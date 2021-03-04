https://ria.ru/20210304/sanatorii-1599888701.html
Названо число санаториев, где проходят реабилитацию переболевшие COVID-19
Названо число санаториев, где проходят реабилитацию переболевшие COVID-19
Специальные программы реабилитации для перенесших COVID-19 предлагают порядка 20 процентов российских здравниц, сообщил РИА Новости медицинский директор... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T16:06
2021-03-04T16:06
2021-03-04T16:06
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Специальные программы реабилитации для перенесших COVID-19 предлагают порядка 20 процентов российских здравниц, сообщил РИА Новости медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.Санатории принимают пациентов, переболевших в легкой форме, и тех, кто получил серьезные осложнения после перенесенной инфекции, сказал он.Данилов отметил, что в большинстве случаев для внедрения таких программ перепрофилироваться здравницам не пришлось: и ранее применялись методы санаторно-курортного лечения, нацеленные как раз на восстановление после пневмонии. По его словам, специалисты санаториев пользуются рекомендациями Минздрава РФ от 31 июля 2020 года по реабилитации пациентов после перенесенного COVID-19.
https://ria.ru/20210304/sharapova-1599591352.html
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коронавирус в россии, туризм, новости - туризм
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Специальные программы реабилитации для перенесших COVID-19 предлагают порядка 20 процентов российских здравниц, сообщил РИА Новости медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.
Санатории принимают пациентов, переболевших в легкой форме, и тех, кто получил серьезные осложнения после перенесенной инфекции, сказал он.
Данилов отметил, что в большинстве случаев для внедрения таких программ перепрофилироваться здравницам не пришлось: и ранее применялись методы санаторно-курортного лечения, нацеленные как раз на восстановление после пневмонии.
По его словам, специалисты санаториев пользуются рекомендациями Минздрава РФ от 31 июля 2020 года по реабилитации пациентов после перенесенного COVID-19.