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СК объявил в розыск напавшего на силовиков в Карачаево-Черкесии
СК объявил в розыск напавшего на силовиков в Карачаево-Черкесии
Следствие объявило в розыск подозреваемого в нападении на силовиков в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии в конце февраля, сообщает региональное... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T23:07
2021-03-04T23:07
скр
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
карачаево-черкесская республика (кчр)
малокарачаевский район
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 4 мар - РИА Новости. Следствие объявило в розыск подозреваемого в нападении на силовиков в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии в конце февраля, сообщает региональное следственное управление СКР.По его данным, 24 февраля в 23.40 в селе Учкекен сотрудники МВД России и Росгвардии заметили автомобиль с тонированными стеклами, в котором находились двое мужчин. На законные требования предъявить документы водитель ответил нецензурной бранью. Выйдя из машины, он нанес ножевое ранение полицейскому, а пассажир выстрелил из ружья в ногу сотрудника Росгвардии. Стрелявший был задержан 28 февраля.
https://ria.ru/20210129/rozysk-1595141171.html
малокарачаевский район
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скр, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), карачаево-черкесская республика (кчр), малокарачаевский район, происшествия

СК объявил в розыск напавшего на силовиков в Карачаево-Черкесии

23:07 04.03.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : СК РФ
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ПЯТИГОРСК, 4 мар - РИА Новости. Следствие объявило в розыск подозреваемого в нападении на силовиков в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии в конце февраля, сообщает региональное следственное управление СКР.
По его данным, 24 февраля в 23.40 в селе Учкекен сотрудники МВД России и Росгвардии заметили автомобиль с тонированными стеклами, в котором находились двое мужчин. На законные требования предъявить документы водитель ответил нецензурной бранью. Выйдя из машины, он нанес ножевое ранение полицейскому, а пассажир выстрелил из ружья в ногу сотрудника Росгвардии. Стрелявший был задержан 28 февраля.

"В совершении указанного преступления подозревается Долаев Мурат Хаджи-Муратович, 1982 года рождения, уроженец села Гюрюльдеук Усть-Джегутинского района... ранее судимый по статьям УК РФ "Участие в массовых беспорядках" в 2014 году, "Нарушение ПДД" в 2018 и 2020 годах", - говорится в сообщении.

Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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СКРФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Малокарачаевский районПроисшествия
 
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