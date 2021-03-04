https://ria.ru/20210304/putin-1599896678.html

Путин в четверг встретится с волонтерами акции "Мы вместе"

Путин в четверг встретится с волонтерами акции "Мы вместе"

Президент РФ Владимир Путин пообщается в четверг с волонтерами, участвующими в акции "Мы вместе", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T12:51

2021-03-04T12:51

2021-03-04T12:51

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообщается в четверг с волонтерами, участвующими в акции "Мы вместе", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков напомнил, что в рамках этой акции фактически несколько сотен тысяч людей "в течение минувшего года и в начале этого года, не жалея своего времени и сил, помогают различным категориям населения".По его словам, это будет "как всегда, откровенное, содержательное и достаточно продолжительное по времени общение".

https://ria.ru/20210303/aktsiya-1599790666.html

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2021

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дмитрий песков, владимир путин, общество