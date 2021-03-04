https://ria.ru/20210304/prigozhin-1599919404.html

Пригожин пошутил о клонировании Кадыровым ради 250 тысяч долларов ФБР

Пригожин пошутил о клонировании Кадыровым ради 250 тысяч долларов ФБР

Бизнесмен Евгений Пригожин продолжил шутить над ФБР по теме вознаграждения за информацию о его местонахождении, раскрыв "подробности" его нахождения в Чечне. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T14:35

2021-03-04T14:35

2021-03-04T16:09

фбр

евгений пригожин

рамзан кадыров

грозный

сша

в мире

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин продолжил шутить над ФБР по теме вознаграждения за информацию о его местонахождении, раскрыв "подробности" его нахождения в Чечне.Ранее ФБР вновь опубликовало в Twitter информацию своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, в списке есть и Пригожин. На прошлой неделе адрес российского бизнесмена опубликовала компания "Конкорд", принадлежащая Пригожину, за что попросила обещанное ФБР вознаграждение. В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Пригожин находится в Грозном, иронически попросив за эту информацию обещанное вознаграждение в 250 тысяч долларов.

https://ria.ru/20210226/prigozhin-1599188237.html

грозный

сша

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фбр, евгений пригожин, рамзан кадыров, грозный, сша, в мире