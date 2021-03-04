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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210304/prognoz-1599886719.html
Доктор Мясников дал прогноз по коронавирусу
Доктор Мясников дал прогноз по коронавирусу
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале сделал прогноз по развитию коронавирусной инфекции в этом году. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T12:00
2021-03-04T12:00
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
telegram (приложение)
здоровье - общество
вероника скворцова
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале сделал прогноз по развитию коронавирусной инфекции в этом году.Так, он ожидает, что снижение заболеваемости произойдет до "каких-то показателей", а затем ситуация на три-четыре месяца стабилизируется — то есть выйдет на плато. После этого Мясников ожидает еще один всплеск заболеваемости.Медик пояснил, что инфекция "течет" по миру волнами, однако она не ушла "в ноль". После первой волны казалось, что все закончилось, несмотря на то, что люди продолжали заболевать COVID-19. По осеннему всплеску заболеваемости также делались прогнозы, однако, все надеялись, что он будет меньше — оказалось наоборот. При этом, врач подчеркнул, что процент смертности снизился, но в абсолютных цифрах ситуация иная. Дальше, по словам Мясникова, коронавирус повел себя как сезонная инфекция: после небольшого всплеска произошел откат, но не более, чем на половину. Многие страны вышли на плато."Примерно как грипп, которым в Северном полушарии регулярно болеют с ноября по март включительно. Только вместо всплесков достаточно ровная прямая. Сам факт отсутствия спада инфицированных и относительно устойчивое ежедневное количество заболевших во многих странах стали называть "третьей волной"", — пояснил врач.Противопоставить коронавирусу, как считает медик, можно только вакцинацию. Врач выразил надежду, что она изменит ход событий для инфекции.Ранее главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения по Центральному федеральному округу Андрей Малявин высказал мнение, что пандемия коронавируса закончится в России в середине этого года из-за формирования коллективного иммунитета, а также большого количества переболевших. По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, третья волна коронавируса неизбежна без вакцинации, а начаться она может с мая.
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, telegram (приложение), здоровье - общество, вероника скворцова, общество

Доктор Мясников дал прогноз по коронавирусу

12:00 04.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняЗаслуженный врач города Москвы Александр Мясников
Заслуженный врач города Москвы Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале сделал прогноз по развитию коронавирусной инфекции в этом году.
Так, он ожидает, что снижение заболеваемости произойдет до "каких-то показателей", а затем ситуация на три-четыре месяца стабилизируется — то есть выйдет на плато. После этого Мясников ожидает еще один всплеск заболеваемости.
Медик пояснил, что инфекция "течет" по миру волнами, однако она не ушла "в ноль". После первой волны казалось, что все закончилось, несмотря на то, что люди продолжали заболевать COVID-19.
По осеннему всплеску заболеваемости также делались прогнозы, однако, все надеялись, что он будет меньше — оказалось наоборот. При этом, врач подчеркнул, что процент смертности снизился, но в абсолютных цифрах ситуация иная. Дальше, по словам Мясникова, коронавирус повел себя как сезонная инфекция: после небольшого всплеска произошел откат, но не более, чем на половину. Многие страны вышли на плато.
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"Примерно как грипп, которым в Северном полушарии регулярно болеют с ноября по март включительно. Только вместо всплесков достаточно ровная прямая. Сам факт отсутствия спада инфицированных и относительно устойчивое ежедневное количество заболевших во многих странах стали называть "третьей волной"", — пояснил врач.
Противопоставить коронавирусу, как считает медик, можно только вакцинацию. Врач выразил надежду, что она изменит ход событий для инфекции.
Ранее главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения по Центральному федеральному округу Андрей Малявин высказал мнение, что пандемия коронавируса закончится в России в середине этого года из-за формирования коллективного иммунитета, а также большого количества переболевших. По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, третья волна коронавируса неизбежна без вакцинации, а начаться она может с мая.
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