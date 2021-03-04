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В Австралии медработник попал в реанимацию после прививки Pfizer
В Австралии медработник попал в реанимацию после прививки Pfizer
Сильная анафилактическая реакция развилась у медицинского работника в Австралии после получения вакцины от коронавируса компании Pfizer, он находится в... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:20
2021-03-04T11:20
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
квинсленд
австралия
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сильная анафилактическая реакция развилась у медицинского работника в Австралии после получения вакцины от коронавируса компании Pfizer, он находится в реанимации, сообщает телеканал 9News.Как сообщается, мужчине стало плохо в четверг после вакцинации в одной из больниц города Голд-Кост в штате Квинсленд.Представитель местной службы здравоохранения сообщил, что у мужчины были анафилактические реакции в истории болезни. Ему была оказана своевременная помощь."Помощь была быстрой и эффективной, пациент получил надлежащее лечение и уже поправился", - заявили местные власти.
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РИА Новости
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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, квинсленд, австралия, в мире

В Австралии медработник попал в реанимацию после прививки Pfizer

11:20 04.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech
Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сильная анафилактическая реакция развилась у медицинского работника в Австралии после получения вакцины от коронавируса компании Pfizer, он находится в реанимации, сообщает телеканал 9News.
Как сообщается, мужчине стало плохо в четверг после вакцинации в одной из больниц города Голд-Кост в штате Квинсленд.
Представитель местной службы здравоохранения сообщил, что у мужчины были анафилактические реакции в истории болезни. Ему была оказана своевременная помощь.
"Помощь была быстрой и эффективной, пациент получил надлежащее лечение и уже поправился", - заявили местные власти.
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 18:34Распространение коронавируса
В Австрии после прививки Pfizer и BioNTech умер 41 человек
 
Распространение коронавирусаВакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКвинслендАвстралияВ мире
 
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