https://ria.ru/20210304/pensado-1599867244.html

Норма Пенсадо: российские мужчины не сильно отличаются от мексиканских

Норма Пенсадо: российские мужчины не сильно отличаются от мексиканских

В прошлом году Мексика стала первой страной Латинской Америки, объявившей о реализации феминисткой внешней политики. Одна из целей этой стратегии – освещение... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T11:00

2021-03-04T11:00

2021-03-04T11:05

норма пенсадо морено

мексика

интервью

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В прошлом году Мексика стала первой страной Латинской Америки, объявившей о реализации феминисткой внешней политики. Одна из целей этой стратегии – освещение проблем, с которыми сталкиваются женщины. В преддверии Международного женского дня посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено рассказала РИА Новости о том, как относятся к этому празднику в ее стране, чем отличаются российские мужчины от мексиканских, и что ее удивило в российских традициях празднования 8 Марта.– Близится 8 Марта, один из самых любимых в России праздников. Вы работаете в Москве уже несколько лет, чем, на ваш взгляд, отличается празднование Международного женского дня в России от Мексики?– Я думаю, есть очень большая разница между тем, как празднуют этот день в Мексике и в России. В России в этот день мужчины восхваляют женщин, дарят им цветы, шоколад. Это особенный день, в который чествуют женщин, насколько я могла видеть. В Мексике этот праздник имеет другую коннотацию, в этот день отмечается борьба за права женщин, проходят марши. Я бы сказала, что для нас этот день больше про борьбу за права женщин, а здесь больше про праздник.– А вам нравятся российские традиции?– Я думаю, что любому человеку приятно, когда ему дарят цветы или шоколад. Одна из самых красивых российских традиций, которая мне очень нравится, это традиция дарить цветы. Это сразу привлекло мое внимание – что везде цветочные магазины, повсюду, которые открыты круглосуточно. Конечно, это связано в целом с российской традицией дарить цветы, на любые праздники. Это разные культуры, разные взгляды, обе достойны уважения.– А какие ваши любимые цветы?– Мне очень нравятся тюльпаны. И подсолнухи.– Чем, по вашему мнению, отличаются российские мужчины от мексиканских? Что делают мексиканцы восьмого марта? Как поздравляют?– На самом деле мексиканцы не дарят подарки в этот день. Это не часть традиции, скажем. Наши коллеги в посольстве всегда дарят нам что-то в этот день, но это связано с российской традицией. Но если говорить об отличиях мексиканцев от российских мужчин, сильных различий я не вижу. Я думаю, что в целом россияне и мексиканцы очень похожи, у нас похожие культуры. Нам нравится быть открытыми, дружелюбными, мы тоже любим отмечать праздники, принимать друзей дома. Так что в этом смысле я не вижу сильных различий между мексиканскими и российскими мужчинами.– Вы не считаете, что российские мужчины более сдержанные, чем мексиканские?– Я думаю, что есть стереотип о россиянах вне зависимости от пола. У иностранцев, которые никогда не были в стране, есть стереотип, что россияне неэмоциональные, грубые. Но на самом деле, когда человек приезжает в Россию и начинает общаться с людьми, они очень открытые, дружелюбные. У меня был очень позитивный опыт с россиянами, они на самом деле очень приятные и дружелюбные. Я думаю, что в Мексике происходит то же самое. Мы тоже очень теплые, открытые, рады всем.– Позвольте перейти к внешнеполитической повестке. Президент Мексики ранее пригласил президента России Владимира Путина посетить с визитом вашу страну. Есть ли информация о том, готовится ли такой визит? Есть ли данные о готовящихся визитах мексиканских высокопоставленных лиц?– Приглашение президенту Путину и главе МИД РФ Сергею Лаврову всегда в силе. Для нас было бы очень важно, если бы эти визиты могли состояться. Вы знаете, что в прошлом году Лавров приезжал к нам. Мы ждали, что глава МИД Марсело Эбрард сможет приехать в Россию в прошлом году, и состоится взаимный визит на уровне президента. К сожалению, прошлый год был годом пандемии, и вся повестка, все планы поменялись, не было условий для визитов. Но, конечно, в Мексике есть большой интерес. Нам бы очень хотелось принять с визитом президента Путина. Это было подчеркнуто и в телефонном разговоре двух лидеров, который состоялся в январе. Этот год очень важен для Мексики, мы отмечаем сразу несколько годовщин. В период с 14 февраля по 27 сентября у нас около 15 празднований. Это исторические даты, очень важные для страны. Президент Лопес Обрадор в телефонном разговоре с Путиным выразил желание всех мексиканцев принять его с визитом, когда ему позволит график. Ему всегда рады. Очень сложно предсказать это, потому что график лидеров всегда очень плотный. И сейчас сложный период из-за пандемии. Но мы надеемся, что эти визиты смогут состояться. Для двусторонних отношений визит главы государства, министра иностранных дел всегда очень важны, потому что можно затронуть различные темы. Надеемся, что условия сложатся для того, чтобы мы приняли президента Путина в Мексике.– Ранее вы сказали, что визит министра иностранных дел Мексики может состояться в 2021 году, так как в прошлом году его не смогли провести из-за пандемии. – Это тоже зависит от графика. Пока конкретной информации нет. Нет конкретной даты.– Мы уже затронули тему пандемии, и мы знаем, что она серьезно повлияла на сферу туризма. В связи с этим я хотела бы спросить – ведется ли обсуждение о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Мексикой?– Насколько мы знаем, пока не приняли решение авиалинии, которые летают в Мексику. Несколько лет назад были прямые регулярные рейсы "Аэрофлота" в Мехико и Канкун. В 2001 году были отменены рейсы в Мехико, в 2014 году отменили рейсы в Канкун. Но поскольку есть растущий интерес россиян, в особенности к Канкуну, все больше авиалиний, у которых есть чартерные рейсы из России в Мексику. До пандемии было девять чартерных рейсов в месяц, их осуществляли три авиакомпании. Туризм сильно рос в последние три года. В 2019 году рост составил 31,5% по сравнению с предыдущим годом. К сожалению, из-за пандемии турпоток из России в Мексику в 2020 году упал практически на 64% по сравнению с 2019. В прошлом году Мексику посетили почти 31 тысяча российских туристов, но почти все они поехали туда в первые три месяца, когда еще не было таких ограничений.– А есть понимание, когда возобновятся прямые чартерные рейсы из России в Мексику?– Пока (авиакомпании – ред.) нам не предоставили информации, когда будут возобновлены эти рейсы. Естественно, мы ожидаем, что это случится скоро, и конечно это сильно зависит от эпидемиологической ситуации. Мексика – одна из немногих стран, которая оставила открытыми свои границы. Туристы могут приезжать туда. Власти проводят серьезную работу в сфере туризма, они принимают ряд мер, чтобы обеспечить безопасность туристов. Те, кто приезжают, могут быть уверены, что в отеле соблюдены все санитарные требования, проводится дезинфекция и т.д.– Учитывая проводимые меры, мексиканские власти рассчитывают, что турпоток из России вырастет в этом году?– Да, мы уверены, что турпоток возобновится. Есть позитивные сигналы. Мы видим, что число заражений в мире снижается. Есть тенденция к снижению. Также есть вакцины. К сожалению, не у всех стран есть доступ к вакцинам, Мексика активно выступала за равный доступ государств к вакцинам в международных организациях. Но мы уверены, что ситуация постепенно выровняется. Я думаю, что будет период адаптации, чтобы вакцины были доступны всем. И это позволит туризму восстановиться. Мы в Мексике много работаем над тем, чтобы, когда это случится, мы могли обеспечить хороший прием туристам.– Говоря о вакцинах, Мексика недавно получила первую партию российской вакцины "Спутник V".– Да. Мы поздравляем Россию. Это на самом деле очень хорошая вакцина. Мексика с самого начала решила использовать несколько разных вакцин. Мы получаем "Спутник V", Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sinovac. Проводится третья фаза испытаний других вакцин. Конечно, мы очень благодарны России за сотрудничество по вакцине.– Будет ли вторая поставка?– Да, конечно. Закупили 24 миллиона доз. Пока доставили 200 тысяч доз. Ожидается, что эти поставки будут идти между февралем и маем.– Глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье по случаю 130-летия установления российско-мексиканских дипломатических отношений отметил, что Москва заинтересована в установлении безвизового режима с Мексикой. Ведутся ли обсуждения на этот счет между соответствующими ведомствами?– Мы уже давно работаем над этим вопросом. Мексика с 2010 года запустила систему электронных разрешений SAE. Любой россиянин, желающий поехать в турпоездку в Мексику, может онлайн заполнить анкету и получить электронное разрешение, при этом не платя ни копейки за оформление. С этим разрешением можно находиться в стране до 180 дней. В свою очередь российская сторона начала внедрение электронной визы для граждан ряда стран, в том числе Мексики, при наличии которой можно было посетить Дальневосточный федеральный округ, а затем Калининград и Санкт-Петербург. Ей на смену пришла единая электронная виза, позволяющая находиться в стране в течение 16 дней, ее стоимость составляет около 40 долларов. Мы думаем, что это движение вперед. Планировалось, что с 1 января 2021 года виза должна была начать работать на всей территории России. То есть, граждане 52 государств, для которых предусмотрена эта виза (Мексика в их числе), могли бы въехать в страну на 16 дней. Но из-за пандемии Россия решила отложить это введение. Надеемся, что как только ситуация улучшится, это положение вступит в силу. Я уверена, что как только Россия откроет свои границы, будет много мексиканцев, которые захотят приехать в Россию. Разговор об установлении безвизового режима продолжается. Стороны работают над тем, чтобы понять, как совместить наши два законодательства

https://ria.ru/20210304/podarki-1599855012.html

https://ria.ru/20200307/1568283352.html

https://ria.ru/20210224/vaktsinatsiya-1598847958.html

https://ria.ru/20200207/1564376688.html

мексика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

норма пенсадо морено, мексика, интервью