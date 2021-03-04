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https://ria.ru/20210304/putin-1599922654.html
Путин поделился впечатлениями коллеги из Европы о ситуации в России
Путин поделился впечатлениями коллеги из Европы о ситуации в России
Владимир Путин рассказал о впечатлениях друга-иностранца о России. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T14:54
2021-03-04T16:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
москва
общество
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Путин рассказал о впечатлениях друга-иностранца о России."Я вчера вечером здесь в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал. Он иностранец и приехал по делам в Россию", — поделился президент на встрече с волонтерами, участвующими в акции "Мы вместе". Гость Путина удивился, что "Москва живет". "У нас, говорит, в наших городах крупных, крупнейших городах Европы редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто", — привел российский лидер слова своего знакомого. Он не стал уточнять, о ком идет речь.Россия прошла пик заболеваемости COVID-19, суточный прирост инфицированных снижается, за минувшие сутки в стране выявили 11 385 новых случаев. Во многом это стало возможным благодаря мерам безопасности и вакцинации, которая стартовала в декабре. Сейчас привиться от коронавируса препаратом "Спутник V" можно почти во всех российских регионах. В скором времени в гражданском обороте появится и вакцина "ЭпиВакКорона".
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"Москва живет": Путин поделился впечатлениями коллеги из Европы
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, москва, общество

Путин поделился впечатлениями коллеги из Европы о ситуации в России

14:54 04.03.2021 (обновлено: 16:48 04.03.2021)
 
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Путин рассказал о впечатлениях друга-иностранца о России.
"Я вчера вечером здесь в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал. Он иностранец и приехал по делам в Россию", — поделился президент на встрече с волонтерами, участвующими в акции "Мы вместе".
Гость Путина удивился, что "Москва живет".
"У нас, говорит, в наших городах крупных, крупнейших городах Европы редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто", — привел российский лидер слова своего знакомого. Он не стал уточнять, о ком идет речь.
Россия прошла пик заболеваемости COVID-19, суточный прирост инфицированных снижается, за минувшие сутки в стране выявили 11 385 новых случаев. Во многом это стало возможным благодаря мерам безопасности и вакцинации, которая стартовала в декабре.
Сейчас привиться от коронавируса препаратом "Спутник V" можно почти во всех российских регионах. В скором времени в гражданском обороте появится и вакцина "ЭпиВакКорона".
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