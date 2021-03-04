Россия была бы рада конструктивному сотрудничеству с ЕС, заявил Лавров
14:05 04.03.2021 (обновлено: 14:08 04.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве со спецпредставителем президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международным переговорам Франсуазой Жоли
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Политику Евросоюза в отношении России трудно назвать дружественной, но Москва была бы рада выходу на конструктивное сотрудничество, когда и если Брюссель будет к этому готов, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.
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"К сожалению, нынешнюю политику Евросоюза в отношении нашей страны трудно назвать дружественной. ЕС сознательно разрушил практически всю инфраструктуру наших отношений, продолжает практику введения односторонних нелегитимных санкций", - сказал Лавров в интервью журналу "Русская мысль".
Как отметил министр иностранных дел России, Евросоюз по-прежнему увязывает нормализацию связей с Россией с выполнением Минских соглашений по Украине, которые открыто саботируются Киевом, организует медийные кампании с голословными обвинениями Москвы в "дезинформации", отвергая предложения Москвы начать профессиональный, с опорой на факты, диалог по этой теме.
"Дошло до откровенного вмешательства в наши внутренние дела. Между тем, Россия и ЕС – соседи. Убежден: в наших общих интересах – обеспечить мирное, стабильное, безопасное развитие всего евразийского континента. Мы были бы рады выходу на конструктивное сотрудничество с Евросоюзом на принципах взаимного уважения и учета интересов. Когда и если в Брюсселе к этому будут готовы", - отметил Лавров.
По словам главы МИД РФ, есть ряд областей, где взаимодействие РФ и ЕС весьма востребовано: здравоохранение, борьба с изменением климата, научно-техническая сфера. "Никуда не ушли трансграничные вызовы и угрозы – международный терроризм, наркотрафик, киберпреступность, которые требуют совместного противодействия. Если добавить сюда ключевое традиционное направление – энергетику, то получится весьма солидная взаимовыгодная повестка дня", - подчеркнул министр.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.