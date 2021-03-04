https://ria.ru/20210304/pogoda-1599855230.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Кратковременный снег и до плюс 2 тепла ожидается в Москве в четверг, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос". РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T08:00
2021-03-04T08:00
2021-03-04T08:00
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Кратковременный снег и до плюс 2 тепла ожидается в Москве в четверг, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос".Уточняется, что при таких условиях в Москве облачно, кратковременный снег. Температура воздуха в столице составит от 0 до плюс 2, в Подмосковье от минус 2 до плюс 3, вечером подморозит. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 735 миллиметров ртутного столба.
https://radiosputnik.ria.ru/20210301/pogoda-1599484256.html
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