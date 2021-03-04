Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210304/putin-1599896678.html
Путин в четверг встретится с волонтерами акции "Мы вместе"
Путин в четверг встретится с волонтерами акции "Мы вместе"
Президент РФ Владимир Путин пообщается в четверг с волонтерами, участвующими в акции "Мы вместе", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T12:51
2021-03-04T12:51
дмитрий песков
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599611894_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ffa4a81a5253f2ba46bdb992121fa86c.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообщается в четверг с волонтерами, участвующими в акции "Мы вместе", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков напомнил, что в рамках этой акции фактически несколько сотен тысяч людей "в течение минувшего года и в начале этого года, не жалея своего времени и сил, помогают различным категориям населения".По его словам, это будет "как всегда, откровенное, содержательное и достаточно продолжительное по времени общение".
https://ria.ru/20210303/aktsiya-1599790666.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599611894_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b2c21290ad576a1158636c88d3d95c09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, владимир путин, общество

Путин в четверг встретится с волонтерами акции "Мы вместе"

12:51 04.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития угольной отрасли
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития угольной отрасли - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообщается в четверг с волонтерами, участвующими в акции "Мы вместе", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Встреча с участниками акции "Мы вместе". В Кремле собственно будут представители этой акции, представители различных организаций, которые в рамках этой акции работают", - сказал он журналистам.
Ёлка желаний на форуме Добровольцы России в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
Вчера, 17:21
В ходе акции "Елка желаний" было вручено подарков на 162 млн рублей
Песков напомнил, что в рамках этой акции фактически несколько сотен тысяч людей "в течение минувшего года и в начале этого года, не жалея своего времени и сил, помогают различным категориям населения".
"Путин уже неоднократно встречался, общался с представителями волонтеров, давал высочайшую оценку их работе. И сегодня это общение продолжится, и еще раз повторяю, что часть будет сидеть непосредственно в Большом Екатерининском зале Кремля, кто-то будет по видеоконференции", - отметил Песков.
По его словам, это будет "как всегда, откровенное, содержательное и достаточно продолжительное по времени общение".
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:44Песков прокомментировал новую публикацию об убийстве Немцова
13:42В Лондоне скоростной поезд задержали из-за кошки
13:41Суд оставил в СИЗО мужчину, распылившего газ в лицо силовику в Москве
13:40На Украине заявили о начале третьей волны COVID-19
13:37В Красноярском крае депутат устроил смертельное ДТП
13:35Захарова рассказала, где подбирает гардероб
13:34В Чебоксарах фитнес-тренеру вынесли приговор за хищение могильных оград
13:33Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 64 тысячи
13:31Житель Ивановской области, скормивший тетю собакам, получил десять лет
13:31Кочарян усомнился, что болел COVID-19 перед поездкой в Москву
13:30Диетолог развеяла три популярных мифа о похудении
13:28Папа Франциск едет в Ирак в качестве "паломника мира и надежды"
13:28В Совфеде не намерены запрещать одиночные пикеты
13:28Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта
13:22Захарова рассказала, что думает о сравнении с Псаки
13:17Главу Кемерово госпитализировали с переломами пяти ребер
13:14Работать с призывниками будут только сотрудники с антителами к COVID-19
13:14Захарова рассказала, почему не афиширует личную жизнь
13:12В Госдуме посоветовали США изучить историю уничтожения химического оружия
13:12Захарова рассказала, почему не участвует в развлекательных передачах
Лента новостейМолния