https://ria.ru/20210304/puteshestviya-1599908663.html

Россияне рассказали, сколько денег готовы тратить в поездке за границу

Россияне рассказали, сколько денег готовы тратить в поездке за границу

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько денег они готовы потратить во время путешествия за рубеж на выходние дни, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T14:32

2021-03-04T14:32

2021-03-04T14:32

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько денег они готовы потратить во время путешествия за рубеж на выходние дни, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1954 пользователей и выяснили, что более четверти (28 процентов) из них стараются проводить каникулы максимально экономно. На проживание и досуг они выделяют из бюджета не более пяти тысяч рублей.С суммой от пяти до десяти тысяч рублей готов расстаться лишь каждый пятый респондент, а расходы от десяти до пятнадцати тысяч считают приемлемыми 17 процентов туристов.Каждый десятый может потратить 20 тысяч рублей, остальные готовы к более значимым расходам.

https://ria.ru/20210304/sharapova-1599591352.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, деньги, отдых, туризм, новости - туризм