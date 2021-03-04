https://ria.ru/20210304/prognoz-1599886719.html

Доктор Мясников дал прогноз по коронавирусу

Доктор Мясников дал прогноз по коронавирусу

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале сделал прогноз по развитию коронавирусной инфекции в этом году. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T12:00

2021-03-04T12:00

2021-03-04T12:00

распространение коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

telegram (приложение)

здоровье - общество

вероника скворцова

общество

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале сделал прогноз по развитию коронавирусной инфекции в этом году.Так, он ожидает, что снижение заболеваемости произойдет до "каких-то показателей", а затем ситуация на три-четыре месяца стабилизируется — то есть выйдет на плато. После этого Мясников ожидает еще один всплеск заболеваемости.Медик пояснил, что инфекция "течет" по миру волнами, однако она не ушла "в ноль". После первой волны казалось, что все закончилось, несмотря на то, что люди продолжали заболевать COVID-19. По осеннему всплеску заболеваемости также делались прогнозы, однако, все надеялись, что он будет меньше — оказалось наоборот. При этом, врач подчеркнул, что процент смертности снизился, но в абсолютных цифрах ситуация иная. Дальше, по словам Мясникова, коронавирус повел себя как сезонная инфекция: после небольшого всплеска произошел откат, но не более, чем на половину. Многие страны вышли на плато."Примерно как грипп, которым в Северном полушарии регулярно болеют с ноября по март включительно. Только вместо всплесков достаточно ровная прямая. Сам факт отсутствия спада инфицированных и относительно устойчивое ежедневное количество заболевших во многих странах стали называть "третьей волной"", — пояснил врач.Противопоставить коронавирусу, как считает медик, можно только вакцинацию. Врач выразил надежду, что она изменит ход событий для инфекции.Ранее главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения по Центральному федеральному округу Андрей Малявин высказал мнение, что пандемия коронавируса закончится в России в середине этого года из-за формирования коллективного иммунитета, а также большого количества переболевших. По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, третья волна коронавируса неизбежна без вакцинации, а начаться она может с мая.

https://ria.ru/20210303/antitela-1599695918.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, telegram (приложение), здоровье - общество, вероника скворцова, общество