https://ria.ru/20210304/roskosmos-1599878954.html

Роскосмос запускает телеканал о космосе

Роскосмос запускает телеканал о космосе

"Роскосмос" совместно с телекомпанией "Первый ТВЧ" с четверга запускает новый спутниковый и онлайн телеканал "Первый Космический" с новостями российской... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T11:14

2021-03-04T11:14

2021-03-04T11:26

хочу стать космонавтом

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Роскосмос" совместно с телекомпанией "Первый ТВЧ" с четверга запускает новый спутниковый и онлайн телеканал "Первый Космический" с новостями российской космической отрасли, научно-популярными передачами и тематическими художественными и документальными фильмами, сообщила госкорпорация."Роскосмос" и телекомпания "Первый ТВЧ" запускают телеканал "Первый Космический". Стратегическим партнером проекта выступает мультиплатформенный оператор Триколор", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.Отмечается, что в эфире "Первого Космического", начало вещания которого запланировано на 4 марта, будут идти новости российской космической отрасли, научно-популярные передачи об устройстве Вселенной, тематические художественные и документальные фильмы российского и зарубежного производства. Канал будет доступен зрителям спутникового и онлайн-телевидения.На канале также будут прямые эфиры запусков, включения из космоса и контент с участием экспертов и космонавтов "Роскосмоса".

https://ria.ru/20210227/smerch-1599256705.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, роскосмос