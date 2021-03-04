https://ria.ru/20210304/pfizer-1599879572.html

В Австралии медработник попал в реанимацию после прививки Pfizer

В Австралии медработник попал в реанимацию после прививки Pfizer

Сильная анафилактическая реакция развилась у медицинского работника в Австралии после получения вакцины от коронавируса компании Pfizer, он находится в... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T11:20

2021-03-04T11:20

2021-03-04T11:20

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сильная анафилактическая реакция развилась у медицинского работника в Австралии после получения вакцины от коронавируса компании Pfizer, он находится в реанимации, сообщает телеканал 9News.Как сообщается, мужчине стало плохо в четверг после вакцинации в одной из больниц города Голд-Кост в штате Квинсленд.Представитель местной службы здравоохранения сообщил, что у мужчины были анафилактические реакции в истории болезни. Ему была оказана своевременная помощь."Помощь была быстрой и эффективной, пациент получил надлежащее лечение и уже поправился", - заявили местные власти.

https://ria.ru/20210302/privivka-1599647760.html

квинсленд

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, квинсленд, австралия, в мире