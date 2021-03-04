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Названы продукты, которые можно есть на ночь без вреда
Названы продукты, которые можно есть на ночь без вреда
Ночью организм замедляет все процессы, в том числе и пищеварения, поэтому желудку нужен легкоусвояемый белок, например, в виде мяса из детского питания. Об этом РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T08:54
2021-03-04T08:54
филипп кузьменко
нурия дианова
бананы
здоровье - общество
творог
питание
общество
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ночью организм замедляет все процессы, в том числе и пищеварения, поэтому желудку нужен легкоусвояемый белок, например, в виде мяса из детского питания. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.В таком случае мясо "проскочет" и "не ляжет комом", в то время, как обычное мясо приведет к снижению аппетита утром или его отсутствию. Также врач напомнила о существовании специальных баночек с коктейлями, которые заменяют легкий прием пищи на 200-300 килокалорий.Можно съесть и омлет с овощами, рыбу — в виде котлеты, суфле или просто куска, или творог. Банан, по мнению Нуриевой, вместе с парой ложек урбеча также спокойно усвоится организмом."Важно, чтобы у человека не было выраженного диабета", — подчеркнула гастроэнтерогог.Мясо или птицу не стоит есть вечером или ночью, а говядина, свинина или телятина будут тяжелыми для желудка в позднее время суток.Ранее врач-терапевт и диетолог Филипп Кузьменко рассказал, что перед сном можно есть и не набирать вес, если контролировать норму потребления калорий в день — ее можно узнать у специалиста.
https://rsport.ria.ru/20210225/metabolizm-1598939119.html
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филипп кузьменко, нурия дианова, бананы, здоровье - общество, творог, питание, общество

Названы продукты, которые можно есть на ночь без вреда

08:54 04.03.2021
 
© РИА Новости / Константин ЧалабовТворог
Творог - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ночью организм замедляет все процессы, в том числе и пищеварения, поэтому желудку нужен легкоусвояемый белок, например, в виде мяса из детского питания. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.
В таком случае мясо "проскочет" и "не ляжет комом", в то время, как обычное мясо приведет к снижению аппетита утром или его отсутствию. Также врач напомнила о существовании специальных баночек с коктейлями, которые заменяют легкий прием пищи на 200-300 килокалорий.
"Но не белковый. Полноценный легкий прием пищи. Он максимально удобный для тех, у кого бешеный ритм", — подчеркнула медик.
Можно съесть и омлет с овощами, рыбу — в виде котлеты, суфле или просто куска, или творог. Банан, по мнению Нуриевой, вместе с парой ложек урбеча также спокойно усвоится организмом.
"Важно, чтобы у человека не было выраженного диабета", — подчеркнула гастроэнтерогог.
Мясо или птицу не стоит есть вечером или ночью, а говядина, свинина или телятина будут тяжелыми для желудка в позднее время суток.
Ранее врач-терапевт и диетолог Филипп Кузьменко рассказал, что перед сном можно есть и не набирать вес, если контролировать норму потребления калорий в день — ее можно узнать у специалиста.
Врач нутрициолог во время работы - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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Как ускорить обмен веществ? Отвечают американские диетологи
 
Филипп КузьменкоНурия ДиановаБананыЗдоровье - ОбществотворогПитаниеОбщество
 
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