https://ria.ru/20210304/putin-1599922654.html
Путин поделился впечатлениями коллеги из Европы о ситуации в России
Путин поделился впечатлениями коллеги из Европы о ситуации в России
Владимир Путин рассказал о впечатлениях друга-иностранца о России. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T14:54
2021-03-04T14:54
2021-03-04T16:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599929709_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_2c393fb0cd4fd6aba50423a31f065c48.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Путин рассказал о впечатлениях друга-иностранца о России."Я вчера вечером здесь в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал. Он иностранец и приехал по делам в Россию", — поделился президент на встрече с волонтерами, участвующими в акции "Мы вместе". Гость Путина удивился, что "Москва живет". "У нас, говорит, в наших городах крупных, крупнейших городах Европы редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто", — привел российский лидер слова своего знакомого. Он не стал уточнять, о ком идет речь.Россия прошла пик заболеваемости COVID-19, суточный прирост инфицированных снижается, за минувшие сутки в стране выявили 11 385 новых случаев. Во многом это стало возможным благодаря мерам безопасности и вакцинации, которая стартовала в декабре. Сейчас привиться от коронавируса препаратом "Спутник V" можно почти во всех российских регионах. В скором времени в гражданском обороте появится и вакцина "ЭпиВакКорона".
https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599882893.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599929709_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_2a50803585bdeffe2b7274cc4b324b2b.jpg
"Москва живет": Путин поделился впечатлениями коллеги из Европы
"Москва живет": Путин поделился впечатлениями коллеги из Европы
2021-03-04T14:54
true
PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, москва, общество
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Путин
рассказал о впечатлениях друга-иностранца о России.
"Я вчера вечером здесь в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал. Он иностранец и приехал по делам в Россию", — поделился президент на встрече с волонтерами, участвующими в акции "Мы вместе".
Гость Путина удивился, что "Москва живет".
"У нас, говорит, в наших городах крупных, крупнейших городах Европы
редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто", — привел российский лидер слова своего знакомого. Он не стал уточнять, о ком идет речь.
Россия прошла пик заболеваемости COVID-19, суточный прирост инфицированных снижается, за минувшие сутки в стране выявили 11 385 новых случаев. Во многом это стало возможным благодаря мерам безопасности и вакцинации, которая стартовала в декабре.
Сейчас привиться от коронавируса препаратом "Спутник V" можно почти во всех российских регионах. В скором времени в гражданском обороте появится и вакцина "ЭпиВакКорона".