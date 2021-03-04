Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210304/psaki-1599904104.html
Захарова рассказала, что думает о сравнении с Псаки
Захарова рассказала, что думает о сравнении с Псаки
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как она относится к сравнениям с пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T13:22
2021-03-04T13:22
мария захарова
дженнифер псаки
джон керри
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599126570_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_8b14f03ad79fb6c6488f643d12b8f2c0.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как она относится к сравнениям с пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки."Никак, не надо сравнивать", - сказала она в шоу на Youtube-канале на вопрос о том, как реагирует на сравнение с Псаки.Псаки известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой России. По ее собственным заявлениям, ее негативный имидж в российских СМИ объясняется "российской пропагандой". Едва ли не более известная медийная фигура в России, чем у себя на родине, Псаки неоднократно была объектом критики и пародий во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики. Наиболее известными стали ее высказывания про природный газ, который "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию", угрозы послать флот США к берегам Белоруссии и традиционное "мне нужно уточнить в офисе".Псаки часто упоминается в СМИ в привязке с необычным подарком, который ей вручила в 2014 году российская сторона. Как признавалась сама Захарова, врученная Псаки розовая ушанка подарила много приятных эмоций и шуток.В январе 2014 года в Париже проходили переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова, тогдашнего госсекретаря США Джона Керри и экс-спецпредставителя ООН и ЛАГ по Сирии Лахдара Брахими, касавшиеся подготовки к международной конференции по Сирии "Женева-2". Перед началом переговоров Керри из большой картонной коробки достал две картофелины и преподнес их в подарок российскому министру, чем вызвал смех у обеих делегаций. По словам экс-госсекретаря, ранее министры в одном из телефонных разговоров в шутку обсуждали картофелину из американского штата Айдахо.Однако российская сторона, как оказалось, подготовила "симметричный ответ", вручив официальному представителю Госдепа Джен Псаки розовую шапку-ушанку. Позже Псаки сказала, что розовая ушанка, своеобразный "симметричный ответ" российской стороны на подарок Керри, хранится у нее дома.
https://ria.ru/20210226/psaki-1599021529.html
https://ria.ru/20210203/pushkov-1595890293.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599126570_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_e7dec85d7bf10723cf53a562b6180305.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, дженнифер псаки, джон керри, в мире

Захарова рассказала, что думает о сравнении с Псаки

13:22 04.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как она относится к сравнениям с пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки.
"Никак, не надо сравнивать", - сказала она в шоу на Youtube-канале на вопрос о том, как реагирует на сравнение с Псаки.
Псаки известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой России. По ее собственным заявлениям, ее негативный имидж в российских СМИ объясняется "российской пропагандой". Едва ли не более известная медийная фигура в России, чем у себя на родине, Псаки неоднократно была объектом критики и пародий во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики. Наиболее известными стали ее высказывания про природный газ, который "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию", угрозы послать флот США к берегам Белоруссии и традиционное "мне нужно уточнить в офисе".
Псаки часто упоминается в СМИ в привязке с необычным подарком, который ей вручила в 2014 году российская сторона. Как признавалась сама Захарова, врученная Псаки розовая ушанка подарила много приятных эмоций и шуток.
Официальный представитель госдепартамента США Дженнифер Псаки - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 01:23
Псаки не сумела выговорить название американского Минздрава
В январе 2014 года в Париже проходили переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова, тогдашнего госсекретаря США Джона Керри и экс-спецпредставителя ООН и ЛАГ по Сирии Лахдара Брахими, касавшиеся подготовки к международной конференции по Сирии "Женева-2". Перед началом переговоров Керри из большой картонной коробки достал две картофелины и преподнес их в подарок российскому министру, чем вызвал смех у обеих делегаций. По словам экс-госсекретаря, ранее министры в одном из телефонных разговоров в шутку обсуждали картофелину из американского штата Айдахо.
Однако российская сторона, как оказалось, подготовила "симметричный ответ", вручив официальному представителю Госдепа Джен Псаки розовую шапку-ушанку. Позже Псаки сказала, что розовая ушанка, своеобразный "симметричный ответ" российской стороны на подарок Керри, хранится у нее дома.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 16:58
Пушков "вступился" за Псаки после ее конфуза на брифинге
 
Мария ЗахароваДженнифер ПсакиДжон КерриВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:44Песков прокомментировал новую публикацию об убийстве Немцова
13:42В Лондоне скоростной поезд задержали из-за кошки
13:41Суд оставил в СИЗО мужчину, распылившего газ в лицо силовику в Москве
13:40На Украине заявили о начале третьей волны COVID-19
13:37В Красноярском крае депутат устроил смертельное ДТП
13:35Захарова рассказала, где подбирает гардероб
13:34В Чебоксарах фитнес-тренеру вынесли приговор за хищение могильных оград
13:33Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 64 тысячи
13:31Житель Ивановской области, скормивший тетю собакам, получил десять лет
13:31Кочарян усомнился, что болел COVID-19 перед поездкой в Москву
13:30Диетолог развеяла три популярных мифа о похудении
13:28Папа Франциск едет в Ирак в качестве "паломника мира и надежды"
13:28В Совфеде не намерены запрещать одиночные пикеты
13:28Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта
13:22Захарова рассказала, что думает о сравнении с Псаки
13:17Главу Кемерово госпитализировали с переломами пяти ребер
13:14Работать с призывниками будут только сотрудники с антителами к COVID-19
13:14Захарова рассказала, почему не афиширует личную жизнь
13:12В Госдуме посоветовали США изучить историю уничтожения химического оружия
13:12Захарова рассказала, почему не участвует в развлекательных передачах
Лента новостейМолния