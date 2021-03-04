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Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Кратковременный снег и до плюс 2 тепла ожидается в Москве в четверг, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос". РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T08:00
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москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Кратковременный снег и до плюс 2 тепла ожидается в Москве в четверг, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос".Уточняется, что при таких условиях в Москве облачно, кратковременный снег. Температура воздуха в столице составит от 0 до плюс 2, в Подмосковье от минус 2 до плюс 3, вечером подморозит. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 735 миллиметров ртутного столба.
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москва, московская область (подмосковье), общество

Москвичам рассказали о погоде в четверг

08:00 04.03.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковЛюди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве
Люди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Кратковременный снег и до плюс 2 тепла ожидается в Москве в четверг, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос".
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого зарядами снега, порывистым ветром и началом понижения температурного фона", — говорится в сообщении.
Девушка на велосипеде в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 18:12Сказано в эфире
Когда растает снег и придет настоящая весна? Прогноз метеоролога
Уточняется, что при таких условиях в Москве облачно, кратковременный снег. Температура воздуха в столице составит от 0 до плюс 2, в Подмосковье от минус 2 до плюс 3, вечером подморозит. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 735 миллиметров ртутного столба.
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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