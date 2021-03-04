https://ria.ru/20210304/rasselenie-1599883336.html

В Воронежской области досрочно расселят аварийный жилой фонд

В Воронежской области досрочно расселят аварийный жилой фонд

Депутаты Воронежской областной думы скорректировали бюджет региона, что позволит досрочно завершить программу расселения аварийного жилья, говорится в сообщении РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T11:42

2021-03-04T11:42

2021-03-04T11:42

воронежская область

владимир нетесов

кванториум

воронежская областная дума

воронеж

аннинский район

общество

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ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы скорректировали бюджет региона, что позволит досрочно завершить программу расселения аварийного жилья, говорится в сообщении заксобрания.Корректировка параметров регионального бюджета на 2021 год состоялась в ходе первого заседания весенней сессии 4 марта. В результате изменений доходы областного бюджета увеличиваются на 487,18 миллиона рублей и составят 132,092 миллиарда рублей. Расходы бюджета увеличиваются на 8,117 миллиарда рублей и составят почти 143,154 миллиарда рублей. Таким образом дефицит бюджета увеличивается на 7,63 миллиарда рублей и составит более 11 миллиардов рублей.Как отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, дефицит традиционно является техническим, поскольку полностью покрывается различными источниками финансирования. В том числе - за счет остатков средств, перешедших с прошлого года.Что касается доходной части, то в ней, кроме прочего, учтены межбюджетные трансферты на приобретение лекарств для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией - 73,7 миллиона рублей. Также увеличены безвозмездные поступления от Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение из аварийного жилищного фонда и капитальный ремонт многоквартирных домов - более чем на 729 миллиона рублей."Поступление этих средств позволит досрочно – к концу следующего года – завершить в регионе расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года", – отметил Владимир Нетёсов.Он также сообщил, что за счет направления остатков средств на начало текущего года и перераспределения средств между департаментами увеличивается финансирование ряда направлений.Так, департамент строительной политики области дополнительно получает почти 218 миллиона рублей, в том числе 131 миллион - на обеспечение системы подачи кислорода в учреждениях здравоохранения и 76,6 миллиона рублей - на капремонт зданий.Департаменту ЖКХ и энергетики региона направляется почти 493 миллиона рублей. В том числе - 209,3 миллиона рублей - на переселение граждан из аварийного жилья. Департаменту здравоохранения направят почти 820,6 миллиона рублей, в том числе почти 138,6 миллиона - на приобретение автомобилей скорой помощи и 256,8 миллиона - на модульные фельдшерско-акушерские пункты. Еще 275 миллионов департамент сможет направить на приобретение оборудования для медицинских учреждений, 79,6 миллиона - на закупку лекарств для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, 43,2 миллиона пойдут на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медикам.Дополнительные 88 миллионов рублей распределяются департаменту социальной защиты. Из этих средств 50 миллионов закладывается на единовременную денежную выплату многодетным гражданам взамен бесплатного предоставления в собственность земельных участков. Еще 15 миллионов будет направлено на социальную поддержку семей при рождении второго ребенка в виде сертификата на переобучение (повышение квалификации) одного из родителей.Департаменту промышленности и транспорта области распределено более 520 миллионов рублей. Из них 457,5 миллиона предназначено на закупку автобусов для пассажирских перевозок в Воронеже и районах области. Департамент образования, науки и молодежной политики области получит почти 255 миллиона рублей на капремонт школ и на создание в Аннинском районе центра по аналогии с детскими технопарками "Кванториум".

https://ria.ru/20201211/volontery-1588842351.html

https://ria.ru/20201211/obrazovanie-1588722942.html

https://ria.ru/20201211/proekt-1588719883.html

воронеж

аннинский район

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владимир нетесов, кванториум, воронежская областная дума, воронеж, аннинский район, общество