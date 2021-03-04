Онлайн-конференция о начале поискового сезона в России
12:18 04.03.2021 (обновлено: 12:57 04.03.2021)
10 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная началу поискового сезона в России и проведению Международной поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт".
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К разговору приглашены:
- исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий МАРТЫНЮК;
- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;
- начальник Управления по увековечению памяти погибших при защите Отечества Министерства обороны Российской Федерации Валерий КУДИНСКИЙ;
- председатель Благотворительного военно-патриотического фонда "Застава св. Ильи Муромца", руководитель лаборатории "Солдатский медальон" Андрей ФЕТИСОВ;
- директор всероссийского журнала "Военная археология", член Координационного совета Поискового движения России Антон ТОРГАШЕВ.
В рамках мероприятия речь пойдет о предстоящих поисковых экспедициях 2021 года, а также о работе по установлению судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества.
Одной из самых масштабных в этом году станет Международная поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт". Полевой лагерь сможет принять 500 участников. Планируется, что ежегодная Вахта Памяти пройдет с 17 по 30 апреля на территории с/п Есинка и д. Толстиково Ржевского района Тверской области в местах кровопролитных боев 1941–1943 годов. Лагерь поисковиков будет расположен вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату. В прошлом году в ходе экспедиции этого цикла были обнаружены останки 704 красноармейцев, установлено 12 имен.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
К разговору приглашены:
- исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий МАРТЫНЮК;
- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;
- начальник Управления по увековечению памяти погибших при защите Отечества Министерства обороны Российской Федерации Валерий КУДИНСКИЙ;
- председатель Благотворительного военно-патриотического фонда "Застава св. Ильи Муромца", руководитель лаборатории "Солдатский медальон" Андрей ФЕТИСОВ;
- директор всероссийского журнала "Военная археология", член Координационного совета Поискового движения России Антон ТОРГАШЕВ.
В рамках мероприятия речь пойдет о предстоящих поисковых экспедициях 2021 года, а также о работе по установлению судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества.
Одной из самых масштабных в этом году станет Международная поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт". Полевой лагерь сможет принять 500 участников. Планируется, что ежегодная Вахта Памяти пройдет с 17 по 30 апреля на территории с/п Есинка и д. Толстиково Ржевского района Тверской области в местах кровопролитных боев 1941–1943 годов. Лагерь поисковиков будет расположен вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату. В прошлом году в ходе экспедиции этого цикла были обнаружены останки 704 красноармейцев, установлено 12 имен.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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