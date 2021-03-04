https://ria.ru/20210304/sanatorii-1599888701.html

Названо число санаториев, где проходят реабилитацию переболевшие COVID-19

Названо число санаториев, где проходят реабилитацию переболевшие COVID-19

Специальные программы реабилитации для перенесших COVID-19 предлагают порядка 20 процентов российских здравниц, сообщил РИА Новости медицинский директор... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T16:06

2021-03-04T16:06

2021-03-04T16:06

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Специальные программы реабилитации для перенесших COVID-19 предлагают порядка 20 процентов российских здравниц, сообщил РИА Новости медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.Санатории принимают пациентов, переболевших в легкой форме, и тех, кто получил серьезные осложнения после перенесенной инфекции, сказал он.Данилов отметил, что в большинстве случаев для внедрения таких программ перепрофилироваться здравницам не пришлось: и ранее применялись методы санаторно-курортного лечения, нацеленные как раз на восстановление после пневмонии. По его словам, специалисты санаториев пользуются рекомендациями Минздрава РФ от 31 июля 2020 года по реабилитации пациентов после перенесенного COVID-19.

https://ria.ru/20210304/sharapova-1599591352.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, туризм, новости - туризм