Названы продукты, которые можно есть на ночь без вреда
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ночью организм замедляет все процессы, в том числе и пищеварения, поэтому желудку нужен легкоусвояемый белок, например, в виде мяса из детского питания. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.
В таком случае мясо "проскочет" и "не ляжет комом", в то время, как обычное мясо приведет к снижению аппетита утром или его отсутствию. Также врач напомнила о существовании специальных баночек с коктейлями, которые заменяют легкий прием пищи на 200-300 килокалорий.
"Но не белковый. Полноценный легкий прием пищи. Он максимально удобный для тех, у кого бешеный ритм", — подчеркнула медик.
Можно съесть и омлет с овощами, рыбу — в виде котлеты, суфле или просто куска, или творог. Банан, по мнению Нуриевой, вместе с парой ложек урбеча также спокойно усвоится организмом.
"Важно, чтобы у человека не было выраженного диабета", — подчеркнула гастроэнтерогог.
Мясо или птицу не стоит есть вечером или ночью, а говядина, свинина или телятина будут тяжелыми для желудка в позднее время суток.
Ранее врач-терапевт и диетолог Филипп Кузьменко рассказал, что перед сном можно есть и не набирать вес, если контролировать норму потребления калорий в день — ее можно узнать у специалиста.
25 февраля, 15:20ЗОЖКак ускорить обмен веществ? Отвечают американские диетологи