https://ria.ru/20210304/pogoda-1599855230.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Кратковременный снег и до плюс 2 тепла ожидается в Москве в четверг, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос". РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T08:00

2021-03-04T08:00

2021-03-04T08:00

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Кратковременный снег и до плюс 2 тепла ожидается в Москве в четверг, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос".Уточняется, что при таких условиях в Москве облачно, кратковременный снег. Температура воздуха в столице составит от 0 до плюс 2, в Подмосковье от минус 2 до плюс 3, вечером подморозит. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 735 миллиметров ртутного столба.

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/pogoda-1599484256.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область (подмосковье), общество