https://ria.ru/20210304/rozysk-1600005073.html

СК объявил в розыск напавшего на силовиков в Карачаево-Черкесии

СК объявил в розыск напавшего на силовиков в Карачаево-Черкесии

Следствие объявило в розыск подозреваемого в нападении на силовиков в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии в конце февраля, сообщает региональное... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T23:07

2021-03-04T23:07

2021-03-04T23:07

скр

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

карачаево-черкесская республика (кчр)

малокарачаевский район

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 4 мар - РИА Новости. Следствие объявило в розыск подозреваемого в нападении на силовиков в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии в конце февраля, сообщает региональное следственное управление СКР.По его данным, 24 февраля в 23.40 в селе Учкекен сотрудники МВД России и Росгвардии заметили автомобиль с тонированными стеклами, в котором находились двое мужчин. На законные требования предъявить документы водитель ответил нецензурной бранью. Выйдя из машины, он нанес ножевое ранение полицейскому, а пассажир выстрелил из ружья в ногу сотрудника Росгвардии. Стрелявший был задержан 28 февраля.

https://ria.ru/20210129/rozysk-1595141171.html

малокарачаевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скр, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), карачаево-черкесская республика (кчр), малокарачаевский район, происшествия