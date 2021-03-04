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Путин предложил подумать о лицензировании некоторых психологических услуг
Путин предложил подумать о лицензировании некоторых психологических услуг
Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о лицензировании определенных психологических услуг, отметив, что сейчас все больше людей обращаются за такой... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T16:15
2021-03-04T16:15
2021-03-04T16:15
россия
психология
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о лицензировании определенных психологических услуг, отметив, что сейчас все больше людей обращаются за такой помощью.Глава государства в четверг проводит встречу с волонтерами, участвующими в акции "Мы вместе". В ходе мероприятия выступила психолог из Пермского края Альфия Денисова. Она обратила внимание президента на то, что в России есть "серая зона" оказания психологических услуг, когда люди без соответствующего базового образования, а только посредством окончания каких-либо курсов, самостоятельно оказывают услуги в качестве психологов. "Мы обеспокоены этой ситуацией, мы считаем, она требует регулирования, и просим вас обратить на это внимание", - обратилась психолог к президенту."То, что вы сейчас сказали, честно говоря, для меня несколько неожиданно. Шарлатанов везде много, есть и не шарлатаны – люди, которые считают, что они уже многого добились и "сами с усами", несмотря на то, что у них нет необходимого базового образования. Здесь что можно сделать? Если только начать лицензировать определенные виды деятельности, в данном случае – оказание психологической помощи", - ответил Путин.Президент добавил, что в этом случае нужно избежать необоснованных ограничений, при этом обозначить определенные требования, предъявляемые к работникам сферы психологии. "Сейчас все больше и больше людей обращаются к специалистам. И это хорошо. Это очень правильно, потому что, когда квалифицированный человек подставляет плечо, морально поддерживает в различных жизненных ситуациях, даже не в условиях пандемии, а в целом по жизни, то это людям помогает", - подчеркнул глава государства."А проблемой, на которую вы обратили внимание - хорошо, мы ей позанимаемся. Просто у меня сейчас нет готового решения, здесь стараюсь быть аккуратным и осторожным, чтобы не анонсировать чего-то такого, что не является подготовленным для окончательного решения. Но мы этим займемся", - заключил Путин.
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россия, психология, владимир путин, общество
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
предложил подумать о лицензировании определенных психологических услуг, отметив, что сейчас все больше людей обращаются за такой помощью.
Глава государства в четверг проводит встречу с волонтерами, участвующими в акции "Мы вместе". В ходе мероприятия выступила психолог из Пермского края Альфия Денисова. Она обратила внимание президента на то, что в России есть "серая зона" оказания психологических услуг, когда люди без соответствующего базового образования, а только посредством окончания каких-либо курсов, самостоятельно оказывают услуги в качестве психологов. "Мы обеспокоены этой ситуацией, мы считаем, она требует регулирования, и просим вас обратить на это внимание", - обратилась психолог к президенту.
"То, что вы сейчас сказали, честно говоря, для меня несколько неожиданно. Шарлатанов везде много, есть и не шарлатаны – люди, которые считают, что они уже многого добились и "сами с усами", несмотря на то, что у них нет необходимого базового образования. Здесь что можно сделать? Если только начать лицензировать определенные виды деятельности, в данном случае – оказание психологической помощи", - ответил Путин.
Президент добавил, что в этом случае нужно избежать необоснованных ограничений, при этом обозначить определенные требования, предъявляемые к работникам сферы психологии. "Сейчас все больше и больше людей обращаются к специалистам. И это хорошо. Это очень правильно, потому что, когда квалифицированный человек подставляет плечо, морально поддерживает в различных жизненных ситуациях, даже не в условиях пандемии, а в целом по жизни, то это людям помогает", - подчеркнул глава государства.
"А проблемой, на которую вы обратили внимание - хорошо, мы ей позанимаемся. Просто у меня сейчас нет готового решения, здесь стараюсь быть аккуратным и осторожным, чтобы не анонсировать чего-то такого, что не является подготовленным для окончательного решения. Но мы этим займемся", - заключил Путин.