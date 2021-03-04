https://ria.ru/20210304/poligon-1599994514.html

МСП Банк и КМСП поддержали стартап-проект современного полигона отходов

МСП Банк и КМСП поддержали стартап-проект современного полигона отходов

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансировании стартап-проекту по созданию в Кемеровской области современного экологически безопасного... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T20:27

2021-03-04T20:27

2021-03-04T20:27

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансировании стартап-проекту по созданию в Кемеровской области современного экологически безопасного полигона твердых коммунальных и промышленных отходов, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк выдал компании "Экопром" кредит на сумму 328 миллионов рублей в рамках поддержки приоритетных ниш, в число которых входит развитие городской среды. Кредит предоставлен под гарантию Корпорации МСП, общая стоимость строительства первой очереди проекта оценивается в 570 миллионов рублей. По данным пресс-службы, новый полигон для переработки отходов комплексно решает при помощи современных технологий вопросы утилизации твердых отходов для городов Кемерово и Березовский, а также Кемеровского и Топкинского муниципальных округов. Вместе с тем, в области будут закрыты ряд старых полигонов, не соответствующих современным экостандартам, рекультивированы их территории. Финансовая поддержка позволит завершить строительство первого этапа проекта в полном объеме и приступить к созданию мусороперерабатывающего комплекса в рамках второго этапа проекта.Как ожидается, производственная мощность полигона составит до 310 тысяч тонн в год. Объем захораниваемых отходов на территории полигона за годы эксплуатации составит свыше 2,2 миллиона тонн, в том числе твердых коммунальных отходов – 66%, промышленных отходов – 34%.

https://ria.ru/20210302/shiny-1599613394.html

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