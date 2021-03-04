https://ria.ru/20210304/putin-1599922654.html

Путин поделился впечатлениями коллеги из Европы о ситуации в России

Путин поделился впечатлениями коллеги из Европы о ситуации в России

Владимир Путин рассказал о впечатлениях друга-иностранца о России. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T14:54

2021-03-04T14:54

2021-03-04T16:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

москва

общество

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Путин рассказал о впечатлениях друга-иностранца о России."Я вчера вечером здесь в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал. Он иностранец и приехал по делам в Россию", — поделился президент на встрече с волонтерами, участвующими в акции "Мы вместе". Гость Путина удивился, что "Москва живет". "У нас, говорит, в наших городах крупных, крупнейших городах Европы редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто", — привел российский лидер слова своего знакомого. Он не стал уточнять, о ком идет речь.Россия прошла пик заболеваемости COVID-19, суточный прирост инфицированных снижается, за минувшие сутки в стране выявили 11 385 новых случаев. Во многом это стало возможным благодаря мерам безопасности и вакцинации, которая стартовала в декабре. Сейчас привиться от коронавируса препаратом "Спутник V" можно почти во всех российских регионах. В скором времени в гражданском обороте появится и вакцина "ЭпиВакКорона".

https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599882893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Москва живет": Путин поделился впечатлениями коллеги из Европы "Москва живет": Путин поделился впечатлениями коллеги из Европы 2021-03-04T14:54 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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