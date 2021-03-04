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Россияне рассказали, сколько денег готовы тратить в поездке за границу
Россияне рассказали, сколько денег готовы тратить в поездке за границу
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько денег они готовы потратить во время путешествия за рубеж на выходние дни, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T14:32
2021-03-04T14:32
2021-03-04T14:32
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько денег они готовы потратить во время путешествия за рубеж на выходние дни, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1954 пользователей и выяснили, что более четверти (28 процентов) из них стараются проводить каникулы максимально экономно. На проживание и досуг они выделяют из бюджета не более пяти тысяч рублей.С суммой от пяти до десяти тысяч рублей готов расстаться лишь каждый пятый респондент, а расходы от десяти до пятнадцати тысяч считают приемлемыми 17 процентов туристов.Каждый десятый может потратить 20 тысяч рублей, остальные готовы к более значимым расходам.
https://ria.ru/20210304/sharapova-1599591352.html
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туристы, деньги, отдых, туризм, новости - туризм
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько денег они готовы потратить во время путешествия за рубеж на выходние дни, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1954 пользователей и выяснили, что более четверти (28 процентов) из них стараются проводить каникулы максимально экономно. На проживание и досуг они выделяют из бюджета не более пяти тысяч рублей.
С суммой от пяти до десяти тысяч рублей готов расстаться лишь каждый пятый респондент, а расходы от десяти до пятнадцати тысяч считают приемлемыми 17 процентов туристов.
Каждый десятый может потратить 20 тысяч рублей, остальные готовы к более значимым расходам.