они и бесятся, пугая нас санкциями", - сказал РИА Новости Фикс.По его словам, Россию и крымчан не запугать санкциями."Одно только просим, не мешайте нам строить счастливую жизнь, не мешайте нам строить счастливый Крым", - сказал вице-спикер.Режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает введение санкций в отношении той или иной страны, продлевается правительством США на регулярной основе. Соответствующий режим в отношении России был введен рядом президентских указов в марте 2014 года из-за событий в Крыму и на востоке Украины, после чего Вашингтон инициировал кампанию по введению санкций против Москвы.

https://ria.ru/20210304/sanktsii-1599877325.html

https://ria.ru/20210304/sderzhivanie-1599886272.html

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сша

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ефим фикс, джо байден, москва, вашингтон (город), сша, в мире