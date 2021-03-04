https://ria.ru/20210304/prestuplenie-1599982214.html

Приглашение бывшего маньяка на ток-шоу было бы странным, считают в РПЦ

Приглашение бывшего маньяка на ток-шоу было бы странным, считают в РПЦ

Приглашение Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", на телевизионное ток-шоу выглядело бы крайне странным, а обсуждение деталей преступления... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T18:58

2021-03-04T18:58

2021-03-04T18:58

религия и мировоззрение

виктор мохов

религия

telegram (приложение)

владимир легойда

москва

скопин

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Приглашение Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", на телевизионное ток-шоу выглядело бы крайне странным, а обсуждение деталей преступления "нередко нивелирует естественное отвращение, которое вызывают тяжкие преступления", написал в своем Telegram-канале председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Мохов покинул исправительную колонию 3 марта, что подтвердили РИА Новости в УФСИН Саратовской области. По иску администрации исправительной колонии №4, где он отбывал наказание, в его отношении установлен надзор на шесть лет по месту жительства. Мохов заявлял суду в минувшем сентябре, что намерен вернуться в родной Скопин. Следующие шесть лет ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, дважды в месяц он должен отмечаться в местной полиции.В главке МВД по Рязанской области РИА Новости уточнили, что Мохов обязан приехать домой 4 марта и в течение трех рабочих дней встать на учет. По данным корреспондента РИА Новости, утром 4 марта "скопинский маньяк" еще не вернулся домой. Телеканал "360" со ссылкой на источник сообщал, что Мохов поехал в Москву для участия в ток-шоу."Сам факт приглашения (Мохова на телевидение – ред.) представляется крайне странным. В погоне за рейтингами авторы подобных телевизионных программ нередко пытаются превратить в шоу обсуждение нравственно сомнительных или преступных поступков, не заслуживающих ажиотажного внимания. Зачем делать медийным "героем" уголовного преступника, отбывшего срок? Обсуждение деталей преступления для развлечения нередко нивелирует естественное отвращение, которое вызывают тяжкие преступления", - написал Легойда.По его словам, такие действия обостряют вопрос о влиянии телевидения, "о том, какого эффекта следует ожидать от появления маньяков в прямых эфирах".В 2000 году в городе Скопин слесарь Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

https://ria.ru/20210304/manyak-1599869992.html

москва

скопин

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виктор мохов, религия, telegram (приложение), владимир легойда, москва, скопин