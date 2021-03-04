Захарова рассказала, что думает о сравнении с Псаки
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как она относится к сравнениям с пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки.
"Никак, не надо сравнивать", - сказала она в шоу на Youtube-канале на вопрос о том, как реагирует на сравнение с Псаки.
Псаки известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой России. По ее собственным заявлениям, ее негативный имидж в российских СМИ объясняется "российской пропагандой". Едва ли не более известная медийная фигура в России, чем у себя на родине, Псаки неоднократно была объектом критики и пародий во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики. Наиболее известными стали ее высказывания про природный газ, который "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию", угрозы послать флот США к берегам Белоруссии и традиционное "мне нужно уточнить в офисе".
Псаки часто упоминается в СМИ в привязке с необычным подарком, который ей вручила в 2014 году российская сторона. Как признавалась сама Захарова, врученная Псаки розовая ушанка подарила много приятных эмоций и шуток.
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В январе 2014 года в Париже проходили переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова, тогдашнего госсекретаря США Джона Керри и экс-спецпредставителя ООН и ЛАГ по Сирии Лахдара Брахими, касавшиеся подготовки к международной конференции по Сирии "Женева-2". Перед началом переговоров Керри из большой картонной коробки достал две картофелины и преподнес их в подарок российскому министру, чем вызвал смех у обеих делегаций. По словам экс-госсекретаря, ранее министры в одном из телефонных разговоров в шутку обсуждали картофелину из американского штата Айдахо.
Однако российская сторона, как оказалось, подготовила "симметричный ответ", вручив официальному представителю Госдепа Джен Псаки розовую шапку-ушанку. Позже Псаки сказала, что розовая ушанка, своеобразный "симметричный ответ" российской стороны на подарок Керри, хранится у нее дома.
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