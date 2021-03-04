https://ria.ru/20210304/samsung-1599877935.html

Samsung выпустит "неубиваемый" смартфон Galaxy Xcover 5

Samsung выпустит "неубиваемый" смартфон Galaxy Xcover 5

Южнокорейская компания Samsung намерена выпустить защищенный смартфон Galaxy Xcover 5. Об утечке данных о новой модели сообщает GSMArena. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T11:11

2021-03-04T11:11

2021-03-04T11:11

наука

samsung

технологии

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung намерена выпустить защищенный смартфон Galaxy Xcover 5. Об утечке данных о новой модели сообщает GSMArena.Правдоподобные рендеры раскрыли внешность смартфона — он получит 5,3-дюймовый экран с небольшим разрешением 720 x 1480 пикселей и прикрытый стеклом Gorilla Glass 6. Galaxy Xcover 5 получит защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и сертификацию MIL-STD 810G, которая гарантирует защиту от внешнего воздействия.Начинку смартфона нельзя назвать передовой — процессор Exynos 850, 4/64 ГБ памяти и всего лишь одна основная камера. Это 16-мегапиксельный сенсор со светодиодной вспышкой. При массе в 172 грамма смартфон получит небольшой аккумулятор на 3000 мАч при быстрой зарядке на 15 Вт.Смартфон Samsung Galaxy Xcover 5 официально представят уже в марте. Ожидаемая стоимость гаджета — 299 евро (26 000 рублей по текущему курсу).

https://ria.ru/20210303/lenovo-1599736275.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, технологии