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МСП Банк и КМСП поддержали стартап-проект современного полигона отходов
МСП Банк и КМСП поддержали стартап-проект современного полигона отходов
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансировании стартап-проекту по созданию в Кемеровской области современного экологически безопасного... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T20:27
2021-03-04T20:27
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансировании стартап-проекту по созданию в Кемеровской области современного экологически безопасного полигона твердых коммунальных и промышленных отходов, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк выдал компании "Экопром" кредит на сумму 328 миллионов рублей в рамках поддержки приоритетных ниш, в число которых входит развитие городской среды. Кредит предоставлен под гарантию Корпорации МСП, общая стоимость строительства первой очереди проекта оценивается в 570 миллионов рублей. По данным пресс-службы, новый полигон для переработки отходов комплексно решает при помощи современных технологий вопросы утилизации твердых отходов для городов Кемерово и Березовский, а также Кемеровского и Топкинского муниципальных округов. Вместе с тем, в области будут закрыты ряд старых полигонов, не соответствующих современным экостандартам, рекультивированы их территории. Финансовая поддержка позволит завершить строительство первого этапа проекта в полном объеме и приступить к созданию мусороперерабатывающего комплекса в рамках второго этапа проекта.Как ожидается, производственная мощность полигона составит до 310 тысяч тонн в год. Объем захораниваемых отходов на территории полигона за годы эксплуатации составит свыше 2,2 миллиона тонн, в том числе твердых коммунальных отходов – 66%, промышленных отходов – 34%.
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корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика

МСП Банк и КМСП поддержали стартап-проект современного полигона отходов

20:27 04.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир СергеевСтенд АО "МСП Банк"
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансировании стартап-проекту по созданию в Кемеровской области современного экологически безопасного полигона твердых коммунальных и промышленных отходов, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк выдал компании "Экопром" кредит на сумму 328 миллионов рублей в рамках поддержки приоритетных ниш, в число которых входит развитие городской среды. Кредит предоставлен под гарантию Корпорации МСП, общая стоимость строительства первой очереди проекта оценивается в 570 миллионов рублей.
"Поддержка стартап-проектов в области решения экологических задач – приоритет деятельности Корпорации МСП. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего бизнеса позволяет решать, в том числе в рамках нацпроектов, комплексные задачи, улучшать экологическую обстановку при помощи современных технологий, создавать новые рабочие места и повышать качество жизни в регионах. Корпорация продолжит совершенствовать линейку услуг, повышая доступ субъектов МСП к финансовым ресурсам", – отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
По данным пресс-службы, новый полигон для переработки отходов комплексно решает при помощи современных технологий вопросы утилизации твердых отходов для городов Кемерово и Березовский, а также Кемеровского и Топкинского муниципальных округов. Вместе с тем, в области будут закрыты ряд старых полигонов, не соответствующих современным экостандартам, рекультивированы их территории. Финансовая поддержка позволит завершить строительство первого этапа проекта в полном объеме и приступить к созданию мусороперерабатывающего комплекса в рамках второго этапа проекта.
Как ожидается, производственная мощность полигона составит до 310 тысяч тонн в год. Объем захораниваемых отходов на территории полигона за годы эксплуатации составит свыше 2,2 миллиона тонн, в том числе твердых коммунальных отходов – 66%, промышленных отходов – 34%.
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Корпорация МСПМСП БанкНовости компаний - Экономика
 
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