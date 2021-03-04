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https://ria.ru/20210304/samsung-1599877935.html
Samsung выпустит "неубиваемый" смартфон Galaxy Xcover 5
Samsung выпустит "неубиваемый" смартфон Galaxy Xcover 5
Южнокорейская компания Samsung намерена выпустить защищенный смартфон Galaxy Xcover 5. Об утечке данных о новой модели сообщает GSMArena. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:11
2021-03-04T11:11
наука
samsung
технологии
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung намерена выпустить защищенный смартфон Galaxy Xcover 5. Об утечке данных о новой модели сообщает GSMArena.Правдоподобные рендеры раскрыли внешность смартфона — он получит 5,3-дюймовый экран с небольшим разрешением 720 x 1480 пикселей и прикрытый стеклом Gorilla Glass 6. Galaxy Xcover 5 получит защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и сертификацию MIL-STD 810G, которая гарантирует защиту от внешнего воздействия.Начинку смартфона нельзя назвать передовой — процессор Exynos 850, 4/64 ГБ памяти и всего лишь одна основная камера. Это 16-мегапиксельный сенсор со светодиодной вспышкой. При массе в 172 грамма смартфон получит небольшой аккумулятор на 3000 мАч при быстрой зарядке на 15 Вт.Смартфон Samsung Galaxy Xcover 5 официально представят уже в марте. Ожидаемая стоимость гаджета — 299 евро (26 000 рублей по текущему курсу).
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РИА Новости
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samsung, технологии

Samsung выпустит "неубиваемый" смартфон Galaxy Xcover 5

11:11 04.03.2021
 
© GSMArenaSamsung Galaxy Xcover 5
Samsung Galaxy Xcover 5 - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© GSMArena
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung намерена выпустить защищенный смартфон Galaxy Xcover 5. Об утечке данных о новой модели сообщает GSMArena.
Правдоподобные рендеры раскрыли внешность смартфона — он получит 5,3-дюймовый экран с небольшим разрешением 720 x 1480 пикселей и прикрытый стеклом Gorilla Glass 6. Galaxy Xcover 5 получит защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и сертификацию MIL-STD 810G, которая гарантирует защиту от внешнего воздействия.
Начинку смартфона нельзя назвать передовой — процессор Exynos 850, 4/64 ГБ памяти и всего лишь одна основная камера. Это 16-мегапиксельный сенсор со светодиодной вспышкой. При массе в 172 грамма смартфон получит небольшой аккумулятор на 3000 мАч при быстрой зарядке на 15 Вт.
Смартфон Samsung Galaxy Xcover 5 официально представят уже в марте. Ожидаемая стоимость гаджета — 299 евро (26 000 рублей по текущему курсу).
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