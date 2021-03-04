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Россия была бы рада конструктивному сотрудничеству с ЕС, заявил Лавров
Россия была бы рада конструктивному сотрудничеству с ЕС, заявил Лавров
Политику Евросоюза в отношении России трудно назвать дружественной, но Москва была бы рада выходу на конструктивное сотрудничество, когда и если Брюссель будет... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T14:05
2021-03-04T14:08
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
игорь краснов
виктор золотов
сергей лавров
брюссель
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
евросоюз
москва
киев
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Политику Евросоюза в отношении России трудно назвать дружественной, но Москва была бы рада выходу на конструктивное сотрудничество, когда и если Брюссель будет к этому готов, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.Как отметил министр иностранных дел России, Евросоюз по-прежнему увязывает нормализацию связей с Россией с выполнением Минских соглашений по Украине, которые открыто саботируются Киевом, организует медийные кампании с голословными обвинениями Москвы в "дезинформации", отвергая предложения Москвы начать профессиональный, с опорой на факты, диалог по этой теме.По словам главы МИД РФ, есть ряд областей, где взаимодействие РФ и ЕС весьма востребовано: здравоохранение, борьба с изменением климата, научно-техническая сфера. "Никуда не ушли трансграничные вызовы и угрозы – международный терроризм, наркотрафик, киберпреступность, которые требуют совместного противодействия. Если добавить сюда ключевое традиционное направление – энергетику, то получится весьма солидная взаимовыгодная повестка дня", - подчеркнул министр.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://radiosputnik.ria.ru/20210303/sanktsii-1599744384.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), игорь краснов, виктор золотов, сергей лавров, брюссель, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, москва, киев

Россия была бы рада конструктивному сотрудничеству с ЕС, заявил Лавров

14:05 04.03.2021 (обновлено: 14:08 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве со спецпредставителем президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международным переговорам Франсуазой Жоли
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве со спецпредставителем президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международным переговорам Франсуазой Жоли - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Политику Евросоюза в отношении России трудно назвать дружественной, но Москва была бы рада выходу на конструктивное сотрудничество, когда и если Брюссель будет к этому готов, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 13:31
ЕС продлит санкции в отношении украинских чиновников

"К сожалению, нынешнюю политику Евросоюза в отношении нашей страны трудно назвать дружественной. ЕС сознательно разрушил практически всю инфраструктуру наших отношений, продолжает практику введения односторонних нелегитимных санкций", - сказал Лавров в интервью журналу "Русская мысль".

Как отметил министр иностранных дел России, Евросоюз по-прежнему увязывает нормализацию связей с Россией с выполнением Минских соглашений по Украине, которые открыто саботируются Киевом, организует медийные кампании с голословными обвинениями Москвы в "дезинформации", отвергая предложения Москвы начать профессиональный, с опорой на факты, диалог по этой теме.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 13:06
"Абсурдное решение". Кремль о новых санкциях со стороны ЕС и США
"Дошло до откровенного вмешательства в наши внутренние дела. Между тем, Россия и ЕС – соседи. Убежден: в наших общих интересах – обеспечить мирное, стабильное, безопасное развитие всего евразийского континента. Мы были бы рады выходу на конструктивное сотрудничество с Евросоюзом на принципах взаимного уважения и учета интересов. Когда и если в Брюсселе к этому будут готовы", - отметил Лавров.
По словам главы МИД РФ, есть ряд областей, где взаимодействие РФ и ЕС весьма востребовано: здравоохранение, борьба с изменением климата, научно-техническая сфера. "Никуда не ушли трансграничные вызовы и угрозы – международный терроризм, наркотрафик, киберпреступность, которые требуют совместного противодействия. Если добавить сюда ключевое традиционное направление – энергетику, то получится весьма солидная взаимовыгодная повестка дня", - подчеркнул министр.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Игорь КрасновВиктор ЗолотовСергей ЛавровБрюссельФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ЕвросоюзМоскваКиев
 
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