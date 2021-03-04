https://ria.ru/20210304/poiskovyy-sezon-1599889533.html

Онлайн-конференция о начале поискового сезона в России

Онлайн-конференция о начале поискового сезона в России

10 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная началу поискового сезона в России и проведению Международной поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт".

2021-03-04T12:18

2021-03-04T12:18

2021-03-04T12:57

анонсы

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Задать вопросК разговору приглашены:- исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий МАРТЫНЮК;- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;- начальник Управления по увековечению памяти погибших при защите Отечества Министерства обороны Российской Федерации Валерий КУДИНСКИЙ;- председатель Благотворительного военно-патриотического фонда "Застава св. Ильи Муромца", руководитель лаборатории "Солдатский медальон" Андрей ФЕТИСОВ;- директор всероссийского журнала "Военная археология", член Координационного совета Поискового движения России Антон ТОРГАШЕВ. В рамках мероприятия речь пойдет о предстоящих поисковых экспедициях 2021 года, а также о работе по установлению судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества. Одной из самых масштабных в этом году станет Международная поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт". Полевой лагерь сможет принять 500 участников. Планируется, что ежегодная Вахта Памяти пройдет с 17 по 30 апреля на территории с/п Есинка и д. Толстиково Ржевского района Тверской области в местах кровопролитных боев 1941–1943 годов. Лагерь поисковиков будет расположен вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату. В прошлом году в ходе экспедиции этого цикла были обнаружены останки 704 красноармейцев, установлено 12 имен.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы