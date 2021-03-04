https://ria.ru/20210304/roskosmos-1599878954.html
Роскосмос запускает телеканал о космосе
Роскосмос запускает телеканал о космосе
"Роскосмос" совместно с телекомпанией "Первый ТВЧ" с четверга запускает новый спутниковый и онлайн телеканал "Первый Космический" с новостями российской... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:14
2021-03-04T11:14
2021-03-04T11:26
хочу стать космонавтом
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Роскосмос" совместно с телекомпанией "Первый ТВЧ" с четверга запускает новый спутниковый и онлайн телеканал "Первый Космический" с новостями российской космической отрасли, научно-популярными передачами и тематическими художественными и документальными фильмами, сообщила госкорпорация."Роскосмос" и телекомпания "Первый ТВЧ" запускают телеканал "Первый Космический". Стратегическим партнером проекта выступает мультиплатформенный оператор Триколор", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.Отмечается, что в эфире "Первого Космического", начало вещания которого запланировано на 4 марта, будут идти новости российской космической отрасли, научно-популярные передачи об устройстве Вселенной, тематические художественные и документальные фильмы российского и зарубежного производства. Канал будет доступен зрителям спутникового и онлайн-телевидения.На канале также будут прямые эфиры запусков, включения из космоса и контент с участием экспертов и космонавтов "Роскосмоса".
https://ria.ru/20210227/smerch-1599256705.html
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космос - риа наука, роскосмос
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
"Роскосмос
" совместно с телекомпанией "Первый ТВЧ" с четверга запускает новый спутниковый и онлайн телеканал "Первый Космический" с новостями российской космической отрасли, научно-популярными передачами и тематическими художественными и документальными фильмами, сообщила госкорпорация.
"Роскосмос" и телекомпания "Первый ТВЧ" запускают телеканал "Первый Космический". Стратегическим партнером проекта выступает мультиплатформенный оператор Триколор", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Отмечается, что в эфире "Первого Космического", начало вещания которого запланировано на 4 марта, будут идти новости российской космической отрасли, научно-популярные передачи об устройстве Вселенной, тематические художественные и документальные фильмы российского и зарубежного производства. Канал будет доступен зрителям спутникового и онлайн-телевидения.
На канале также будут прямые эфиры запусков, включения из космоса и контент с участием экспертов и космонавтов "Роскосмоса".