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Звезда сериала "Кухня" чуть не утонула на съемках в бассейне
Звезда сериала "Кухня" чуть не утонула на съемках в бассейне
Актриса Елена Подкаминская, известная зрителям по роли Вики в сериале "Кухня", разместила в Instagram пост, в котором рассказала, что чуть не утонула во время... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:31
2021-03-04T11:31
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Актриса Елена Подкаминская, известная зрителям по роли Вики в сериале "Кухня", разместила в Instagram пост, в котором рассказала, что чуть не утонула во время недавней фотосессии в бассейне.По словам актрисы, ради того, чтобы получить красивые подводные кадры в пышном платье, она рискнула слишком глубоко нырнуть, хотя делать это практически не умеет.Актриса добавила, что после этого случая будет тщательнее соблюдать технику безопасности на воде. "Не паникую, за буйки не заплываю, к судам не приближаюсь, ложных сигналов бедствия не подаю", — зареклась она и приложила к тексту несколько черно-белых снимков со злополучной фотосессии.На них актриса лежит на воде в роскошном наряде, прислонившись к разделителю дорожек. В комментариях пользователи написали, что фотографии получились "шикарными", а также попросили Елену Подкаминскую впредь быть осторожнее.
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знаменитости, звезды, шоу-бизнес

Звезда сериала "Кухня" чуть не утонула на съемках в бассейне

11:31 04.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Елена Подкаминская на бранче в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр"
Актриса Елена Подкаминская на бранче в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Актриса Елена Подкаминская, известная зрителям по роли Вики в сериале "Кухня", разместила в Instagram пост, в котором рассказала, что чуть не утонула во время недавней фотосессии в бассейне.
По словам актрисы, ради того, чтобы получить красивые подводные кадры в пышном платье, она рискнула слишком глубоко нырнуть, хотя делать это практически не умеет.
"Кто бы мог подумать, что тяжелый шлейф платья накроет сверху и не даст быстро всплыть. Но жажда жизни придала сил. Выбралась таки!" — написала Подкаминская.
Актриса добавила, что после этого случая будет тщательнее соблюдать технику безопасности на воде. "Не паникую, за буйки не заплываю, к судам не приближаюсь, ложных сигналов бедствия не подаю", — зареклась она и приложила к тексту несколько черно-белых снимков со злополучной фотосессии.
На них актриса лежит на воде в роскошном наряде, прислонившись к разделителю дорожек.
В комментариях пользователи написали, что фотографии получились "шикарными", а также попросили Елену Подкаминскую впредь быть осторожнее.
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