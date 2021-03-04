https://ria.ru/20210304/rossiya-1599913210.html

Россия была бы рада конструктивному сотрудничеству с ЕС, заявил Лавров

Россия была бы рада конструктивному сотрудничеству с ЕС, заявил Лавров

Политику Евросоюза в отношении России трудно назвать дружественной, но Москва была бы рада выходу на конструктивное сотрудничество, когда и если Брюссель будет... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T14:05

2021-03-04T14:05

2021-03-04T14:08

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

игорь краснов

виктор золотов

сергей лавров

брюссель

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

евросоюз

москва

киев

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Политику Евросоюза в отношении России трудно назвать дружественной, но Москва была бы рада выходу на конструктивное сотрудничество, когда и если Брюссель будет к этому готов, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.Как отметил министр иностранных дел России, Евросоюз по-прежнему увязывает нормализацию связей с Россией с выполнением Минских соглашений по Украине, которые открыто саботируются Киевом, организует медийные кампании с голословными обвинениями Москвы в "дезинформации", отвергая предложения Москвы начать профессиональный, с опорой на факты, диалог по этой теме.По словам главы МИД РФ, есть ряд областей, где взаимодействие РФ и ЕС весьма востребовано: здравоохранение, борьба с изменением климата, научно-техническая сфера. "Никуда не ушли трансграничные вызовы и угрозы – международный терроризм, наркотрафик, киберпреступность, которые требуют совместного противодействия. Если добавить сюда ключевое традиционное направление – энергетику, то получится весьма солидная взаимовыгодная повестка дня", - подчеркнул министр.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/sanktsii-1599744384.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/peskov-1599738829.html

брюссель

москва

киев

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), игорь краснов, виктор золотов, сергей лавров, брюссель, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, москва, киев