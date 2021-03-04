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Пригожин пошутил о клонировании Кадыровым ради 250 тысяч долларов ФБР
Пригожин пошутил о клонировании Кадыровым ради 250 тысяч долларов ФБР
Бизнесмен Евгений Пригожин продолжил шутить над ФБР по теме вознаграждения за информацию о его местонахождении, раскрыв "подробности" его нахождения в Чечне. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T14:35
2021-03-04T16:09
фбр
евгений пригожин
рамзан кадыров
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сша
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин продолжил шутить над ФБР по теме вознаграждения за информацию о его местонахождении, раскрыв "подробности" его нахождения в Чечне.Ранее ФБР вновь опубликовало в Twitter информацию своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, в списке есть и Пригожин. На прошлой неделе адрес российского бизнесмена опубликовала компания "Конкорд", принадлежащая Пригожину, за что попросила обещанное ФБР вознаграждение. В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Пригожин находится в Грозном, иронически попросив за эту информацию обещанное вознаграждение в 250 тысяч долларов.
https://ria.ru/20210226/prigozhin-1599188237.html
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фбр, евгений пригожин, рамзан кадыров, грозный, сша, в мире

Пригожин пошутил о клонировании Кадыровым ради 250 тысяч долларов ФБР

14:35 04.03.2021 (обновлено: 16:09 04.03.2021)
 
© Фото : @Kadyrov_95/TelegramЕвгений Пригожин и Рамзан Кадыров
Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : @Kadyrov_95/Telegram
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин продолжил шутить над ФБР по теме вознаграждения за информацию о его местонахождении, раскрыв "подробности" его нахождения в Чечне.
Ранее ФБР вновь опубликовало в Twitter информацию своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, в списке есть и Пригожин. На прошлой неделе адрес российского бизнесмена опубликовала компания "Конкорд", принадлежащая Пригожину, за что попросила обещанное ФБР вознаграждение. В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Пригожин находится в Грозном, иронически попросив за эту информацию обещанное вознаграждение в 250 тысяч долларов.

"Дело было так: шел я по Москве, подъехали чеченцы. Открываю глаза — в подвале у Кадырова. Дай Бог ему здоровья. Вокруг люди в белых халатах. Говорят, будут меня клонировать, потому что 250 тысяч долларов один раз мало. Сейчас пытаюсь договориться, чтобы продали меня по частям. Вроде идут навстречу. Рамзан Ахматович — человек гостеприимный", — говорится в ответе Пригожина на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".

Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 23:19
Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и потребовала награду
 
ФБРЕвгений ПригожинРамзан КадыровГрозныйСШАВ мире
 
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