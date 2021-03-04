https://ria.ru/20210304/pompeo-1599854799.html
Помпео не исключил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году
Помпео не исключил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году
Бывший госсекретарь США Майк Помпео не исключает возможность баллотироваться в президенты в 2024 году, если экс-президент Дональд Трамп не будет выдвигать свою... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T07:34
2021-03-04T07:34
2021-03-04T07:34
майк помпео
дональд трамп
сша
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Майк Помпео не исключает возможность баллотироваться в президенты в 2024 году, если экс-президент Дональд Трамп не будет выдвигать свою кандидатуру.Ранее Трамп заявил, что может решить баллотироваться в президенты вновь. Агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что Трамп серьезно рассматривает эту возможность.
https://ria.ru/20210228/sluzhenie-1599289479.html
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майк помпео, дональд трамп, сша, в мире