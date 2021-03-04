https://ria.ru/20210304/rabota-1599844273.html

Россияне рассказали, готовы ли они переехать в другую страну ради работы

Россияне рассказали, готовы ли они переехать в другую страну ради работы

Все больше россиян, следуя общемировому тренду, интересуются удаленной работой в иностранной компании, при этом более половины по-прежнему не готовы покинуть... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T00:14

2021-03-04T00:14

2021-03-04T00:14

россия

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Все больше россиян, следуя общемировому тренду, интересуются удаленной работой в иностранной компании, при этом более половины по-прежнему не готовы покинуть страну ради работы, говорится в исследовании BCG и The Network при участии hh.ru в России "Анализ глобального рынка талантов – физического и виртуального", которое есть в распоряжении РИА Новости.Исследование показало, что из 209 тысяч участников из 190 стран около 50% респондентов готовы переехать в другую страну ради работы. Это меньше показателей 2014 и 2018 годов – 64% и 57% соответственно. Респонденты почти из всех стран-участниц опроса продемонстрировали меньшую готовность эмигрировать ради работы.Старший партнер и председатель BCG Россия и СНГ Владислав Бутенко отметил, что в отличие от таких стран как Италия, Бельгия, Швеция или Индия, где показатели мобильности резко подскочили, в России готовность переехать ради работы остается на прежнем уровне.По словам руководителя службы исследований hh.ru Марии Игнатовой, тренд развития "виртуальной" трудовой миграции стал одним из самых позитивных последствий режима самоизоляции и массового перехода на удаленную занятость в цифровом секторе экономики большинства развитых стран."Россия не стала исключением. Наши исследования показывают, что начиная со второго полугодия 2020 года работодатели существенно расширили зоны поиска сотрудников и стали активнее приглашать соискателей, проживающих за пределами региона деятельности компании", - отметила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/rabota-1599760818.html

https://sn.ria.ru/20210224/pandemiya-1598197996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество