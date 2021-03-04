https://ria.ru/20210304/politsiya-1599852039.html
Палата представителей США проголосовала за полицейскую реформу
Палата представителей США проголосовала за полицейскую реформу
Палата представителей США приняла законопроект, предполагающий широкую полицейскую реформу, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T06:08
2021-03-04T06:08
2021-03-04T06:08
джордж флойд
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Палата представителей США приняла законопроект, предполагающий широкую полицейскую реформу, свидетельствуют результаты голосования."Акт о справедливости в работе полиции имени Джорджа Флойда" поддержали 220 депутатов, против были 212.Законопроект назван именем афроамериканца, погибшего в 2020 году после того, как полицейский при задержании наступил коленом ему на шею и держал его в таком положении больше восьми минут.Законопроект уже принимали в палате представителей летом 2020 года, но он не был принят сенатом. Демократы, получив контроль над обеими палатами конгресса, вновь внесли законопроект.Законопроект запрещает применять удушающие приемы, отбирать подозреваемых по религиозному или расовому признаку. Также он учреждает общенациональную базу данных о злоупотреблениях полиции. Кроме того, он ослабляет юридическую доктрину "квалифицированного иммунитета", которая де-факто защищает полицию от исков относительно ее злоупотреблений.Законопроект, который пользуется поддержкой президента Джо Байдена, поступит далее для обсуждения в сенат.
https://radiosputnik.ria.ru/20210201/proisshestviya-1595528442.html
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джордж флойд, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости.
Палата представителей США
приняла законопроект, предполагающий широкую полицейскую реформу, свидетельствуют результаты голосования.
"Акт о справедливости в работе полиции имени Джорджа Флойда
" поддержали 220 депутатов, против были 212.
Законопроект назван именем афроамериканца, погибшего в 2020 году после того, как полицейский при задержании наступил коленом ему на шею и держал его в таком положении больше восьми минут.
Законопроект уже принимали в палате представителей летом 2020 года, но он не был принят сенатом. Демократы, получив контроль над обеими палатами конгресса, вновь внесли законопроект.
Законопроект запрещает применять удушающие приемы, отбирать подозреваемых по религиозному или расовому признаку. Также он учреждает общенациональную базу данных о злоупотреблениях полиции. Кроме того, он ослабляет юридическую доктрину "квалифицированного иммунитета", которая де-факто защищает полицию от исков относительно ее злоупотреблений.
Законопроект, который пользуется поддержкой президента Джо Байдена
, поступит далее для обсуждения в сенат.