https://ria.ru/20210304/produkty-1599858120.html

Названы продукты, которые можно есть на ночь без вреда

Названы продукты, которые можно есть на ночь без вреда

Ночью организм замедляет все процессы, в том числе и пищеварения, поэтому желудку нужен легкоусвояемый белок, например, в виде мяса из детского питания. Об этом РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T08:54

2021-03-04T08:54

2021-03-04T08:54

филипп кузьменко

нурия дианова

бананы

здоровье - общество

творог

питание

общество

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ночью организм замедляет все процессы, в том числе и пищеварения, поэтому желудку нужен легкоусвояемый белок, например, в виде мяса из детского питания. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.В таком случае мясо "проскочет" и "не ляжет комом", в то время, как обычное мясо приведет к снижению аппетита утром или его отсутствию. Также врач напомнила о существовании специальных баночек с коктейлями, которые заменяют легкий прием пищи на 200-300 килокалорий.Можно съесть и омлет с овощами, рыбу — в виде котлеты, суфле или просто куска, или творог. Банан, по мнению Нуриевой, вместе с парой ложек урбеча также спокойно усвоится организмом."Важно, чтобы у человека не было выраженного диабета", — подчеркнула гастроэнтерогог.Мясо или птицу не стоит есть вечером или ночью, а говядина, свинина или телятина будут тяжелыми для желудка в позднее время суток.Ранее врач-терапевт и диетолог Филипп Кузьменко рассказал, что перед сном можно есть и не набирать вес, если контролировать норму потребления калорий в день — ее можно узнать у специалиста.

https://rsport.ria.ru/20210225/metabolizm-1598939119.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

филипп кузьменко, нурия дианова, бананы, здоровье - общество, творог, питание, общество