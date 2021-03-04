Пригожин пошутил о клонировании Кадыровым ради 250 тысяч долларов ФБР
14:35 04.03.2021 (обновлено: 16:09 04.03.2021)
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин продолжил шутить над ФБР по теме вознаграждения за информацию о его местонахождении, раскрыв "подробности" его нахождения в Чечне.
Ранее ФБР вновь опубликовало в Twitter информацию своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, в списке есть и Пригожин. На прошлой неделе адрес российского бизнесмена опубликовала компания "Конкорд", принадлежащая Пригожину, за что попросила обещанное ФБР вознаграждение. В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Пригожин находится в Грозном, иронически попросив за эту информацию обещанное вознаграждение в 250 тысяч долларов.
"Дело было так: шел я по Москве, подъехали чеченцы. Открываю глаза — в подвале у Кадырова. Дай Бог ему здоровья. Вокруг люди в белых халатах. Говорят, будут меня клонировать, потому что 250 тысяч долларов один раз мало. Сейчас пытаюсь договориться, чтобы продали меня по частям. Вроде идут навстречу. Рамзан Ахматович — человек гостеприимный", — говорится в ответе Пригожина на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".
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