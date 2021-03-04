Путин в четверг встретится с волонтерами акции "Мы вместе"
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития угольной отрасли
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообщается в четверг с волонтерами, участвующими в акции "Мы вместе", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Встреча с участниками акции "Мы вместе". В Кремле собственно будут представители этой акции, представители различных организаций, которые в рамках этой акции работают", - сказал он журналистам.
Песков напомнил, что в рамках этой акции фактически несколько сотен тысяч людей "в течение минувшего года и в начале этого года, не жалея своего времени и сил, помогают различным категориям населения".
"Путин уже неоднократно встречался, общался с представителями волонтеров, давал высочайшую оценку их работе. И сегодня это общение продолжится, и еще раз повторяю, что часть будет сидеть непосредственно в Большом Екатерининском зале Кремля, кто-то будет по видеоконференции", - отметил Песков.
По его словам, это будет "как всегда, откровенное, содержательное и достаточно продолжительное по времени общение".