Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210304/psikhologi-1599941831.html
Путин предложил подумать о лицензировании некоторых психологических услуг
Путин предложил подумать о лицензировании некоторых психологических услуг
Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о лицензировании определенных психологических услуг, отметив, что сейчас все больше людей обращаются за такой... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T16:15
2021-03-04T16:15
россия
психология
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599924713_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_aa212c4e36c07219d87037ee4d10e13c.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о лицензировании определенных психологических услуг, отметив, что сейчас все больше людей обращаются за такой помощью.Глава государства в четверг проводит встречу с волонтерами, участвующими в акции "Мы вместе". В ходе мероприятия выступила психолог из Пермского края Альфия Денисова. Она обратила внимание президента на то, что в России есть "серая зона" оказания психологических услуг, когда люди без соответствующего базового образования, а только посредством окончания каких-либо курсов, самостоятельно оказывают услуги в качестве психологов. "Мы обеспокоены этой ситуацией, мы считаем, она требует регулирования, и просим вас обратить на это внимание", - обратилась психолог к президенту."То, что вы сейчас сказали, честно говоря, для меня несколько неожиданно. Шарлатанов везде много, есть и не шарлатаны – люди, которые считают, что они уже многого добились и "сами с усами", несмотря на то, что у них нет необходимого базового образования. Здесь что можно сделать? Если только начать лицензировать определенные виды деятельности, в данном случае – оказание психологической помощи", - ответил Путин.Президент добавил, что в этом случае нужно избежать необоснованных ограничений, при этом обозначить определенные требования, предъявляемые к работникам сферы психологии. "Сейчас все больше и больше людей обращаются к специалистам. И это хорошо. Это очень правильно, потому что, когда квалифицированный человек подставляет плечо, морально поддерживает в различных жизненных ситуациях, даже не в условиях пандемии, а в целом по жизни, то это людям помогает", - подчеркнул глава государства."А проблемой, на которую вы обратили внимание - хорошо, мы ей позанимаемся. Просто у меня сейчас нет готового решения, здесь стараюсь быть аккуратным и осторожным, чтобы не анонсировать чего-то такого, что не является подготовленным для окончательного решения. Но мы этим займемся", - заключил Путин.
https://ria.ru/20200928/telefon-1577792005.html
https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591289732.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599924713_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_70a18e68340e1698a4a112877c03392b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, психология, владимир путин, общество

Путин предложил подумать о лицензировании некоторых психологических услуг

16:15 04.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкУчастники общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Участники общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о лицензировании определенных психологических услуг, отметив, что сейчас все больше людей обращаются за такой помощью.
Глава государства в четверг проводит встречу с волонтерами, участвующими в акции "Мы вместе". В ходе мероприятия выступила психолог из Пермского края Альфия Денисова. Она обратила внимание президента на то, что в России есть "серая зона" оказания психологических услуг, когда люди без соответствующего базового образования, а только посредством окончания каких-либо курсов, самостоятельно оказывают услуги в качестве психологов. "Мы обеспокоены этой ситуацией, мы считаем, она требует регулирования, и просим вас обратить на это внимание", - обратилась психолог к президенту.
Расстроенный молодой человек - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября 2020, 08:00Хорошие новости
"Разговаривайте!": психологи телефона доверия 10 лет помогают подросткам
"То, что вы сейчас сказали, честно говоря, для меня несколько неожиданно. Шарлатанов везде много, есть и не шарлатаны – люди, которые считают, что они уже многого добились и "сами с усами", несмотря на то, что у них нет необходимого базового образования. Здесь что можно сделать? Если только начать лицензировать определенные виды деятельности, в данном случае – оказание психологической помощи", - ответил Путин.
Президент добавил, что в этом случае нужно избежать необоснованных ограничений, при этом обозначить определенные требования, предъявляемые к работникам сферы психологии. "Сейчас все больше и больше людей обращаются к специалистам. И это хорошо. Это очень правильно, потому что, когда квалифицированный человек подставляет плечо, морально поддерживает в различных жизненных ситуациях, даже не в условиях пандемии, а в целом по жизни, то это людям помогает", - подчеркнул глава государства.
"А проблемой, на которую вы обратили внимание - хорошо, мы ей позанимаемся. Просто у меня сейчас нет готового решения, здесь стараюсь быть аккуратным и осторожным, чтобы не анонсировать чего-то такого, что не является подготовленным для окончательного решения. Но мы этим займемся", - заключил Путин.
Пассажир в аэропорту Гатвик, Лондон - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря 2020, 19:19Распространение коронавируса
Врач назвал коронавирус самым большим ударом по психике со времен войны
 
РоссияПсихологияВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27Антонов обозначил приоритеты России в отношениях с США
05:21Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
05:04Эксперты рассказали, как не устать от длительной поездки на автомобиле
04:24Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом Путина
04:11Лор рассказал, как правильно лечить насморк
03:58Названы самые популярные российские писательницы
03:49Эвакуированным жителям Новой Зеландии разрешили вернуться домой
03:44Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным"
03:35Коренные народы Эквадора ведут переговоры о поставках "Спутник V"
03:28Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать продукты к Масленице
03:26Метеозависимым людям дали простой совет в период "барической пилы"
03:15Исследование показало, какие необычные вакансии интересуют россиянок
03:09В ВПК рассказали о пользе новой брони для российских боевых машин
02:41Американские медики выявили кожный побочный эффект у вакцины Moderna
02:23Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал
02:22Климкин испугался, что Закарпатье станет "вторым Крымом"
02:16Консультант рассказал, как накопить денег на достойную пенсию в России
02:16Аналитик спрогнозировал начало роста ставок по вкладам
02:13Bloomberg сообщил об "экстремальном шаге" в новых санкциях против России
01:46Депутат Рады Кива призвал украинцев готовиться к голоду
Лента новостейМолния