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Помпео не исключил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году
Помпео не исключил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году
Бывший госсекретарь США Майк Помпео не исключает возможность баллотироваться в президенты в 2024 году, если экс-президент Дональд Трамп не будет выдвигать свою... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T07:34
2021-03-04T07:34
майк помпео
дональд трамп
сша
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Майк Помпео не исключает возможность баллотироваться в президенты в 2024 году, если экс-президент Дональд Трамп не будет выдвигать свою кандидатуру.Ранее Трамп заявил, что может решить баллотироваться в президенты вновь. Агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что Трамп серьезно рассматривает эту возможность.
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майк помпео, дональд трамп, сша, в мире

Помпео не исключил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году

07:34 04.03.2021
 
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolМайк Помпео
Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Майк Помпео не исключает возможность баллотироваться в президенты в 2024 году, если экс-президент Дональд Трамп не будет выдвигать свою кандидатуру.

"Я всегда был готов к борьбе. Я забочусь об Америке. Мы с вами давно являемся частью консервативного движения. Я стремлюсь продолжать это делать", - ответил Помпео в эфире телеканала Fox News на вопрос ведущего, может ли он рассмотреть возможность участия в президентских выборах, если Трамп не станет не баллотироваться.

Госсекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
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Ранее Трамп заявил, что может решить баллотироваться в президенты вновь. Агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что Трамп серьезно рассматривает эту возможность.
 
Майк ПомпеоДональд ТрампСШАВ мире
 
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